El precio del cacao está experimentando una notoria volatilidad en esta primera sesión del año, mientras el mercado espera las primeras señales de compras de materias primas por parte de las instituciones que siguen el Bloomberg Commodity Index. El capital se está posicionando gradualmente para la temporada 2026, que se espera que sea mucho más favorable para la producción de cacao que la desastrosa temporada de 2025. Las enfermedades de los cacaotales en África se han estabilizado, mientras que los altos precios han incentivado a los agricultores a ampliar las plantaciones y aumentar la fumigación. Además, las condiciones meteorológicas han sido más favorables y el avance de la cosecha principal en África Occidental (Ghana y Costa de Marfil) ha sido sólido.
En paralelo, la demanda de cacao en 2026 podría fortalecerse por factores estructurales, como puede ser la incorporación del cacao en el Bloomberg Commodity Index (BCOM) o los flujos institucionales asociados. Además, las existencias de la ICE también están disminuyendo. ¿En qué se centrará exactamente el mercado en 2026 y cuáles son los principales catalizadores alcistas y bajistas para el precio del cacao?
Factores que pueden impulsar el precio del cacao
Dentro de los factores que pueden servir de impulso para el precio del cacao encontramos varias variables, entre las que destacan:
- Inclusión en el BCOM
- La inclusión este mes de enero del cacao en el BCOM es uno de los factores que pueden impulsar el precio de esta materia prima. En concreto, según las estimaciones de Citigroup, esta inclusión podría llegar a generar compras de hasta 2.000 millones de dólares en los futuros de cacao en Nueva York.
- Caída de inventarios en la ICE
- Las existencias monitoreadas por la ICE en los puertos de Estados Unidos han bajado a 1.626.105 sacos, marcando el mínimo de 9,5 meses.
- Balance global más ajustado
- La Organización Internacional del Cacao (ICCO) ha reducido su proyección de superávit para el ciclo 2024/25 a 49.000 toneladas métricas (desde las 142 mil toneladas) y ha ajustado a la baja su estimación de producción global para ese mismo período a 4,69 millones de toneladas métricas (desde 4,84 millones). Rabobank también ha recortado su previsión de superávit para el ciclo 2025/26 a 250.000 toneladas métricas (desde 328.000 toneladas).
- Nigeria como riesgo adicional de oferta
- Nigeria, el quinto mayor productor de cacao del mundo, prevé que su producción para el ciclo 2025/26 caiga un 11% interanual, hasta las 305.000 toneladas métricas, lo que respalda los precios del cacao en el mediano plazo.
Factores que pueden lastrar el precio del cacao
Por el contrario, entre los factores que pueden lastrar las subidas dle precio del petróleo destacan:
- El clima favorable en África Occidental
- Una combinación favorable de lluvias y sol en Costa de Marfil, junto con precipitaciones regulares en Ghana, ha favorecido la floración y el desarrollo de las vainas antes de la temporada de Harmattan. Esto reduce las preocupaciones de oferta en el corto plazo, afectando así al precio del cacao.
- Señales sólidas en conteo de mazorcas
- Mondelez ha indicado que el recuento más reciente de mazorcas en África Occidental está un 7% por encima del promedio de cinco años y se sitúa por materialmente por encima de el del año pasado. La cosecha principal en Côte d’Ivoire ya ha comenzado y los agricultores son optimistas respecto a su calidad.
- El retraso de la EUDR de la UE mantiene una mayor disponibilidad de la oferta
- El Parlamento Europeo ha aprobado un retraso de un año en la regulación de deforestación de la UE (EUDR), lo que en la práctica permite continuar importando cacao de regiones donde la deforestación sigue siendo un problema. Esto reduce la presión regulatoria sobre la oferta a corto plazo.
- Debilitamiento de la demanda global (molienda)
- Los datos de molienda de cacao apuntan a una clara debilidad de la demanda, especialmente en Asia y Europa.
- Asia: la molienda del tercer trimestre ha caído un 17% interanual, el nivel más bajo para un tercer trimestre en 9 años.
- Europa: la molienda del tercer trimestre ha bajado un 4,8% interanual, el menor volumen para un tercer trimestre en 10 años.
- Norteamérica: la molienda del tercer trimestre ha subido un 3,2% interanual, aunque los datos probablemente están sesgados por la inclusión de nuevas empresas informantes.
La temporada 2023/24 fue históricamente ajustada para el cacao: la ICCO revisó el déficit global a -494 mil toneladas, el mayor en más de 60 años, y la producción cayó un 12,9% interanual hasta 4,368 millones de toneladas. Por el contrario, se espera que la temporada 2024/25 registre el primer superávit en cuatro años, con la ICCO estimando un excedente de 49.000 toneladas, junto con una producción de 4,69 millones de toneladas (+7,4% interanual). Este es un argumento importante del lado de la oferta, pero será puesto a prueba por los datos en tiempo real de África Occidental y la evolución de los inventarios.
Entre los factores a tener en cuenta para el cacao, destacan:
- el tamaño real y el ritmo de los flujos relacionados con el índice BCOM.
- el impacto del clima en África Occidental durante el período de Harmattan.
- el nivel y la tendencia de los inventarios en la ICE.
- los próximos informes de molienda en las regiones clave: Asia, Europa y Norteamérica.
Cotización del precio del cacao
El precio del cacao ha recuperado parte de su reciente caída y está intentando subir nuevamente, lo que aumenta la probabilidad de que la corrección 1:1 haya concluido y de que pueda volver a situarse por encima de los 6.000 dólares (EMA50) en el corto plazo.
