Las claves de la semana: Optimismo renovado, estímulos monetarios y las nuevas dinámicas de la IA

La revolución de la IA reconfigura el liderazgo tecnológico , con Alphabet y las TPU ganando protagonismo frente a Nvidia, en un entorno donde la productividad futura marca el rumbo hacia 2026.

Europa y los mercados emergentes destacan , con valoraciones atractivas, mejor disciplina fiscal y un rendimiento superior frente a EE. UU., mientras las materias primas y la plata muestran fortaleza.

La Reserva Federal y las expectativas de recortes de tipos han devuelto el sesgo positivo a los mercados, impulsando el rally de fin de año pese a la volatilidad inicial de diciembre.

Definitivamente, a pesar de las caídas puntuales que estamos viendo en el inicio de diciembre, los mercados han recuperado la alegría, el sesgo positivo al que nos tenían acostumbrados desde abril. Pese a las dudas recientes en torno a la inteligencia artificial, las elevadas valoraciones bursátiles y el miedo a una posible burbuja tecnológica, la Reserva Federal ha vuelto a intervenir para tranquilizar a los inversores. Con sus últimos mensajes, consideramos que la mayor parte de la volatilidad que hemos visto este año ha quedado atrás, mientras el mercado empieza a centrar su atención en 2026 y en un escenario de crecimiento sólido de beneficios y productividad impulsado por la IA.

El S&P 500 logró recuperar su media móvil de 50 días, un nivel técnico de referencia para muchos operadores. La confianza en el mercado ha ido mejorando gracias a varios mensajes moderados de miembros de la Reserva Federal, lo que refuerza las expectativas de un recorte de tipos en diciembre, algo que los mercados ya dan por seguro. En los últimos 2 años, los bancos centrales globales han rebajado los tipos en 316 ocasiones, la cifra más alta en al menos 25 años. Para ponerlo en perspectiva, asistimos a 313 recortes acumulados en 2008-2010 en respuesta a la crisis financiera.

Estas expectativas cobraron aún más fuerza después de conocerse que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, se perfila como candidato principal para presidir la Reserva Federal. Su posible nombramiento sería interpretado como alineado con la presión del presidente Donald Trump para fomentar tipos más bajos.

Con este contexto, los tres grandes índices de Wall Street avanzan hacia lo que ha sido su mejor semana de Acción de Gracias desde al menos 2012, que en el caso del índice tecnológico, el Nasdaq 100, rompe su mejor registro desde 2008. El Rally de Navidad como indicamos semanas atrás ya ha empezado gracias a los resultados corporativos, los estímulos monetarios y fiscales, la estacionalidad y la IA. La gran duda es conocer los mayores ganadores, y las empresas de pequeña capitalización y sectores fuera de las grandes tecnológicas pueden ser los más favorecidos.

Desde 1928, el S&P 500 ha subido un 73,2% de las veces en diciembre, la tasa de victorias más alta de cualquier mes. Durante este periodo, el índice ha registrado una subida media del 1,28%.

¿Comparación actual con el 2000 o con 2006?

Si miramos hacia 2026, habrá más estímulos fiscales y más inversión en IA financiada con deuda. La impresora de dinero global de la economía real seguirá funcionando a toda máquina, sumado a que la administración Trump parece decidida a una mayor desregulación financiera.

Si analizamos episodios anteriores de impresión sostenida de dinero y de bancos centrales flexibles, el período 2005-2006 parece un momento de paralelismo decente.

En aquel entonces, el IPC global rondaba el 3% y los bancos centrales subían gradualmente los tipos del 4% al 5% en promedio a nivel mundial. Hoy, la inflación global ronda el 3% y los tipos de interés de los bancos centrales también rondan el 5%. En ese período, los mercados emergentes, los mercados de valores orientados al valor y las materias primas tuvieron un excelente desempeño.

Eso sí, la situación actual parece más sostenible porque la impresora de dinero ahora está alimentada por los déficits gubernamentales, no por la deuda del sector privado, como ocurrió en 2005-2007.

Alphabet

Las acciones de Alphabet han subido un 12% desde el lanzamiento de Gemini 3 el 18 de noviembre, mientras que las de Nvidia han bajado un 3,4%. Alphabet, tiene ahora un valor de 3,86 billones de dólares, lo que la convierte en la tercera empresa más grande del mundo. Le pisa los talones a Nvidia (4,38 billones de dólares) y a Apple (4,1 billones de dólares). El éxito de Google también ha afectado a Broadcom , empresa que colabora en el diseño de las TPU. Sus acciones han subido un 16% desde el último lanzamiento de Gemini.

