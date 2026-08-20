El par USD/JPY se debilitó un 0,9 % ayer, alejándose significativamente de la importante barrera psicológica de 160. Actualmente, el tipo de cambio fluctúa en torno a 158,5, a la espera de la publicación de datos clave para la divisa japonesa.

Intervención del Departamento del Tesoro

Por supuesto, las palabras de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, fueron cruciales para el movimiento de ayer. Bessent anunció ayer planes para duplicar las compras de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo. Está previsto que el programa entre en vigor el 9 de septiembre y se mantenga al menos hasta el 4 de noviembre, fecha en la que el Departamento del Tesoro publicará sus nuevos planes trimestrales. El foco se centrará principalmente en el tramo largo de la curva, es decir, en la compra de bonos del Tesoro con vencimientos largos.

La decisión implica un aumento de la oferta de dólares en el mercado, lo que naturalmente provocó una depreciación de la moneda estadounidense. El yen fue uno de los principales beneficiados.

Rendimiento de las divisas

Fuente: XTB Research, 20.08.2026

Informe de inflación

Los datos de inflación de julio en Japón se publicarán el viernes a las 00:30. Una hora después, se darán a conocer los datos del PMI de agosto.

El apetito por una sorpresa de corte restrictivo (hawkish) se vio alimentado por el indicador adelantado de Tokio publicado a finales de julio. La inflación subyacente en la capital japonesa se aceleró inesperadamente, pasando del 1,6 % al 1,9 % interanual, superando las expectativas del consenso del mercado (1,7 %).

Si el dato del viernes confirma esta tendencia y muestra un aumento de las presiones sobre los precios, el Banco de Japón contará con argumentos adicionales para mantener una política monetaria restrictiva. La próxima reunión tendrá lugar en menos de un mes, el 18 de septiembre. Recordemos que en julio el BoJ mantuvo los tipos de interés sin cambios (en el 1 %). Una decisión de subir los tipos podría constituir una señal importante para el mercado y provocar un aumento de las apuestas por nuevas subidas en los próximos meses.

Cotización del dólar-yen japonés

Fuente: xStation, 20.08.2026

Desde abril de 2025, el par USD/JPY se encuentra en una clara y estable tendencia alcista. Tras alcanzar un máximo local en torno al nivel de 164, el mercado entró en una fase de corrección bajista muy dinámica y profunda. El precio actual oscila alrededor de 158,5, y el mercado busca claramente un suelo sólido desde el que pueda producirse un rebote más duradero.

La principal barrera para el lado comprador sigue siendo actualmente la zona de resistencia estratégica situada en torno al nivel psicológico de 160 (marcada con una línea verde gruesa). Se trata de un punto de especial relevancia técnica, ya que prácticamente coincide con la media móvil de 100 periodos.

En los últimos días, los compradores intentaron iniciar una tendencia alcista, pero, tras alcanzar la zona del retroceso de Fibonacci del 50 % y poner a prueba la media móvil de largo plazo de 150 periodos (línea azul, en torno al nivel de 159,2), perdieron impulso. El precio cayó por debajo de las medias móviles clave (EMA 50 y EMA 100).

El indicador RSI, después de una fuerte caída previa, consiguió recuperarse, pero actualmente vuelve a descender hacia el nivel de 40,6. Asimismo, las barras positivas del histograma del MACD están reduciendo su tamaño.