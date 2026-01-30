Resumen diario: jornada histórica para los metales preciosos; la PLATA pierde 30%; el DÓLAR se fortalece 💡

Cerramos una semana turbulenta en los mercados financieros: El oro y la plata están registrando caídas sin precedentes, cerrando la jornada más difícil de su historia moderna de negociación. El oro ya ha perdido más de 10,5% de su valor. La plata presenta un desempeño aún peor, cayendo hasta 30% hasta USD 76,5 por onza , lo que representa el peor resultado porcentual diario en la historia de este mercado , superando incluso el famoso colapso de los hermanos Hunt en la década de 1980.

Unity Software cayó 12% , Roblox perdió 8% y Take-Two Interactive retrocedió 7% . Unity es líder en motores y herramientas para desarrolladores de videojuegos a nivel global; Roblox es conocida por su plataforma de creación de juegos generados por usuarios; y Take-Two destaca por franquicias exitosas como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. El Proyecto Genie amenaza el valor central de estas compañías, ya que permite crear mundos virtuales interactivos directamente a partir de texto e imágenes, evitando los procesos tradicionales y complejos de desarrollo que requerían conocimientos y herramientas especializadas.

