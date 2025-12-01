¿Qué hay detrás de las caídas de hoy en las bolsas y criptomonedas?

Golpe a activos de riesgo: La retirada de liquidez internacional y el riesgo de unwind del yen carry trade provocan caídas más fuertes en los activos más sensibles al apetito por riesgo, especialmente las criptomonedas.

Repatriación de capital japonés: Con mayores rendimientos domésticos y un yen debilitado en 155–160 por dólar, los inversores japoneses venden activos extranjeros (incluidas acciones estadounidenses) para volver a comprar bonos nacionales, generando presión vendedora global.

Expectativas de subida de tipos del Banco de Japón: El discurso de Ueda elevó la probabilidad de un alza de 25 pb al 75%, impulsando los rendimientos de los bonos japoneses a máximos de 20 años y presionando a la baja a las bolsas japonesas (Nikkei −1,9%, Topix −1,2%).

El principal motivo de las caídas que estamos viendo en el inicio de sesión es el Banco de Japón. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, agregó que “incluso si se aumenta la tasa de interés de política, se mantendrán las condiciones financieras acomodaticias”, lo que implica que ve espacio para más aumentos de tipos.

La probabilidad de un aumento de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del Banco de Japón del 19 de diciembre aumentó del 60% al 75% tras el discurso de Ueda, según los swaps de índices a un día.

Las acciones cayeron: el índice Nikkei 225 bajó un 1,9% y el Topix retrocedió un 1,2%.

Implicaciones en los mercados financieros

Japón no solo exporta coches y electrónica al mercado global, sino que también es el principal exportador de capital del mundo.

Japón generó billones de dólares en capital exportando enormes cantidades de bienes a nivel mundial durante décadas. Y estos billones de dólares se invierten en el mercado global de capitales, especialmente en Estados Unidos.

Ahora el mercado espera una subida de tipos por parte del Banco de Japón en diciembre, lo cual está impulsando los rendimientos de los bonos japoneses, por lo que los inversores ahora obtienen más rentabilidad por su dinero. De hecho, rendimientos de los bonos del gobierno japonés están en su punto más alto en 20 años.

Y debido a la presión fiscal, el yen está cayendo drásticamente, situándose actualmente en el rango de 155–160. Así que, para evitar que el yen caiga, el Banco de Japón subirá los tipos de interés.

Así que el capital japonés está regresando del resto del mundo, vendiendo sus acciones estadounidenses y comprando bonos del gobierno japonés.

Debido a esta presión de venta, los activos más arriesgados caen primero, y las criptomonedas son las más arriesgadas de todas.

A esto hay que sumar el posible riesgo del “carry trade del yen” considerado como factor de riesgo para las criptomonedas y activos de riesgo.