Tres mercados clave para seguir la próxima semana (12.12.2025)

Tres mercados a seguir
La última semana antes de las fiestas navideñas suele traer una menor volatilidad y la consolidación de las tendencias ya existentes en los mercados financieros. Sin embargo, 2026 parece tener otros planes. El cierre del año estará marcado por una serie de publicaciones de datos clave —postergados— desde Estados Unidos, junto con dos decisiones de tasas de interés relevantes en la Eurozona y Japón. En este contexto, los mercados más críticos a observar esta semana son EUR/USD, USD/JPY y el índice Nasdaq 100.
EUR/USD
El par de divisas más importante del mundo ha registrado un fuerte avance, alcanzando sus niveles más altos desde octubre. Este movimiento está impulsado principalmente por el tono marcadamente dovish del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien anticipa una posible debilidad en el mercado laboral, pese al creciente disenso interno en la Fed respecto al rumbo de las tasas para el próximo año.
De forma poco habitual, y debido a la necesidad de recopilar más información, el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) se publicará el martes 16 de diciembre. Por su parte, el dato de inflación está programado para el jueves 18 de diciembre. Ese mismo día se conocerá también la decisión de tasas del Banco Central Europeo (BCE), que podría sorprender con un tono hawkish, considerando el reciente repunte inflacionario y la posible mejora en las proyecciones de crecimiento para la Eurozona.
USD/JPY
Las publicaciones de datos en Estados Unidos ejercerán una influencia significativa sobre el par USD/JPY, que la semana pasada intentó retomar un movimiento bajista. El fortalecimiento del yen en noviembre estuvo vinculado a señales que apuntan a que el Banco de Japón (BoJ) podría avanzar hacia un aumento de tasas.
Más allá de la decisión en sí, el forward guidance será clave. Si bien se espera que las tasas se mantengan en niveles bajos, los rendimientos de los bonos japoneses se encuentran actualmente en su punto más alto desde 2007, lo que sugiere que el par USD/JPY debería, desde un punto de vista fundamental, transar en niveles considerablemente más bajos. Este escenario requeriría no solo datos más débiles desde EE. UU., sino también un discurso claramente hawkish por parte del BoJ y señales explícitas de nuevas alzas de tasas.
Nasdaq 100
Ya se han publicado importantes reportes financieros de compañías como Oracle, Adobe y Broadcom. Aunque la mayoría de las empresas mostró un sólido impulso de crecimiento, surgieron dudas relevantes en torno al sector de Inteligencia Artificial (IA), tras decepciones frente a las estimaciones de consenso en los resultados de Oracle y Broadcom.
No obstante, si los datos de Estados Unidos sugieren una inflación más baja y una posible moderación adicional del mercado laboral, mientras la economía se mantiene robusta, el Nasdaq 100 podría tener margen para extender su avance hacia nuevos máximos históricos, replicando la reciente trayectoria observada en el índice de pequeñas capitalizaciones, Russell 2000.
