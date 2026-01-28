Resumen diario: Bessent rescata el dólar, la Fed implementa un giro agresivo

El índice S&P 500 superó hoy la marca de los 7.000 puntos por primera vez en la historia. Aunque los futuros habían estado rondando cerca de este nivel durante varios días, hoy también alcanzaron nuevos máximos históricos.

Aunque los futuros habían estado rondando cerca de este nivel durante varios días, hoy también alcanzaron nuevos máximos históricos. Sin embargo, un ligero sesgo hawkish en la decisión de la Fed desencadenó una corrección menor en Wall Street.

La Fed mantuvo los tipos de interés sin cambios y modificó su retórica de "dovish" a "moderada". A pesar de esto, el mercado probablemente anticipaba un comentario aún más hawkish.

y modificó su retórica de "dovish" a "moderada". A pesar de esto, el mercado probablemente anticipaba un comentario aún más hawkish. La Fed señaló una estabilización de la tasa de desempleo y una reducción en los factores de riesgo del mercado laboral. Al mismo tiempo, destacó la persistencia de la inflación y el aumento de la actividad económica.

y una reducción en los factores de riesgo del mercado laboral. Al mismo tiempo, destacó la persistencia de la inflación y el aumento de la actividad económica. Powell enfatizó que la Fed seguirá siendo independiente. Advirtió que si se perdiera esta independencia, significaría el fin de la credibilidad del banco central.

Advirtió que si se perdiera esta independencia, significaría el fin de la credibilidad del banco central. Un evento importante hoy fue la aparición televisiva de Scott Bessent , donde intervino para rescatar al dólar tras la venta masiva de ayer. El euro había probado anteriormente el nivel de 1,20.

, donde intervino para rescatar al dólar tras la venta masiva de ayer. El euro había probado anteriormente el nivel de 1,20. Bessent afirmó que EE. UU. no intervino en el yen y reafirmó que el dólar sigue siendo una moneda fuerte. El dólar se había debilitado el martes tras los comentarios de Trump de que estaba "cómodo" con una moneda más débil para mejorar la competitividad estadounidense. Sin embargo, la debilidad del dólar contradecía la necesidad de promover los crecientes requisitos de endeudamiento de EE. UU. ante los inversores globales.

y reafirmó que el dólar sigue siendo una moneda fuerte. El dólar se había debilitado el martes tras los comentarios de Trump de que estaba "cómodo" con una moneda más débil para mejorar la competitividad estadounidense. Sin embargo, la debilidad del dólar contradecía la necesidad de promover los crecientes requisitos de endeudamiento de EE. UU. ante los inversores globales. El par euro dólar probó el nivel de 1,20 durante la conferencia de prensa de Powell.

durante la conferencia de prensa de Powell. El petróleo crudo continúa su rally , con el WTI probando actualmente niveles por encima de US$63 por barril, el más alto desde septiembre de 2025. Esto está vinculado al creciente riesgo de un ataque de EE. UU. contra Irán.

, con el WTI probando actualmente niveles por encima de US$63 por barril, el más alto desde septiembre de 2025. Esto está vinculado al creciente riesgo de un ataque de EE. UU. contra Irán. La movilización de las fuerzas de ataque rápido de EE. UU. continúa en Medio Oriente. Las protestas antigubernamentales en Irán están siendo brutalmente reprimidas, cruzando las "líneas rojas" establecidas por Trump. Trump está presionando a Irán para que firme un nuevo acuerdo nuclear con EE. UU. Aunque Irán inicialmente insinuó un ataque de represalia en caso de intervención estadounidense, ahora está señalando disposición a negociar.

Las protestas antigubernamentales en Irán están siendo brutalmente reprimidas, cruzando las "líneas rojas" establecidas por Trump. Trump está presionando a Irán para que firme un nuevo acuerdo nuclear con EE. UU. Aunque Irán inicialmente insinuó un ataque de represalia en caso de intervención estadounidense, ahora está señalando disposición a negociar. ASML anunció resultados récord para el 4T 2025 y el año completo , con ingresos de 32.700 millones de euros y un beneficio neto de 9.600 millones de euros. Las acciones inicialmente se dispararon más del 7 % hasta máximos históricos, pero luego cedieron aproximadamente un 2 % debido a preocupaciones de los analistas sobre la guía.

, con ingresos de 32.700 millones de euros y un beneficio neto de 9.600 millones de euros. Las acciones inicialmente se dispararon más del 7 % hasta máximos históricos, pero luego cedieron aproximadamente un 2 % debido a preocupaciones de los analistas sobre la guía. LVMH reportó ingresos de 80.000 millones de euros en 2025 (una caída orgánica del 1 %), con un beneficio operativo de 17.700 millones de euros (caída del 9 %) y un beneficio neto de 10.900 millones de euros (caída del 13 %). Las acciones se desplomaron aproximadamente un 8 % tras la publicación.

(una caída orgánica del 1 %), con un beneficio operativo de 17.700 millones de euros (caída del 9 %) y un beneficio neto de 10.900 millones de euros (caída del 13 %). Las acciones se desplomaron aproximadamente un 8 % tras la publicación. Tras el cierre de Wall Street, Microsoft reportará resultados , con un crecimiento de Azure cloud proyectado en cerca del 40 %, aunque persisten las preocupaciones sobre el CapEx en IA. Meta también presentará resultados, con el foco en IA y el Metaverso. Se espera que Tesla muestre una caída interanual en ventas, pero la atención de los inversores podría desplazarse hacia Robotaxi, los segmentos no automotrices y los márgenes generales de vehículos.

, con un crecimiento de Azure cloud proyectado en cerca del 40 %, aunque persisten las preocupaciones sobre el CapEx en IA. también presentará resultados, con el foco en IA y el Metaverso. Se espera que muestre una caída interanual en ventas, pero la atención de los inversores podría desplazarse hacia Robotaxi, los segmentos no automotrices y los márgenes generales de vehículos. El oro alcanza nuevos máximos históricos, subiendo aproximadamente un 3 % hasta los US$5.330 por onza. La plata también subió hasta los US$114, aunque a un ritmo ligeramente más lento que el oro. Las tasas de préstamo de plata están cayendo por debajo del 1 %, mientras que COMEX ha vuelto a elevar los requisitos de margen para las posiciones en plata.

