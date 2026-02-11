El Nasdaq 100 salta al alza tras un NFP mucho más fuerte de lo esperado.

Conclusiones clave El NFP llega mucho más fuerte, lo que reduce el miedo a un frenazo brusco del empleo.

Última hora: Nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) Actual: 130k

Previsión: 65k

Anterior: 50k El dato duplica las expectativas del mercado y llega en un momento de enorme sensibilidad macro, impulsando un rebote inmediato en el Nasdaq 100, que reacciona con fuerza ante la sorpresa positiva del mercado laboral.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.