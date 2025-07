Resumen diario: Optimismo al cierre de semana impulsado por acuerdo comercial con la UE 🎯

Los 铆ndices estadounidenses registraron modestas alzas al cierre de la semana, impulsados por el optimismo en torno a la posible formalizaci贸n de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Uni贸n Europea. El presidente Donald Trump declar贸 que la mayor铆a de los acuerdos comerciales de EE. UU. est谩n pr谩cticamente listos, y que ya se est谩n enviando cartas con los detalles sobre los aranceles aplicables, generalmente entre el 10% y el 15%. En relaci贸n con la UE, afirm贸 que existe una 鈥渂uena probabilidad鈥 de alcanzar un acuerdo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil No obstante, en lo que respecta a Canad谩, Trump admiti贸 que las negociaciones no marchan bien y que eval煤a imponer aranceles unilaterales. La presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, se帽al贸 haber mantenido una conversaci贸n telef贸nica positiva con Trump y planea reunirse con 茅l este domingo en Escocia. El objetivo principal del encuentro ser谩 mantener relaciones comerciales transatl谩nticas s贸lidas. Mercados estadounidenses Al momento de la publicaci贸n: El S&P 500 聽sub铆a un 0.28% hasta los 6,423 puntos .

El Nasdaq 100 聽avanzaba 0.28% hasta los 23,452 puntos .

El Russell 2000聽retroced铆a un 0.11%, situ谩ndose en 2,265 puntos. Acciones destacadas Intel cay贸 un 10% tras presentar resultados mixtos del segundo trimestre y ofrecer una gu铆a d茅bil de BPA para el tercer trimestre . La compa帽铆a se encuentra en reestructuraci贸n , con un recorte del 15% de su plantilla , y reduciendo sus planes de expansi贸n fabril en Europa y Costa Rica .

Deckers Outdoor聽se dispar贸 un 12.30% tras un s贸lido primer trimestre, con un crecimiento del 17% en ingresos, impulsado por sus marcas HOKA y UGG. Las proyecciones para el segundo trimestre superaron las expectativas, con ventas estimadas entre 1.38 y 1.42 mil millones de d贸lares, y un BPA proyectado entre $1.50 y $1.55. Mercados europeos El sentimiento fue m谩s moderado en Europa: El DAX alem谩n cay贸 un 0.27% en el mercado al contado.

El WIG20 de Polonia retrocedi贸 un 0.18%. En el mercado polaco, las acciones de Orlen tuvieron un desempe帽o d茅bil, mientras que Dino Polska registr贸 ganancias. Sector lujo 鈥 LVMH聽 LVMH report贸 una ca铆da del 9% en ventas de su divisi贸n de moda y marroquiner铆a durante el segundo trimestre, decepcionando nuevamente al mercado. Las mayores ca铆das en la demanda provinieron de China y Jap贸n.

Pese a un beneficio neto semestral de 9.000 millones de euros (superando previsiones), las acciones retrocedieron. Louis Vuitton anunci贸 una nueva planta en Texas en respuesta a los aranceles.

Dior inicia una fase de transici贸n bajo la direcci贸n de Jonathan Anderson. Aun as铆, el sector muestra resiliencia, apoyado por los recientes comentarios sobre una posible reducci贸n de presiones arancelarias. Materias primas y divisas El mejor 谩nimo en los mercados, en especial tras las declaraciones de Trump sobre un posible acuerdo comercial con la UE, provoc贸 una ca铆da de m谩s del 1% en el precio del oro. Por la misma raz贸n, se observa un aumento del apetito por riesgo, lo que tambi茅n se refleja en el d贸lar estadounidense, que se ubic贸 entre las divisas con mejor desempe帽o del d铆a. Criptomonedas Bitcoin registra una correcci贸n del 1.86% , cotizando en $116,100 .

Ethereum cae un 1.90% hasta $3,635 .

Otras altcoins retroceden en promedio un 0.90% , llevando la capitalizaci贸n total del mercado cripto a $999 mil millones .

Dominancia de Bitcoin: se reduce levemente, pero se mantiene alta en 61.60%.

