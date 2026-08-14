Wall Street en máximos: ¿Por qué no hay descanso en el rally alcista?

Wall Street sigue escribiendo récords en agosto de 2026. El Nasdaq 100 cotiza en 26.803 puntos (+0,8% ayer) mientras que el S&P 500 también coge impulso y ya ha superado su techo. Con Wall Street rara vez se puede hablar de una simple subida diaria, y esta ocasión no es excepcional: el S&P 500 acumula más de 25 máximos históricos en lo que va de 2026, y el índice se sumerge en un importante rally alcista desde finales de marzo (+23%).

Las causas detrás del máximo histórico

Venimos de conocer unos resultados empresariales muy por encima de lo esperado. Estos días se cierra una temporada de beneficios (correspondiente al segundo trimestre del año) extraordinaria. Más del 75% de las compañías del S&P 500 han presentado ya sus cuentas, y los beneficios del segundo trimestre de 2026 crecieron un 47% interanual, el ritmo más alto desde el segundo trimestre de 2021. Compañías como Caterpillar y Palantir sorprendieron con resultados vinculados a la inteligencia artificial, y las cifras de Amazon y Microsoft calmaron los temores sobre el gasto tecnológico.

El gasto en inteligencia artificial sigue siendo el gran catalizador estructural

Los grandes hiperescaladores han disparado sus previsiones de inversión, con Alphabet elevando su capex a un rango de 195.000-205.000 millones de dólares, Amazon apuntando a unos 200.000 millones, Meta a entre 125.000 y 145.000 millones y Microsoft a cerca de 190.000 millones, lo que sitúa el capex conjunto de las cuatro grandes tecnológicas en unos 724.000 millones de dólares en 2026, con estimaciones de hasta 950.000 millones para 2027. Nvidia, el termómetro de esta ola, reportó ingresos de 81.600 millones de dólares en su primer trimestre fiscal de 2027, un 85% más que un año antes, con la división de centros de datos creciendo un 92%. Este apetito inversor ha reforzado la narrativa de que el ciclo de la IA sigue en expansión, con Nvidia y Micron aportando conjuntamente más de 2,6 puntos porcentuales a la subida del S&P 500 en el año.

Tras la fuerte corrección de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial a mediados de año, los inversores institucionales redujeron drásticamente su exposición, lo que ha dejado margen para nuevas compras cuando llegaran los buenos resultados como los que vimos en las presentaciones de finales de julio. A esto se suma un posicionamiento corto neto en futuros del S&P 500 de unos 17.200 contratos según datos de la CFTC a principios de agosto, que ha actuado como combustible adicional cuando esas posiciones se han visto forzadas a cerrarse.

Otras causas

Los recientes datos sobre los precios en EE. UU. han reforzado la idea de que la Fed no necesita endurecer más su política. El IPC de julio subió solo un 0,1% mensual y un 3,4% interanual (2,5% en la tasa subyacente), en línea con lo esperado. Ayer mismo, el IPP de julio se mantuvo plano frente al 0,2% esperado, con la tasa subyacente subiendo solo un 0,2% y la interanual general en el 4,7%. Además, un informe de empleo de julio más débil de lo previsto redujo las expectativas por una subida de tipos, impulsando la mejor semana de incrementos bursátiles desde mediados de abril. La Fed —presidida por Kevin Warsh, quien ha descrito su enfoque como de “reflexión vigilante”— mantiene los tipos en el rango de 3,50%-3,75% mientras evalúa el impacto real de la inflación, que en junio se situó en el 2,6% en su componente subyacente.

A esto se suma que parte del impulso reciente responde a que Washington ha evitado por ahora una escalada militar directa con Irán, y las esperanzas restantes sobre un acuerdo diplomático en la región simbolizan una de los causas del máximo histórico del S&P 500.

