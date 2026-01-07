Petróleo WTI con escasa reacción a los datos de inventarios en EE. UU.

Conclusiones clave El WTI apenas se mueve pese a una fuerte caída de inventarios de crudo en EE. UU., ya descontada por el mercado y eclipsada por el foco en Venezuela y el potencial aumento de oferta a largo plazo.

Inventarios de crudo EIA: Actual: -3,832 millones de barriles

Esperado: -1 millón

Previo: -1,934 millones Inventarios de destilados EIA: Actual: +5,594 millones

Esperado: +1,1 millones

Previo: +4,977 millones Inventarios de gasolina EIA: Actual: +7,702 millones

Esperado: +2 millones

Previo: +5,845 millones Los datos del Departamento de Energía (DOE) mostraron una caída significativa de los inventarios de crudo en Estados Unidos y, al mismo tiempo, un aumento en los inventarios de productos petroleros. Sin embargo, el mercado reaccionó de forma limitada, ya que los datos del API ya habían anticipado un fuerte descenso en las existencias de crudo. Por otro lado, los precios también están influenciados por la situación en Venezuela y por la posibilidad, a más largo plazo, de un aumento de la producción petrolera proveniente de ese país.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.