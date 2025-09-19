¿Por qué suben las acciones de Stellantis?

En la última jornada de la semana, las acciones de Stellantis se apuntan una subida del 3,8% tras haber sido recalificadas al alza por una casa de análisis. El gigante italiano del sector de la automoción no atraviesa un año positivo y esta valoración aumenta el optimismo de cara al cierre del año.

Stellantis afronta un contexto complejo

El fabricante italiano Stellantis avanza en su proceso de reestructuración en Estados Unidos mediante la liquidación de inventario heredado y la preparación del lanzamiento de nuevos modelos. Este movimiento estratégico refuerza la expectativa de una mejora progresiva en su desempeño operativo y apunta a una recuperación gradual de la rentabilidad en el mercado norteamericano.

No obstante, la posición de la compañía sigue siendo frágil. Los últimos resultados no cumplieron con las previsiones del consenso, reflejando la presión de factores externos. Entre ellos, destacan los aranceles implementados bajo la administración Trump, que continúan generando un sobrecoste estimado de 1.500 millones de euros anuales. En este contexto, y pese a operar sus plantas en Estados Unidos a tan solo el 55% de su capacidad, Stellantis evalúa la posibilidad de trasladar parte de su producción a México si el escenario arancelario se intensifica.

En Europa, la situación no es menos desafiante. La debilidad en la demanda de vehículos ligeros y los costes asociados al lanzamiento de nuevos productos han tensionado los márgenes. Sin embargo, la flexibilización regulatoria por parte de Bruselas, que permitirá a los fabricantes promediar las emisiones durante tres años en lugar de cumplirlas anualmente, otorga cierto respiro al sector y, en particular, a Stellantis.

Pese a este panorama mixto, la casa de análisis Berenberg mantiene una visión constructiva sobre las ventajas competitivas del grupo, subrayando su escala de producción en plataformas modulares y su capacidad para sostener la eficiencia en costes.

Las acciones de Stellantis avanzan un 3,8% en la sesión de hoy. No obstante, en el acumulado del año cotizan en negativo, con una caída del 31%.

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Fuente: Plataforma de XTB

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.