Gemini 3 ha impresionado a los usuarios y ha vuelto a centrar la atención en TPU como alternativa a Nvidia para ejecutar cargas de trabajo de IA. Tal como descubrió Google en la década de 2010, las GPU de Nvidia siguen siendo caras y escasas en comparación con la voraz demanda, y nadie quiere depender de un solo proveedor para la infraestructura más importante de la IA.

Las GPU son muy eficaces para dividir tareas en varias partes y ejecutarlas en paralelo, lo que permite a los jugadores jugar a 120 fotogramas por segundo. Esto también las hace tan útiles para el cálculo de IA, así como para otros dominios de alto rendimiento.

Las TPU, por otro lado, solo hacen una cosa —matemática matricial para aprendizaje profundo—, pero lo hacen muy bien. En las circunstancias adecuadas, pueden ofrecer una estructura de costes mucho mejor que las GPU de Nvidia. El deep learning ha sido el eje principal de la investigación en IA durante más de una década, lo que nos ha llevado a los grandes modelos de lenguaje que impulsan nuevas aplicaciones de IA, como chatbots y asistentes de programación. Las GPU pueden hacer mucho más, pero para muchas cargas de IA actuales, la TPU es como un tren bala. Solo va de un lugar a otro, pero si eso es todo lo que se desea, es muy rápido.

En algún momento, la cuota de mercado y el margen bruto de Nvidia se verán amenazados. El éxito de Gemini de Google está haciendo que algunos inversores se pregunten si ese momento ha llegado. Pero creo que aún falta tiempo, porque la cuota de mercado de Nvidia está protegida por el software de la compañía, no por su hardware.

Europa

Entre los 20 mercados bursátiles con mejor rendimiento del mundo este año, uno de cada dos índices es europeo. Es un logro que la región solo ha logrado en tres ocasiones anteriores en 2004, 2015 y 2023 lo que demuestra una gran confianza de los inversores.Si analizamos el caso del Ibex 35 en concreto, su comportamiento en dólares desde comienzos de año es del 58% colocándose en el décimo mejor puesto del mundo.

A medida que el Stoxx 600 se acerca a su mayor ventaja respecto al S&P 500 desde 2006 en dólares, algunos inversores afirman que las perspectivas para Europa sólo parecen mejorar. La inflación se mantiene más baja que en Estados Unidos, Alemania está a punto de abrir el grifo fiscal y se proyecta un repunte de los beneficios corporativos. Los analistas esperan que el crecimiento de las empresas europeas finalmente pueda cerrar la brecha con EE. UU. después de estar rezagados desde 2023. Se espera que las empresas del Stoxx 600 registren un aumento del 11% en las benéficos el próximo año, mientras que se proyecta que en el caso del del S&P 500 aumenten un 13% en 2026..

Además, el Stoxx 600 cotiza con un descuento del 35% respecto al S&P 500, según el ratio precio-beneficio a futuro. Esto significa que incluso un pequeño aumento de los beneficios tras un crecimiento casi nulo en 2025 podría ser suficiente para impulsar el mercado a nuevos máximos.

Pero aún así existe la amenaza de la persistente incertidumbre política en Francia, las dudas sobre el impacto de las medidas de estímulo alemanas y la creciente competencia de China en sectores clave como los bienes de consumo y los fabricantes de automóviles.

Emergentes ante el momento de la verdad

Los inversores globales en bonos están empezando a considerar que ciertos mercados emergentes son más seguros que muchas naciones mucho más ricas. En el mercado de deuda soberana en dólares, los inversores exigen ahora la prima más baja en siete años sobre los bonos del Tesoro.

Este comportamiento superior se debe en gran medida al progreso que han logrado amplios sectores del mundo en desarrollo en la reducción de la deuda, el control de la inflación y la mejora de los saldos por cuenta corriente. Si cerráramos los ojos y viésemos la clasificación de estas métricas por país y viésemos por ejemplo las de EEUU nadie querría invertir en su deuda.

Si lo que queremos como inversores es responsabilidad fiscal, actualmente deberíamos mirar al mundo de los mercados emergentes, no a los mercados desarrollados. Es irónico que los mercados emergentes, antes considerados como morosos en serie, sean ahora los que tienen superávits primarios e inflación bajo control, mientras que los mercados desarrollados tienen déficits fiscales persistentes.

Materias primas

En el mercado de materias primas el protagonismo ha recaído sobre el petróleo que sigue a la baja ante las negociaciones de paz en Ucrania, que podrían aumentar la oferta de barriles de crudo en los mercados, cerrando con su peor mes desde junio de 2023.

