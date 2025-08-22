Powell en Jackson Hole (EN VIVO)

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está a punto de subir al escenario en el simposio anual de bancos centrales de Jackson Hole. A continuación, informaremos sobre las perspectivas más importantes que ha presentado el presidente de la Reserva Federal respecto a la política monetaria y las perspectivas económicas que impulsan la volatilidad del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Declaraciones clave de Jerome Powell: El riesgo a la baja para el mercado laboral está aumentando, como se observa en los datos más recientes de Nóminas. El desempleo se mantiene en un nivel históricamente bajo del 4,2% . Sin embargo, la demanda laboral ha disminuido, lo que podría llevar a una rápida materialización del riesgo de holgura en el mercado laboral.

El escenario base razonable es que los efectos de los aranceles sobre la inflación serán efímeros . La inflación de los servicios de vivienda presenta una tendencia a la baja, con la inflación general de los servicios ligeramente por encima de lo que históricamente se ha considerado en línea con el objetivo del 2%. Las expectativas inflacionarias se mantienen bien ancladas. Sin embargo, los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son ahora claramente visibles y se espera que se acumulen con el tiempo.

Los riesgos para la inflación se inclinan al alza, mientras que los riesgos para el mercado laboral se inclinan a la baja. El reequilibrio de los riesgos permite a la Fed reconsiderar su postura actual y podría justificar un ajuste de política.

