Los índices de Wall Street registran caídas en la apertura bursátil, con el Nasdaq 100 descontando un 0,4% en estos momentos. Los inversores esperan los discursos de Williams y de Miran, miembros de la Fed. Nvidia y China vuelven a estar en el punto de mira, ya que la delegación china ha indicado a Estados Unidos que los chips de Nvidia no van a ser la moneda de cambio que Estados Unidos cree que son. China prefiere seguir invirtiendo en sus propios productos en lugar de confiar en soluciones prefabricadas que Estados Unidos utilizará en su contra a la menor oportunidad.
Cotización del Nasdaq 100
Las cotas clave para los compradores del Nasdaq 100 son los 25.500 puntos y el FIBO 23.6. Estos niveles deben superarse para invalidar la formación. En contraste, los vendedores deben situar el precio cerca del soporte de 24.200 puntos para tener esperanzas de que la formación se materialice.
Empresas más destacadas del Nasdaq 100
Adobe - Las recomendaciones negativas para empresas de servicios de TI afectan especialmente a Adobe, cuyas acciones bajan un 3,2% en estos momentos.
Immunome - La empresa de biotecnología publicó resultados positivos de ensayos clínicos para uno de sus productos potenciales. Sus acciones suben un 26,2%.
IRobot - El fabricante de robots que posee el icónico "Roomba", ha anunciado su bancarrota.
Texas Instruments - La empresa especializada en la producción de semiconductores especializados y electrónica analógica cae un 1,1%. La caída se debe a una recomendación negativa de un banco de inversión, lo que indica un bajo atractivo de la empresa en el contexto de la demanda generada por la IA.
Nvidia - El fabricante de software y componentes de IA está recuperando parte de la valoración perdida tras el fracaso de las negociaciones del viernes. Varias empresas chinas han realizado grandes pedidos de versiones de exportación de chips H20 (es decir, H200). La acción de Nvidia está aumentando un 1,2% pese a que la transacción aún está pendiente de la aprobación de China.
Intel - El fabricante de procesadores adquirió la startup de IA SambaNova System por 1.600 millones de dólares. El precio de sus acciones baja un 0,4%.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
