⚠️ ¿Vuelve el petróleo a los 100 dólares?

El petróleo Brent sube casi un 3% hoy, alcanzando los 93,86 USD por barril, dentro de un rango diario de 92,52–94,20 USD. El principal catalizador del repunte es la escalada de tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz: ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán y los informes sobre la dimisión del presidente iraní Pezeshkian están sacudiendo el mercado de materias primas.

Análisis fundamental del petróleo

La geopolítica eclipsa al petróleo. El cuarto mes del conflicto entre EE. UU. e Irán no ha traído ningún avance. La Marina estadounidense escolta solo unos 70 barcos por semana a través del Estrecho de Ormuz, frente a los más de 100 diarios antes de la guerra.

Paradójicamente, durante mayo el petróleo registró su mayor caída mensual en un año (casi –17%), ya que el mercado descontó expectativas de un acuerdo. Hoy vemos un rebote tras la desilusión y los nuevos informes militares.

Dos noticias que impulsaron especialmente las expectativas de subidas:

ataques contra la base aérea Ali Al Salem en Kuwait,

rumores sobre la dimisión del presidente iraní.

En una carta enviada el domingo, Pezeshkian subrayó que él y su gobierno habían sido excluidos de los procesos de decisión más críticos, permitiendo que facciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asumieran el control real del poder.

Gráfico del petróleo Brent

El petróleo lleva semanas cotizando por debajo de la EMA50 (98,28), lo que marca el contexto: los vendedores dominan a medio plazo, y cada rebote choca contra ese nivel como un muro.

La caída desde los máximos de marzo en torno a 110 USD fue gradual hasta llegar a la zona actual, justo en la EMA100 (91,09). Este es el punto clave del gráfico hoy, ya que la EMA100 ha actuado repetidamente como soporte en condiciones de sobreventa en los últimos meses y vuelve a ser puesta a prueba desde arriba.

El RSI en 41,47 completa el cuadro:

no está aún en sobreventa profunda,

pero se acerca a la zona donde históricamente entran compradores ,

lo que hace que una reacción en la EMA100 esté técnicamente justificada.

El volume profile muestra que la mayor concentración de operaciones de los últimos meses se sitúa entre 100–105 USD. Volver a esa zona requeriría romper la EMA50 y atravesar una densa área de órdenes históricas. Ahí es donde se encuentra la verdadera prueba para los alcistas.