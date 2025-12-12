- El Ibex 35 sigue en subida libre
- Ferrovial Sacyr o IAG son protagonistas de la sesión
El Ibex 35 rompe los 17.000 puntos al comienzo de la sesión y continúa en subida libre. En el día de hoy se está viendo acompañado del optimismo en Europa, lo que está ayudando al despunte. El dato de inflación de noviembre de España se confirma, pero como no ha habido una subida inesperada no ha tenido impacto negativo.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Ferrovial son las que más suben en la sesión de hoy del Ibex 35 y empiezan a acercarse a conseguir un puesto en el Nasdaq 100. Esto supondría un gran espaldarazo y en el corto plazo un flujo de inversiones por parte de los fondos de gestión pasiva y ETFs que tendrían que incorporar el valor en sus fondos. Sacyr también está al alza, pero con las caídas de esta semana es normal que veamos cierto repunte. IAG también continúa subiendo, beneficiada también por la debilidad esperada en los precios del crudo. En general estamos viendo subidas en todos los valores del Ibex 35 y hay un gran optimismo. A pesar de que no hay grandes catalizadores, parece que el selectivo se tendría que enfrentar a una noticia negativa para que frenara la tendencia.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja de la tabla del Ibex 35 es muy reducida y apenas hay movimientos, auqnue las utilities están mostrando algo de debilidad. De hecho, aunque las acciones de Caixa están cayendo ligeramente, el sentimiento del sector bancario hoy es positivo y el resto de valores están al alza.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
