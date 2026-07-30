Resumen Diario: Las bolsas repuntan por una Fed menos agresiva , resurgimiento de la apuesta por la IA, yen domina el mercado cambiario y el petróleo retrocede (30.07.2026)

Conclusiones clave Los sólidos resultados de Microsoft y Lam Research , junto con una Fed menos agresiva de lo esperado, impulsaron un fuerte repunte de las bolsas y reactivaron el interés por las acciones ligadas a la inteligencia artificial

y , junto con una menos agresiva de lo esperado, impulsaron un fuerte repunte de las bolsas y reactivaron el interés por las acciones ligadas a la El yen japonés lideró las ganancias en el mercado cambiario tras las sospechas de una intervención oficial, mientras el dólar estadounidense continuó debilitándose

lideró las ganancias en el mercado cambiario tras las sospechas de una intervención oficial, mientras el continuó debilitándose El petróleo corrigió parte de sus recientes avances, mientras que el oro y la plata recuperaron terreno gracias a la caída del dólar y a unas expectativas más moderadas sobre futuras alzas de tasas

Acciones y panorama de mercado Wall Street rebota: Los futuros de las bolsas estadounidenses registraron un fuerte avance, impulsados por los sólidos resultados de Microsoft y Lam Research , junto con una postura menos agresiva de la Reserva Federal . Los futuros del S&P 500 (US500) subieron 1,6% , mientras que los del Dow Jones (US30) avanzaron 1,1% . La atención del mercado se centra ahora en los resultados de Amazon , Apple y Chevron , que se publicarán tras el cierre de la sesión.

Tecnología e IA impulsan el mercado: Los futuros del Nasdaq 100 (US100) se dispararon 3,4% , a medida que el capital rotó desde acciones de valor y sectores defensivos ( Apple , Walmart , Chevron y PepsiCo ) hacia compañías de tecnología y semiconductores , sector que avanzó 5,5% . La apuesta por la inteligencia artificial volvió a cobrar fuerza tras los excelentes resultados de Microsoft ( +17% , impulsada por un crecimiento del 43% en Azure ) y Lam Research (ingresos +30% ), favoreciendo también al ecosistema de empresas de Software como Servicio (SaaS) y fabricantes de chips.

Los futuros del se dispararon , a medida que el capital rotó desde acciones de valor y sectores defensivos ( , , y ) hacia compañías de y , sector que avanzó . La apuesta por la volvió a cobrar fuerza tras los excelentes resultados de ( , impulsada por un crecimiento del en ) y (ingresos ), favoreciendo también al ecosistema de empresas de y fabricantes de chips. Rally en Europa: Los principales índices europeos cerraron con importantes ganancias, liderados por el IBEX 35 de España (SPA35: +2,0%), el FTSE MIB de Italia (ITA40: +1,9%), el AEX de Países Bajos (+1,65%), el WIG20 de Polonia (W20: +1,2%), el DAX de Alemania (DE40: +1,1%), el CAC 40 de Francia (FRA40: +1,1%) y el FTSE 100 del Reino Unido (UK100: +0,7%). Datos macroeconómicos destacados PIB de EE.UU.: El PIB de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre de 2026 creció un 1,5% anualizado (frente al 2,1% esperado y al dato previo), afectado por la caída de las exportaciones , el menor gasto público y una reducción de la inversión empresarial en medio de la incertidumbre generada por el conflicto bélico.

El correspondiente al segundo trimestre de creció un (frente al esperado y al dato previo), afectado por la caída de las , el menor y una reducción de la en medio de la incertidumbre generada por el conflicto bélico. PCE de EE.UU.: El consumo personal aumentó 0,3% (frente al 0,4% esperado). La inflación subyacente medida por el Core PCE , el indicador preferido de la Reserva Federal , registró un avance mensual de 0,1% (frente al 0,2% esperado), mientras que la tasa interanual se mantuvo en 3,3% , en línea con las previsiones, señalando unas presiones inflacionarias de corto plazo más moderadas.

El aumentó (frente al esperado). La inflación subyacente medida por el , el indicador preferido de la , registró un avance mensual de (frente al esperado), mientras que la tasa interanual se mantuvo en , en línea con las previsiones, señalando unas presiones inflacionarias de corto plazo más moderadas. Desempleo en la Eurozona: La tasa de desempleo de la Eurozona permaneció estable en 6,3% durante junio, igualando el registro de mayo. Bancos centrales y mercado cambiario Banco de Inglaterra (BoE): El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés en 3,75% , en una votación más ajustada de lo esperado ( 6 votos a favor y 3 en contra ). Pill , Greene y Mann votaron a favor de un incremento de 25 puntos base . El gobernador Andrew Bailey respaldó la decisión de mantener las tasas y un mensaje ligeramente menos agresivo dejó incierta la posibilidad de una subida en septiembre. El GBPUSD avanzó 0,8% .

Mercado cambiario (FX): El dólar estadounidense amplió las pérdidas iniciadas tras la reunión del FOMC, con el USDIDX retrocediendo 0,9%. El yen japonés fue la moneda con mejor desempeño entre las divisas del G10, impulsado por las sospechas de una posible intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas (USDJPY: -2,7%, EURJPY: -2,1%). Las monedas ligadas al riesgo también avanzaron, con el AUDUSD subiendo 1,2%, el NZDUSD ganando 1,6% y el EURUSD apreciándose 0,6%, hasta 1,1530. Materias primas y metales preciosos Energía: Los precios del petróleo retrocedieron, con los futuros del Brent cayendo 1,1% , hasta 87,20 dólares por barril , mientras que el WTI perdió 0,5% , situándose en 84,30 dólares por barril . Los futuros del gas natural europeo descendieron 4,0% , mientras que el gas natural NYMEX avanzó 0,9% .

Metales preciosos: El oro y la plata repuntaron, favorecidos por la debilidad del dólar estadounidense y las menores expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés. El oro subió 1,0%, hasta 4.105 dólares por onza, mientras que la plata avanzó 2,05%, hasta 58,84 dólares por onza.

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