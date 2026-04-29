Resumen diario: Powell permanece en la Fed; El petróleo se dispara

Conclusiones clave La Fed mantiene tasas sin cambios, pero el tono hawkish y la incertidumbre geopolítica impulsan al dólar y presionan los mercados.

mantiene tasas sin cambios, pero el tono y la incertidumbre geopolítica impulsan al y presionan los mercados. El petróleo se dispara por tensiones en el Estrecho de Ormuz y caída de inventarios, acercándose a máximos del ciclo.

se dispara por tensiones en el Estrecho de Ormuz y caída de inventarios, acercándose a máximos del ciclo. Divergencia en mercados: caen metales y criptos, mientras suben commodities agrícolas y el sector energético lidera el movimiento.

Los futuros de los principales índices de EE.UU. mostraron una clara divergencia tras la reciente conferencia de Jerome Powell sobre la decisión de tasas de interés.

mostraron una clara divergencia tras la reciente conferencia de sobre la decisión de tasas de interés. Los futuros del Nasdaq (US100) se mantienen en terreno positivo (US100: +0.25%), mientras que las pequeñas empresas sensibles a tasas del Russell 2000 (US2000: -1.2%) profundizan sus pérdidas. Los futuros del S&P 500 (US500: -0.3%) y del DJIA (US30: -0.9%) también retroceden.

se mantienen en terreno positivo (US100: +0.25%), mientras que las pequeñas empresas sensibles a tasas del profundizan sus pérdidas. Los futuros del y del también retroceden. La Reserva Federal dejó sin cambios las tasas de interés de EE.UU. (3.50%–3.75%) por cuarta vez consecutiva, enfatizando un nuevo aumento en la incertidumbre sobre el panorama económico en medio de la guerra en el Medio Oriente . Cuatro miembros del FOMC se apartaron del consenso, el mayor número desde 1992. Stephen Miran votó a favor de un recorte de tasas, mientras que Hammack, Kashkari y Logan se opusieron a cambiar el comunicado de política monetaria hacia una dirección más dovish (es decir, rechazaron menciones a posibles recortes). Powell permanecerá en el FOMC como gobernador después de que Kevin Warsh asuma como presidente (el 15 de mayo), hasta que los procedimientos del Departamento de Justicia se cierren completamente. Powell destacó su confianza en su sucesor, Kevin Warsh, tanto en la gestión del doble mandato de la Fed como en su independencia respecto a la Casa Blanca . El petróleo está alcanzando niveles extremadamente altos, con posibles cierres en los niveles más altos desde el inicio de la crisis energética. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años subieron 10 puntos básicos tras la decisión de la Fed. El mercado actualmente descuenta aproximadamente un 10% de probabilidad de una subida de tasas para finales de 2026, pero cerca de un 50% para 2027.

dejó sin cambios las tasas de interés de EE.UU. (3.50%–3.75%) por cuarta vez consecutiva, enfatizando un nuevo aumento en la incertidumbre sobre el panorama económico en medio de la guerra en el . El contrato de Brent de junio está cerrando en $118 por barril, mientras que el contrato de julio, actualmente el más activo y líquido, cotiza en el rango de $110–$111. El WTI está rompiendo por encima del nivel de $105–$106 por barril.

está cerrando en $118 por barril, mientras que el contrato de julio, actualmente el más activo y líquido, cotiza en el rango de $110–$111. El está rompiendo por encima del nivel de $105–$106 por barril. El informe del DOE muestra una fuerte caída en los inventarios de crudo y productos derivados, junto con una liberación significativa de reservas estratégicas , lo que indica una fuerte demanda local y exportaciones récord.

muestra una fuerte caída en los inventarios de crudo y productos derivados, junto con una liberación significativa de , lo que indica una fuerte demanda local y exportaciones récord. Para el crudo, se alcanzaron 6 millones de barriles, mientras que para todos los productos, la cifra llegó a 14 millones de barriles. El petróleo reacciona a una mayor incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz . Donald Trump sugiere un posible regreso a los bombardeos contra Irán y rechaza la propuesta de abrir el estrecho y aplazar las negociaciones nucleares.