Además, los metales preciosos extienden su escalada, en un momento especialmente delicado para la plata debido al desplome histórico de inventarios en China y al incremento de la demanda industrial, factores que están generando señales de escasez y presionando al alza los precios. La plata ha subido un 90% en 2025, superando la subida del 60% del oro, y se encamina a su mejor año desde 1979.

Bitcoin: Por último, el Bitcoin consigue sumarse en los últimos días al tono optimista del resto de activos de riesgo. Aún así, es probable que necesite más tiempo para recuperarse del fuerte desapalancamiento de las últimas semanas y de la elevada volatilidad generada tras la decisión de MSCI de excluir de sus índices globales a las empresas que mantengan más del 50% de sus activos en Bitcoin o en otros activos digitales utilizados como tesorería. En el lado positivo, diciembre ha sido históricamente un mes fuerte para la criptomoneda, con una subida promedio del 9.2%. Es el quinto mejor mes en términos de comportamiento promedio.

Eventos de la semana

EEUU

El cierre gubernamental en Estados Unidos ha terminado, pero los datos oficiales siguen siendo escasos: las cifras clave de empleo e inflación no se publicarán hasta después de la próxima decisión de la Reserva Federal el 10 de diciembre.

Esto hará que los inversores busquen información privada para confirmar la probabilidad de que la Fed recorte los tipos de interés en la próxima reunión. La mayoría del mercado estima que habrá un recorte de 25 puntos básicos.

Las encuestas ISM de noviembre para el sector manufacturero, que se publicarán el lunes, y el sector servicios, el miércoles, así como las cifras de nóminas privadas de ADP, que se publicarán el lunes, serán objeto de análisis. Cualquier indicio de debilidad en el mercado laboral o en la actividad económica reforzaría las perspectivas de un recorte de tipos.

Tras los recientes comentarios de miembros clave y un informe de empleo mixto, el mercado vuelve a anticipar firmemente un tercer recorte consecutivo de tipos de 25 puntos básicos.Es probable que los próximos datos refuercen esa visión, ya que el índice manufacturero ISM se mantendrá en territorio de contracción y el índice de servicios ISM se podría acercar a la zona neutral.

Los datos PCE de EE. UU. para septiembre se publicarán el viernes y también atraerán la atención.Los informes recientes del IPC y del IPP subyacentes sugieren que los aranceles siguen teniendo efecto en lo que respecta a la inflación, y esto también debería reflejarse en el deflactor del PCE subyacente de septiembre de esta semana.

Eurozona

Los datos preliminares de inflación de la eurozona se esperan el martes. Se podría aliviar las presiones inflacionarias, dando al Banco Central Europeo margen para nuevas bajadas de tipos de interés en los próximos meses siguiendo el camino de la FED. Sin embargo, los mercados descartan casi por completo este escenario aunque nosotros no lo tenemos tan claro.

Las encuestas a gerentes de compras del sector manufacturero de España, Italia, Francia, Alemania y la eurozona se publicarán el lunes, seguidas por los PMI de servicios el miércoles, todos correspondientes a noviembre.

Los datos de desempleo de España para noviembre, de Italia para octubre y de la eurozona para octubre se publicarán el martes. Alemania publicará los pedidos de manufactura de octubre, mientras que Francia y España publicarán las cifras de producción industrial de octubre el viernes.

Los datos finales del PIB del tercer trimestre de la eurozona se publicarán el viernes, junto con las cifras de empleo para el mismo trimestre.

China

Los indicadores de la actividad manufacturera y de servicios serán el foco principal en China, ya que los observadores buscan señales de fortaleza en una economía agobiada por los aranceles y un consumo débil.

Las encuestas oficiales de gerentes de compras del domingo, que también abarcan la actividad de la construcción, mostrarán si el pesimismo en el creciente sector manufacturero chino se prolongó hasta noviembre. El PMI anterior mostró una desaceleración generalizada de la actividad, impulsada por un desplome en los pedidos de exportación. Otros datos recientes también han sido desalentadores, con la caída de los beneficios industriales en octubre, señal de una débil rentabilidad empresarial.

Las lecturas oficiales del PMI serán seguidas por una medición privada del sector manufacturero el lunes y del sector servicios el miércoles.

Resto del mundo

Los inversores del Reino Unido volverán a centrar su atención en los datos después de que el reciente anuncio presupuestario provocara cierto alivio entre los inversores, ya que deja al gobierno con un sólido colchón fiscal.

La decisión sobre los tipos del banco central de la India se conocerá el viernes. El Banco de la Reserva de la India podría aplicar un recorte final de 25 puntos básicos en su actual ciclo de flexibilización