El petróleo cae un 2% y el dólar retrocede, ¿rebotará el S&P 500?

La sesión europea cerró con fuertes caídas, con el Euro Stoxx 50 perdiendo más de un 2%. El DAX alemán cayó cerca de un 3% en el día y acumula una caída cercana al 7% en lo que va del año. Los inversores siguen preocupados por el panorama económico en Europa, ante temores de desaceleración y precios de la energía persistentemente altos que afectan tanto a los consumidores como a las industrias intensivas en energía.

Wall Street rebota con apoyo del petróleo y el dólar

En contraste, Wall Street abrió con pérdidas moderadas, pero ha ido recuperando terreno hasta volver a zona positiva, apoyado por la caída del Brent (OIL) desde $111 hasta niveles por debajo de $104 por barril. El índice dólar (USDIDX) cae cerca de 0.8%, mientras que los rendimientos de los bonos también retroceden.

Datos macro en EE. UU.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. descendieron a 205 mil, por debajo del consenso de 215 mil y de las 213 mil previas. Al mismo tiempo, el Índice Manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia sorprendió al alza en febrero, superando los 18 puntos, frente a expectativas de caída a 8 desde 16.3. Sin embargo, las solicitudes continuas ,consideradas un indicador de la demanda laboral y de la facilidad para encontrar empleo, aumentaron en 10 mil hasta 1.857 millones, mostrando ciertas señales de enfriamiento en el mercado laboral.

Metales preciosos bajo presión

El mercado de metales preciosos ha sufrido una fuerte liquidación. El oro cae cerca de un 9% en la semana, encaminándose a su peor desempeño desde 1983. La plata llegó a caer más de un 10%, aunque posteriormente rebotó tras probar soporte en su media móvil de 200 días y ahora cotiza con una caída cercana al 5%.

Resultados empresariales

Las acciones de Alibaba caen cerca de un 8% tras reportar una caída del 66% interanual en el beneficio neto y unos ingresos por debajo de lo esperado. Por su parte, Micron retrocede cerca de un 4.5%, a pesar de haber presentado sólidos resultados financieros.

Bancos centrales

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés en 2%, en línea con las expectativas. La entidad destacó que el conflicto en Medio Oriente incrementa la incertidumbre y supone riesgos tanto de mayor inflación como de menor crecimiento. Las previsiones de inflación se revisaron ligeramente al alza, del 2% al 2.1%, mientras que el euro sube con fuerza desde 1.144 hasta 1.155 frente al dólar. Por su parte, el Banco de Inglaterra (BoE) también mantuvo su tasa en 3.75%. Sin embargo, los mercados monetarios están descontando una trayectoria más restrictiva, anticipando 50 puntos básicos de subidas de tasas antes de fin de año.