. sugiere un posible regreso a los bombardeos contra Irán y rechaza la propuesta de abrir el estrecho y aplazar las negociaciones nucleares. La caída en los inventarios de petróleo fue de -6.2 millones de barriles, frente a un aumento esperado de 0.3 millones. Los inventarios de gasolina cayeron en 6.08 millones de barriles (esperado -2.1 millones), mientras que los de destilados cayeron en 4.49 millones de barriles (esperado -2.3 millones).

cayeron en 6.08 millones de barriles (esperado -2.1 millones), mientras que los de cayeron en 4.49 millones de barriles (esperado -2.3 millones). La inflación CPI en Alemania para abril aumentó ligeramente menos de lo esperado hasta 2.9% interanual (esperado 3.0%; previo 2.7%). El Banco de Canadá dejó las tasas sin cambios en 2.25%, con previsiones de inflación ligeramente más altas. La economía canadiense muestra resiliencia al shock principalmente debido a su fuerte enfoque en las exportaciones de petróleo.

en para abril aumentó ligeramente menos de lo esperado hasta 2.9% interanual (esperado 3.0%; previo 2.7%). El dejó las tasas sin cambios en 2.25%, con previsiones de inflación ligeramente más altas. La economía canadiense muestra resiliencia al shock principalmente debido a su fuerte enfoque en las exportaciones de petróleo. Los pedidos de bienes duraderos registraron un fuerte rebote del 0.8% mensual (esperado 0.5%; previo -1.2%).

registraron un fuerte rebote del 0.8% mensual (esperado 0.5%; previo -1.2%). El dólar estadounidense domina el mercado forex hoy (USDIDX: +0.25%), respaldado por una caída en el apetito por riesgo ante el aumento de los precios del petróleo y el tono hawkish del comunicado tras la decisión de la Fed. El USDJPY cotiza por encima de la resistencia psicológica de 160, generando preocupaciones sobre una posible intervención cambiaria por parte del gobierno japonés. El EURUSD cae un 0.3% hasta 1.167.

domina el mercado hoy (USDIDX: +0.25%), respaldado por una caída en el apetito por riesgo ante el aumento de los precios del petróleo y el tono del comunicado tras la decisión de la Fed. El cotiza por encima de la resistencia psicológica de 160, generando preocupaciones sobre una posible intervención cambiaria por parte del gobierno japonés. El cae un 0.3% hasta 1.167. Un dólar fuerte y el aumento del petróleo, que generan preocupaciones inflacionarias, están provocando caídas en los metales preciosos . El oro baja a $4,540, el nivel más bajo desde finales de marzo, mientras que la plata cae a $71.5 por onza.

. El baja a $4,540, el nivel más bajo desde finales de marzo, mientras que la cae a $71.5 por onza. Se observan fuertes subidas en varios mercados de commodities agrícolas . El maíz sube hasta casi 480 centavos por bushel, el nivel más alto desde mayo de 2025. También se registran fuertes ganancias en el trigo (con posterior corrección). El azúcar sube alrededor de un 4%, recuperando la mitad de la caída de las últimas semanas.

. El sube hasta casi 480 centavos por bushel, el nivel más alto desde mayo de 2025. También se registran fuertes ganancias en el (con posterior corrección). El sube alrededor de un 4%, recuperando la mitad de la caída de las últimas semanas. Las caídas dominan el mercado de criptomonedas . Bitcoin retrocede alrededor de un 1.3% hasta $75,300, mientras que Ethereum cae aproximadamente un 2.6% hasta $2,230. Entre los pocos tokens en alza se encuentra Dogecoin (+2.4%).

. retrocede alrededor de un 1.3% hasta $75,300, mientras que cae aproximadamente un 2.6% hasta $2,230. Entre los pocos tokens en alza se encuentra (+2.4%). Tras la sesión de Wall Street, cuatro grandes compañías Big Tech reportarán resultados financieros: Microsoft , Alphabet , Meta y Amazon . El mercado se centrará en el retorno de las masivas inversiones en IA y en el continuo alto nivel de gasto de capital .

reportarán resultados financieros: , , y . El mercado se centrará en el retorno de las masivas inversiones en y en el continuo alto nivel de . El petróleo tiene potencial para registrar su cierre más alto desde el inicio del conflicto, aunque debe recordarse que esto ocurre tras dos fuertes ajustes a la baja en los futuros debido a una backwardation extrema.

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