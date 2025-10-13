¿Por qué sube el precio del petróleo?

Conclusiones clave Los precios del petróleo suben ante la esperanza de una mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China

Otro factor es el alivio de las tensiones en Oriente Medio.

El precio del petróleo sube impulsado ​​por la posible relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como por una mejora en la situación geopolítica en Oriente Medio. Recientemente, el mercado petrolero ha experimentado una volatilidad significativa, causada por las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, que también son los mayores consumidores de este producto. La escalada de la disputa comercial afectó negativamente a la demanda mundial de energía, lo que provocó una caída de los precios. Sin embargo, las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, expresando su disposición a reunirse con el líder chino, Xi Jinping, contribuyeron a un aumento en los precios del petróleo. El barril de crudo Brent sube un 1,8%, hasta los 63,80 dólares por barril, mientras que el barril de West Texas crece un 2%, superando los 60 dólares por barril. A esto se suma que la situación en Oriente Medio ha comenzado a estabilizarse. La visita del presidente Trump a Israel adquirió especial relevancia a la luz del reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Trump anunció el fin de los combates y prometió organizar una cumbre de paz en Egipto para poner fin definitivamente al conflicto en la Franja de Gaza. Esta calma ha aliviado las preocupaciones sobre la estabilidad del suministro de petróleo de esta importante región, que recientemente había generado una importante inestabilidad en los mercados de materias primas energéticas. Precio del petróleo West Texas Fuente : Plataforma de XTB

