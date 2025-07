¿Qué mostrarán los resultados de Meta?

Meta es más que una simple empresa de redes sociales. También es un gigante de la publicidad y una empresa con una fuerte inversión en nuevas tecnologías, que abarcan no solo la IA sino también la realidad aumentada. Durante casi tres años, la empresa ha superado constantemente las expectativas con resultados trimestrales en alza. ¿Continuará esta tendencia? Expectativas financieras y operativas clave Ingresos: 44.800 millones de dólares (crecimiento interanual previsto del 14,7%) frente a la previsión de la compañía de 42.500-45.500 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Beneficios por acción (BPA): 5,89 dólares (crecimiento interanual previsto del 14,1%) frente a los 5,16 dólares del año anterior. Ingresos por publicidad: 44.100 millones de dólares, con un crecimiento de impresiones del 6,9% y un crecimiento de precios del 7,6%. Inversión de capital: Posible aumento respecto a la previsión actual de 64.000-72.000 millones de dólares; los analistas prevén 67.800 millones de dólares. Margen operativo: 38,3 % sobre ingresos operativos de 17 200 millones de dólares. Usuarios activos diarios: 3420 millones de usuarios en todo el ecosistema de la Familia de Aplicaciones. Meta AI: Estado de logro de 1000 millones de usuarios activos mensuales. Cambio implícito de precio: +/- 7,4 % tras los resultados (históricamente, +/- 5 % de reacciones). CapEx: ¿Tiene sentido un mayor aumento del gasto? La mayor incógnita sigue siendo el CapEx para 2025. Meta ya elevó su previsión para el primer trimestre de 60 000-65 000 millones de dólares a 64 000-72 000 millones de dólares. Hay fuertes indicios de que la compañía podría reportar un CapEx superior a los 72 000 millones de dólares. El motivo de este aumento del gasto es, según se informa, un cuello de botella en la capacidad de procesamiento, que se dice que afecta a los algoritmos publicitarios y a la IA. Además, los costes de los proveedores están aumentando, principalmente de Nvidia y AMD. Se espera que los aranceles estadounidenses también tengan un impacto. Es probable que la compañía también señale una mayor demanda de GPU para entrenar los modelos de Llama. Cabe recordar que los últimos resultados de Alphabet mostraron un aumento de gastos de capital de 10 000 millones de dólares. Sin embargo, los inversores podrían preguntarse: ¿El aumento de gastos de capital del primer trimestre se tradujo en un aumento de la potencia de procesamiento real o simplemente en un aumento de los costes del mismo equipo? La directora financiera, Susan Li, admitió en el primer trimestre: «Incluso con la capacidad que pondremos en funcionamiento en 2025, nos cuesta satisfacer la demanda de recursos informáticos de los equipos». Una señal positiva es que Alphabet, con su aumento de gastos, no mencionó las tarifas como un factor clave: dos tercios del gasto adicional se asignaron a servidores y un tercio a centros de datos. Un aspecto positivo para el segmento Reality Labs es la alianza con Andruil, que ha resultado en un contrato de 100 millones de dólares con el Pentágono. Meta también ha abierto una tienda física para los productos de Reality Labs en Burlingame, California. La compañía también planea una mayor monetización de las gafas de realidad aumentada Ray-Ban. Como aspecto negativo, cabe destacar que la compañía no presenta una trayectoria clara hacia la rentabilidad. Los costos de I+D están aumentando, mientras que los ingresos se han estancado, rondando entre 300 y 400 millones de dólares. También es importante destacar que, si bien la compañía es uno de los líderes en el mercado de la realidad aumentada, se enfrenta a la competencia de productos como Apple Vision Pro. Si la compañía muestra una mayor rentabilidad en otros segmentos, los inversores podrían seguir restándole importancia a Reality Labs. Sin embargo, existe una creciente percepción de que se necesita un plan concreto para reducir las pérdidas o aumentar significativamente