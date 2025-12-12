El Ibex 35 rompe los 17.000 puntos al comienzo de la sesión y continúa en subida libre. En el día de hoy se está viendo acompañado del optimismo en Europa, lo que está ayudando al despunte. El dato de inflación de noviembre de España se confirma, pero como no ha habido una subida inesperada no ha tenido impacto negativo.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Ferrovial son las que más suben en la sesión de hoy del Ibex 35 y empiezan a acercarse a conseguir un puesto en el Nasdaq 100. Esto supondría un gran espaldarazo y en el corto plazo un flujo de inversiones por parte de los fondos de gestión pasiva y ETFs que tendrían que incorporar el valor en sus fondos. Sacyr también está al alza, pero con las caídas de esta semana es normal que veamos cierto repunte. IAG también continúa subiendo, beneficiada también por la debilidad esperada en los precios del crudo. En general estamos viendo subidas en todos los valores del Ibex 35 y hay un gran optimismo. A pesar de que no hay grandes catalizadores, parece que el selectivo se tendría que enfrentar a una noticia negativa para que frenara la tendencia.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla del Ibex 35 es muy reducida y apenas hay movimientos, auqnue las utilities están mostrando algo de debilidad. De hecho, aunque las acciones de Caixa están cayendo ligeramente, el sentimiento del sector bancario hoy es positivo y el resto de valores están al alza.

Fuente: Plataforma de XTB

