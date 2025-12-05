Netflix adquiere Warner Bros por 83.000 millones en una operación histórica

La compra convierte a Netflix en un gigante del entretenimiento al integrar estudios, franquicias y cadenas como HBO y Warner Bros.

Netflix ha acordado la compra de Warner Bros por un valor de 83.000 millones de dólares, en lo que es ya una operación histórica, uniendo el servicio de transmisión de pago líder del mundo con uno de los estudios más famosos y antiguos de Hollywood. Este movimiento crea una super potencia mundial del entretenimiento.

Según el acuerdo anunciado el viernes, los accionistas de Warner Bros recibirán 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones de Netflix.

Un cambio estratégico sin precedentes para Netflix

La adquisición marca un cambio estratégico drástico para Netflix, que nunca había cerrado un acuerdo de esta envergadura. Con la compra, Netflix se convierte en propietaria de la cadena HBO, las franquicias de Harry Potter y Batman, el negocio de transmisión, junto con su catálogo de series de éxito como Los Soprano. Los activos de Warner Bros también incluyen sus extensos estudios en Burbank, California.

El acuerdo otorgará a Netflix el control de una de las principales cadenas de producción y distribución de cine y televisión, lo que otorgará al grupo tecnológico un poder sin precedentes en Hollywood. Netflix ha prometido mantener los estrenos en cines de las películas de Warner Bros, y ampliará significativamente su capacidad de producción en Estados Unidos para invertir en contenido original, lo que generará empleos y fortalecerá la industria del entretenimiento.

El único problema que puede encontrar este movimiento es en el ámbito regulatorio. El acuerdo sin duda enfrentará el escrutinio antimonopolio en Estados Unidos y Europa, y ya ha generado algunas alarmas, pero de momento no parece que haya grandes probabilidades de que puedan parar su ejecución, esperándose que se cierre en un plazo de 12 a 18 meses, según informaron las compañías.