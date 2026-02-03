Las acciones de Indra caen un 4%: ¿qué hay detrás?

Las acciones de Indra, la multinacional española especializada en defensa, vuelven a situarse entre los peores valores del Ibex en la sesión de hoy, con descensos cercanos al 5%, después de alcanzar máximos a principios de mes. Entre los motivos que nos ayudan a justificar el desplome del valor podríamos encontrar las nuevas informaciones sobre la pausa en torno a la compra de Escribano.

Moncloa frena la fusión de Indra y EM&M

Según adelantó El Confidencial y confirma El Economista, el Gobierno ha decidido congelar la fusión entre Indra y EM&M, una operación clave para reforzar el área de defensa de la firma. En concreto, la Sepi opta ahora por una compra sin fusión. La falta de consenso interno y el temor a que el movimiento genere tensiones políticas han llevado a Moncloa a pisar el freno a una operación que ya en 2025 fue objeto de multitud de titulares por el claro conflicto de intereses que afronta: y es que tanto Ángel como Javier Escribano, dueños de EM&M, ocupan puestos clave dentro de la firma de defensa. La operación, además, ha encontrado el rechazo de consejeros independientes y de socios como SAPA.

Ante este escenario, el mercado puede estar interpretando que existe una inestabilidad en el gobierno corporativo de la firma, así como una falta de claridad estratégica y un elevado riesgo político. El resultado es una venta acelerada de posiciones, que explica la caída del 4% que registran hoy las acciones de Indra.

Aun así, y pese al descenso de hoy, las acciones de Indra, que cerraron el 2025 con un espectacular avance, cotizan en lo que llevamos de 2026 en positivo.