los ingresos de este segmento. Valoración: Sigue siendo atractiva en comparación con otras empresas de Magnificent 7 Meta parece relativamente atractiva entre las empresas de Magnificent 7. Su EV/EBITDA y PER anticipados son los segundos más bajos del grupo. En términos de métricas de valoración histórica, la compañía es ligeramente más cara que su promedio de dos años en todas las métricas. Meta en contexto histórico y comparada con otras empresas de Mag7. Fuente: Bloomberg Finance LP El ratio EV/EBITDA adelantado se mantiene elevado, pero se acerca a una desviación estándar con respecto a su promedio de dos años. Cabe destacar que este es uno de los ratios más bajos entre las empresas Mag7 y otras empresas tecnológicas más pequeñas. Meta continúa mostrando un crecimiento muy sólido en sus resultados, por lo que unas métricas de valoración ligeramente elevadas no son motivo de preocupación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Riesgos y oportunidades clave para la empresa Entre los principales riesgos para Meta se encuentra la eliminación de la exención de impuestos a la importación (exención de minimis), que ya está provocando una disminución de la inversión publicitaria de los exportadores asiáticos de comercio electrónico en EE. UU. Una amenaza adicional sigue siendo la creciente inflación de las inversiones de capital: existe el riesgo de que la empresa tenga que pagar cada vez más por la misma potencia informática, lo que limitará el crecimiento real de su infraestructura. Las pérdidas significativas de Reality Labs también siguen siendo un punto crítico, ya que actualmente no muestra una mejora en la rentabilidad a pesar de los elevados gastos. Además, la creciente presión regulatoria tanto en Europa como en Estados Unidos agrava estas preocupaciones. Por otro lado, Meta cuenta con importantes motores de crecimiento. La monetización de soluciones de IA (por ejemplo, a través de Llama) ya está aumentando la participación de los usuarios en sus plataformas, lo que se traduce en un mayor potencial publicitario. También surgen perspectivas gracias a la introducción de anuncios en Threads (con una base de más de 350 millones de usuarios en más de 30 países) y al dinámico desarrollo de WhatsApp Business, donde la implementación de la publicidad para una base de miles de millones de usuarios apenas está comenzando. Además, las mejoras continuas en la eficiencia del algoritmo publicitario mediante el uso de IA pueden fortalecer aún más la competitividad y el desempeño financiero de la empresa. Optimismo cauteloso sobre el futuro de Meta Meta cuenta con casi tres años de experiencia superando las expectativas de ingresos. La empresa está creciendo con mayor fuerza en el sector publicitario, no solo gracias al uso de tecnología de IA, sino también en aplicaciones donde la publicidad se ha visto limitada en los últimos años. La valoración de la empresa es elevada, pero sigue siendo atractiva en comparación con otras, incluso las más grandes. ¿Qué cabe destacar? La magnitud de la superación potencial de los ingresos, el tamaño del gasto de capital (CapEx) y cualquier justificación para su aumento, o cualquier detalle sobre Reality Labs. Sin embargo, cabe recordar que, incluso en caso de una pequeña decepción, la empresa sigue siendo líder en su segmento de operaciones. La compañía perdió valor significativamente durante la sesión de ayer, y desde sus máximos históricos alcanzados hace exactamente un mes, el 30 de junio, ha perdido aproximadamente el 6% de su valor. Desde finales de junio, las trayectorias de precios de Meta y US100 han divergido completamente. Sin embargo, desde principios de este año, las acciones han subido aproximadamente un 20%, y en el último año, han registrado una ganancia de alrededor del 50%. Un movimiento implícito de aproximadamente el 7% tras la sesión de Wall Street de hoy, desde un nivel cercano a los 700 dólares por acción, ofrece la posibilidad de nuevos máximos históricos o una caída a alrededor de los 650 dólares por acción, su nivel más bajo en dos meses. Fuente: xStation5

