📈 Nasdaq 100 sube 2,1%

Conclusiones clave Las acciones tecnológicas encabezan las alzas al inicio de la semana.

Alphabet vuelve a impulsar los índices tras el lanzamiento de Gemini 3 y su nuevo contrato con la OTAN.

El aumento del apetito por riesgo no está afectando a los sectores defensivos, como salud y farmacéuticas.

Las acciones estadounidenses extienden el rebote del viernes, intentando borrar la caída reciente que ni siquiera los sólidos resultados de Nvidia lograron detener. El sector tecnológico lidera la subida (Nasdaq 100: +2%, Dow Jones: +0,3%) en un contexto de mayor apetito por riesgo, impulsado por nuevas esperanzas de un recorte de tasas de la Fed en diciembre. Las expectativas de recorte superaron el 70% el viernes tras los comentarios de John Williams de la Fed de Nueva York, quien afirmó que la política monetaria sigue siendo algo restrictiva. Hoy llegó otra señal dovish de Christopher Waller —considerado candidato a presidir la Fed—, quien destacó las preocupaciones sobre el mercado laboral y expresó su apoyo a un recorte en diciembre. La vuelta de la retórica más acomodaticia está dando nuevo impulso a Wall Street, respaldada por noticias positivas de gigantes tecnológicos, incluido el lanzamiento de Gemini 3, el nuevo modelo de IA de Alphabet. La compañía también anunció un contrato multimillonario de servicios en la nube con la OTAN.

Las Big Tech impulsan el rally Las Magnificent 7 registran fuertes avances: Alphabet: +5,4%

Amazon: +2,5%

Tesla: +6,5%

Meta: +3,4% Casi todo el sector de semiconductores opera en verde: Broadcom: +9%

AMD: +4%

Micron: +6,7% Curiosamente, la euforia tecnológica de hoy no presiona a los sectores defensivos como farmacéuticas y salud: Pfizer: +1,1%

Merck: +3,5% Fuente: xStation5

