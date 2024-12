Resumen diario: La liquidación de las empresas tecnológicas lidera la caída del mercado, las materias primas energéticas se recuperan

Los mercados en EE. UU. muestran debilidad generalizada hoy, especialmente en el sector tecnológico. El índice Dow Jones cae un 1.1% (42,525 puntos) , tras haber registrado pérdidas de hasta 700 puntos antes de recuperarse parcialmente. Las principales acciones tecnológicas lideran la caída, con Broadcom (-3.31%) , Microsoft (-1.68%) y Salesforce (-1.74%) mostrando descensos significativos.

NYSE y Nasdaq cerrarán el 9 de enero en honor al expresidente Jimmy Carter, quien falleció ayer a los 100 años.

Datos económicos en EE. UU.: El índice PMI de Chicago se ubicó por debajo de las expectativas, en 36.9 (frente al 42.7 previsto) . Sin embargo, las ventas pendientes de viviendas mostraron fortaleza inesperada, subiendo un 2.2% mensual frente al 0.9% esperado .

Los mercados europeos operan mayoritariamente en terreno negativo. Principales índices como el CAC 40 (-0.35%), el FTSE 100 (+0.04%) y el DAX (-0.40%) presentan variaciones mixtas. La inflación española superó las expectativas, situándose en un 2.8% anual (frente al 2.6% esperado) .

Stournaras, del BCE, comentó que "no se pueden descartar recortes de tasas mayores" si la inflación de la eurozona a mediano plazo cae por debajo del objetivo del 2%.

Holzmann, también del BCE, declaró que los recortes de tasas podrían retrasarse si aumentan las presiones inflacionarias provenientes de los precios de la energía o si se deprecia más el euro.

La amplitud del mercado continúa deteriorándose. Menos del 60% de las empresas del S&P 500 cotizan por encima de sus medias móviles de 200 días, el nivel más débil de 2024. Las acciones de las "Magnificent Seven" están mostrando debilidad inusual, con Apple cayendo un 1.68% , Meta más de un 2% y NVIDIA bajando un 0.31% .

Boeing registra una caída de casi el 2% tras noticias de un accidente con un 737-800 en Corea del Sur que resultó en 179 víctimas fatales.

Las materias primas energéticas tienen un rendimiento sólido hoy. El gas natural sube un 17.09% , impulsado por nuevas proyecciones de NOAA que anticipan temperaturas significativamente más frías en EE. UU. Los precios del petróleo también ganan impulso, con el crudo WTI subiendo un 1.50% a $71.25 y el Brent un 1.20% a $74.28 .

Los metales preciosos están bajo presión en general. El platino lidera las caídas (-1.44%), seguido de la plata (-1.40%), el paladio (-1.21%) y el oro (-0.42%).

En el mercado de criptomonedas, la mayoría de los tokens muestran impulso positivo. Bitcoin se recupera de caídas iniciales (+0.65%), Ethereum sube más del 1.88% y Solana gana un 1% . MicroStrategy anunció la adquisición de 2,138 tokens de Bitcoin a un precio promedio de $97,837.

Las divisas muestran un desempeño mixto. La mayoría de los pares de divisas presentan movimientos modestos. El peso mexicano es notablemente más débil (-1.16%), mientras que las monedas europeas muestran ligera debilidad frente al dólar estadounidense.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.