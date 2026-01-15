RESUMEN MITAD DE SESIÓN: TSMC impulsa las acciones tecnológicas; los resultados bancarios en segundo plano💡

El sentimiento en el mercado bursátil europeo al inicio de la segunda fase de la sesión de hoy se mantiene relativamente dispar. El índice Euro Stoxx 50 sube un 0,54%, mientras que el DAX alemán baja un 0,2% y el CAC40 francés baja un 0,36%. El FTSE 100 del Reino Unido presenta un mejor rendimiento, con un alza del 0,45%.

Los futuros del Nasdaq rompieron una racha de caídas de tres días, recuperándose de la media móvil exponencial de 30 días gracias al renovado optimismo en torno a la IA tras los resultados récord del gigante de los semiconductores TSMC.

La confianza también está mejorando después de que el presidente Donald Trump declarara a Irán que no desea la guerra y que no lanzará un ataque, según el embajador iraní en Pakistán. También pidió a Teherán que no ataque los activos estadounidenses.

A la luz de esta información, el petróleo crudo presenta un rendimiento débil hoy, perdiendo terreno ante la disminución de la preocupación por la inestabilidad en el sector de la distribución global. Richemont (CFR.CH), grupo suizo de artículos de lujo (joyeros como Cartier y Van Cleef & Arpels, y relojeros como IWC, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin), ha vuelto a demostrar su posición empresarial, sorprendiendo al mercado con resultados superiores para el periodo septiembre-diciembre de 2025.

Según los datos macroeconómicos publicados hoy, el crecimiento del PIB alemán en 2025 fue de tan solo el 0,2 % interanual (previsión: 0,2 %). Este es el primer crecimiento tras dos años de recesión.

Al mismo tiempo, el mercado bursátil polaco se ve dominado por las subidas impulsadas por la apreciación de las acciones de CD Projekt (CDR.PL). El índice WIG20 ha subido un 0,4%, y las acciones de la empresa mencionada han llegado a subir un 5%.

La productora y editora de videojuegos ha anunciado que The Witcher 4 no se lanzará en 2026 para evitar la competencia de Grand Theft Auto 6.

La inflación en Polonia para diciembre se mantuvo en el 2,4% interanual, lo que representa una disminución con respecto a noviembre, cuando la lectura fue del 2,5 % interanual. No se registró inflación mensual, lo que significa que la tasa fue del 0,0% intermensual, en línea con la lectura inicial.

Según Nikkei, China está desarrollando normas para la compra de chips NVIDIA (NVDA) H200, buscando un equilibrio entre el apoyo al desarrollo nacional de chips y las necesidades de las empresas tecnológicas chinas.

Morgan Stanley afirma que Nokia se ha convertido en una empresa más eficiente tras un largo período de reestructuración y ha elevado su calificación del fabricante de equipos de telecomunicaciones a "sobreponderar".

En el mercado Forex, los dólares australiano y estadounidense presentan el mejor rendimiento actualmente. Las caídas son más notorias en la libra esterlina y el dólar canadiense.

Metales preciosos como el oro y la plata registran caídas intradía. Sin embargo, su magnitud es relativamente limitada, con la excepción de la plata, donde los descuentos alcanzan casi el 2,5%.

Más tarde, los inversores se centrarán en los datos macroeconómicos de EE. UU. y en la publicación de los resultados trimestrales de empresas como Blackrock, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

A las 14:30, conoceremos las prestaciones por desempleo y los datos del Empire de Nueva York y la Reserva Federal de Filadelfia. A lo largo del día, también podemos esperar numerosos discursos de banqueros de la Reserva Federal.