Resumen diario: Las amenazas de guerra de Trump presionan a los mercados. Wall Street se hunde en terreno negativo

Conclusiones clave Wall Street y los principales índices europeos registran fuertes caídas ante la presión del sector tecnológico y el aumento de la aversión al riesgo

Las amenazas de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán impulsan al petróleo Brent por encima de los $100 por barril

El fortalecimiento del dólar y la ola de ventas global presionan a los metales preciosos las criptomonedas y otros activos de riesgo

Mercado bursátil La sesión de Wall Street está dominada por los vendedores, con la ola de ventas extendiéndose por todo el mercado y ejerciendo una presión significativa sobre los índices estadounidenses.

está dominada por los vendedores, con la ola de ventas extendiéndose por todo el mercado y ejerciendo una presión significativa sobre los índices estadounidenses. El Dow Jones cae cerca de un 1%, el S&P 500 retrocede aproximadamente un 1,2%, mientras que el Nasdaq 100 pierde más de un 2%.

cae cerca de un 1%, el retrocede aproximadamente un 1,2%, mientras que el pierde más de un 2%. Entre los principales factores que presionan al mercado hoy se encuentran Alphabet y Tesla , cuyas acciones registran caídas considerables tras la publicación de sus resultados trimestrales.

, cuyas acciones registran caídas considerables tras la publicación de sus resultados trimestrales. Aunque ambas compañías presentaron resultados mejores de lo esperado, el sentimiento de los inversionistas continúa siendo negativo.

En el caso de Alphabet, el mercado se está centrando en el aumento del gasto en inteligencia artificial . Aunque la compañía continúa beneficiándose de un sólido negocio publicitario y del dinámico crecimiento de Google Cloud , los inversionistas exigen retornos cada vez más tangibles sobre las inversiones multimillonarias en IA.

. Aunque la compañía continúa beneficiándose de un sólido negocio publicitario y del dinámico crecimiento de , los inversionistas exigen retornos cada vez más tangibles sobre las inversiones multimillonarias en IA. Las preocupaciones se centran principalmente en que el elevado gasto presione los flujos de caja durante los próximos trimestres antes de traducirse en una mayor rentabilidad.

Mientras tanto, Tesla, a pesar del crecimiento de las ventas y de sus ambiciosos planes relacionados con la conducción autónoma, la IA y el proyecto del robot humanoide Optimus , continúa enfrentando presión sobre sus márgenes y una competencia creciente en el mercado de vehículos eléctricos.

, continúa enfrentando presión sobre sus márgenes y una competencia creciente en el mercado de vehículos eléctricos. Los resultados de Intel se publicarán tras el cierre de la sesión de hoy, y la compañía deberá demostrar que sus esfuerzos de reestructuración están generando beneficios tangibles.

se publicarán tras el cierre de la sesión de hoy, y la compañía deberá demostrar que sus esfuerzos de reestructuración están generando beneficios tangibles. Las caídas significativas dominaron hoy el continente europeo, dejando a la mayoría de los índices europeos en terreno negativo.

El FTSE 100 británico cayó un 0,7%, el CAC 40 francés retrocedió más de un 1,6%, el DAX alemán perdió cerca de un 1,8% y el IBEX 35 español descendió más de un 1,5%. Macroeconomía El BCE, Banco Central Europeo , mantuvo las tasas de interés sin cambios.

, mantuvo las tasas de interés sin cambios. Las solicitudes iniciales semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 22.000, hasta apenas 187.000, alcanzando su nivel más bajo desde 1969 y superando claramente las expectativas del mercado.

Los datos del mercado laboral confirman que la resiliencia continúa, respaldando al dólar estadounidense y fortaleciendo potencialmente los argumentos para que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva. Geopolítica La escalada en Medio Oriente está impulsando un sentimiento global de aversión al riesgo, provocando un marcado aumento de la cautela y una búsqueda de activos refugio.

está impulsando un sentimiento global de aversión al riesgo, provocando un marcado aumento de la cautela y una búsqueda de activos refugio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró en una entrevista con Axios que está considerando un “ataque masivo” contra Irán que sería “mayor que cualquier otro realizado anteriormente”, y agregó que está cerca de tomar una decisión final.

, declaró en una entrevista con Axios que está considerando un “ataque masivo” contra Irán que sería “mayor que cualquier otro realizado anteriormente”, y agregó que está cerca de tomar una decisión final. Los mercados interpretaron estos comentarios como una señal de que el conflicto podría entrar en una nueva fase significativamente más peligrosa.

La situación se ve agravada por una oleada de ataques iraníes con misiles y drones contra objetivos en Jordania, Baréin y Kuwait, después de una duodécima noche de ataques estadounidenses contra objetivos vinculados con Irán.

Las autoridades kuwaitíes informaron de un ataque contra el paso fronterizo de Al Abdali con Irak, lo que demuestra que las hostilidades se están extendiendo aún más por la región del golfo Pérsico.

con Irak, lo que demuestra que las hostilidades se están extendiendo aún más por la región del golfo Pérsico. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia, aconsejando a sus ciudadanos en Medio Oriente que se preparen para posibles interrupciones en los viajes y cancelaciones de vuelos.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió durante una reunión del Consejo de Seguridad que la situación en Medio Oriente está “saliendo de control” y pidió restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y Bab al Mandab, destacando que la diplomacia continúa siendo el único camino posible. Materias primas El petróleo Brent superó la barrera psicológica de los $100 por barril por primera vez desde mayo, avanzando más de un 6% tras los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

superó la barrera psicológica de los por primera vez desde mayo, avanzando más de un 6% tras los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo. La preocupación de los inversionistas se concentra especialmente en la seguridad del tránsito petrolero a través de dos pasos marítimos estratégicos: el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab al Mandab.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRGC , informó que interceptó tres petroleros que intentaban navegar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz. Según el comunicado, uno de los buques explotó y se incendió, mientras que los otros dos se retiraron.

, informó que interceptó tres petroleros que intentaban navegar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz. Según el comunicado, uno de los buques explotó y se incendió, mientras que los otros dos se retiraron. Una mayor escalada relacionada con Irán y las amenazas al transporte marítimo en el golfo Pérsico podrían mantener la volatilidad extrema en el mercado del petróleo y reforzar el sentimiento global de aversión al riesgo.

La ola de ventas también se extendió a la mayoría de los metales industriales. Metales preciosos El deterioro del sentimiento del mercado en medio del aumento de las tensiones en Medio Oriente está presionando a los metales preciosos .

. El oro cae más de un 2% y está probando el nivel de los $4.050.

cae más de un 2% y está probando el nivel de los $4.050. La plata retrocede cerca de un 4% y cae por debajo de los $60. Divisas Como resultado de la escalada de las tensiones en Medio Oriente, el dólar estadounidense se fortalece frente a las principales monedas.

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