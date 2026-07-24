Tres mercados a observar la próxima semana (24.07.2026)

La semana pasada estuvo marcada por el regreso de los precios del petróleo crudo a niveles de tres dígitos en los contratos de septiembre próximos a vencer y por la continuación de la ola de ventas en los mercados bursátiles. La geopolítica volvió a ser el principal impulsor para los inversionistas, alimentada no solo por la situación en Medio Oriente, sino también por la introducción de amplios nuevos aranceles estadounidenses. La temporada de resultados en Wall Street dejó sólidos reportes corporativos, aunque estos no fueron suficientes para mejorar el sentimiento de los inversionistas. Una nueva ola de resultados de gigantes tecnológicos como Microsoft y Apple podría cambiar esta dinámica. Además, llegará el día de decisión para dos bancos centrales clave, la Reserva Federal y el Banco de Japón. Dada esta concentración de eventos de alto impacto, tres mercados merecen especial atención durante los próximos días: USDJPY, oro y US100.

USDJPY

La moneda japonesa ha enfrentado dificultades recientemente, con la semana pasada marcada por un aumento de las presiones inflacionarias en Japón, impulsadas en parte por el alza de los costos globales de la energía. Esta semana traerá un enfrentamiento directo entre dos grandes bancos centrales. El miércoles, el FOMC anunciará su decisión de política monetaria, seguida por la segunda conferencia de prensa del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. El viernes, el Banco de Japón presentará su postura sobre las tasas de interés, precedida durante la mañana por la publicación del índice de precios al consumidor de Tokio.

El consenso del mercado anticipa que tanto la Fed como el BoJ mantendrán las tasas de interés en sus niveles actuales, con la tasa de política monetaria del Banco de Japón situada actualmente en el 1,0%. Los inversionistas se centrarán especialmente en posibles señales sobre un futuro endurecimiento monetario, particularmente considerando que el yen cotiza cerca de mínimos de 40 años mientras aumentan los costos de importación. Las intervenciones cambiarias históricas en Japón demuestran que la presión verbal por sí sola, sin una acción decidida del BoJ, solo proporciona un alivio temporal para el yen. Además, el sentimiento transmitido por el banco central estadounidense continúa siendo el principal catalizador para las tendencias del USDJPY. Si la Fed mantiene una postura restrictiva mientras el BoJ evita entregar señales agresivas debido a las preocupaciones por el crecimiento, el USDJPY podría retomar su trayectoria alcista hacia el nivel de 165. Por el contrario, una sorpresa restrictiva por parte del BoJ, respaldada por una lectura del IPC de Tokio superior a lo esperado y por previsiones de inflación revisadas al alza, podría provocar un fuerte repunte del yen y forzar un rápido cierre de las enormes posiciones especulativas bajistas.

Oro

Mientras que la semana pasada estuvo marcada por los cambios en el sentimiento en torno a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los precios del petróleo, esta semana presenta una prueba directa para el mercado del oro desde la política monetaria estadounidense y los próximos datos económicos.

El principal catalizador de volatilidad será la decisión del FOMC del miércoles, seguida el jueves por las cifras del PIB de Estados Unidos y el indicador de inflación PCE de junio, que continúa siendo la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. El oro sigue mostrando una alta sensibilidad a las tasas de interés reales y a la trayectoria de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Las ganancias históricas del metal durante los periodos en que el mercado descuenta recortes de tasas ilustran claramente esta relación: a medida que caen los rendimientos reales, el capital se desplaza con facilidad hacia activos que no generan intereses. Si el informe del PCE del jueves apunta a presiones inflacionarias persistentes y la Fed señala que las tasas deben mantenerse elevadas durante más tiempo, el oro podría continuar bajo presión, especialmente si el petróleo crudo vuelve a acercarse a los USD 100 por barril. En el escenario alternativo, con una lectura del PCE más moderada y una disminución del riesgo geopolítico, el metal precioso obtendría un fuerte impulso para romper su reciente tendencia bajista.

Futuros del Nasdaq 100

La semana pasada dejó una nueva ola de ventas en los sectores globales de semiconductores y memorias vinculadas con la inteligencia artificial. Esta semana llegará la siguiente tanda de resultados trimestrales de las grandes compañías tecnológicas en Wall Street, coincidiendo directamente con la reunión de la Reserva Federal. El miércoles, Microsoft y Meta Platforms publicarán sus resultados trimestrales, seguidas por Apple y Amazon el jueves. Estos anuncios coincidirán con la decisión de tasas de interés del FOMC del miércoles y con las publicaciones del PIB estadounidense y del PCE el jueves.

Los inversionistas analizarán no solo el crecimiento de los ingresos, sino principalmente el retorno sobre el gasto de capital destinado a la infraestructura de inteligencia artificial. Las elevadas valorizaciones de las grandes compañías tecnológicas dejan un margen de error extremadamente reducido. La dinámica observada durante correcciones tecnológicas anteriores demuestra que incluso una decepción menor en las previsiones de márgenes futuros puede desencadenar una ola de ventas en todo el índice, independientemente de la solidez de los resultados actuales. Unos reportes sólidos de los líderes del mercado, acompañados por comentarios moderados de la Fed, podrían proporcionar al US100 el impulso necesario para recuperarse de sus recientes retrocesos. Por el contrario, unas previsiones decepcionantes combinadas con una retórica restrictiva de Kevin Warsh podrían profundizar la corrección actual.