La Fed, la gran incógnita de septiembre

El mercado de futuros sigue dividido sobre si la Reserva Federal subirá tipos en su reunión del 16 de septiembre. Tras conocerse el IPC de julio, hay un 31,5% de posibilidades de una subida de 25 puntos básicos, y un 68,5% de mantener los tipos tal y como están (FedWatch). Por tanto, una subida de tipos en septiembre sigue “sobre la mesa” a pesar del enfriamiento de los datos de julio, ya que la inflación general continúa por encima del objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, con las cifras actuales, dicha subida supondría una sorpresa para el mercado, ya que históricamente, que se produzca el escenario que cuenta con menos de un 40% de posibilidades es un hecho anómalo.

¿Qué esperar del S&P 500 de aquí a fin de año?

Los grandes bancos de inversión han revisado al alza sus objetivos para el S&P 500 en las últimas semanas, apoyados en la fortaleza de los beneficios y en el “superciclo” de la inteligencia artificial:

Yardeni Research: 8.250 puntos

Oppenheimer & Co.: 8.100 puntos

Citigroup: 8.100 puntos, elevado desde 7.700

Deutsche Bank: 8.000 puntos

Goldman Sachs: 8.000 puntos, elevado desde 7.600

JPMorgan y Morgan Stanley: 7.800 puntos

Wells Fargo: 7.950 puntos

RBC Capital Markets: 7.900 puntos

UBS: entre 7.700 y 7.900 puntos

Barclays: 7.650 puntos

No todo el consenso es alcista. Bank of America mantiene una de las previsiones más conservadoras, con un objetivo de 7.100 puntos, alegando “demasiadas señales de alerta” en las valoraciones actuales.

¿Qué esperar del Nasdaq 100?

El índice tecnológico también concentra opiniones dispares entre las grandes casas de análisis. En el tramo más optimista, Oppenheimer sitúa su objetivo en 27.500 puntos y StoneX en 26.500 puntos, mientras que firmas más cautelosas como Morningstar (25.800 puntos, calificación neutral), JPMorgan (22.500 puntos, mantener) o Bank of America (23.200 puntos, entre neutral y vender) apuntan a un potencial más limitado desde los niveles actuales. Otras estimaciones de potencial alcista sitúan a Bank of America en torno al 4%, a Morgan Stanley y JPMorgan entre el 10% y el 14%, a Goldman Sachs en el 11% y a Deutsche Bank en el 17%. El resultado de la próxima presentación de resultados de Nvidia, prevista para el 26 de agosto, será clave para confirmar si el gasto en IA sigue traduciéndose en beneficios reales para el índice.

Los riesgos que pueden frenar el rally de Wall Street

El propio contexto que ha alimentado los máximos históricos contiene sus propias amenazas:

Valoraciones exigentes: El S&P 500 cotiza con múltiplos que no se veían en años, lo que reduce el margen de error ante cualquier decepción de beneficios.

El S&P 500 cotiza con múltiplos que no se veían en años, lo que reduce el margen de error ante cualquier decepción de beneficios. Concentración en un puñado de valores tecnológicos: Las diez mayores compañías del S&P 500 representan ya más del 41% de la capitalización total del índice, aunque generan “solo” el 33% de los beneficios agregados, lo que deja al mercado muy expuesto a un cambio de sentimiento sobre la inteligencia artificial

Las diez mayores compañías del S&P 500 representan ya más del 41% de la capitalización total del índice, aunque generan “solo” el 33% de los beneficios agregados, lo que deja al mercado muy expuesto a un cambio de sentimiento sobre la inteligencia artificial El rendimiento real de los bonos : El bono del Tesoro a 10 años cotiza en un 4,64% de rentabilidad, con una caída reciente del 0,88%, pero el rendimiento real (ajustado por inflación) se acerca a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría encarecer el atractivo relativo de la renta variable si la Fed no baja tipos como espera el mercado.

: El bono del Tesoro a 10 años cotiza en un 4,64% de rentabilidad, con una caída reciente del 0,88%, pero el rendimiento real (ajustado por inflación) se acerca a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría encarecer el atractivo relativo de la renta variable si la Fed no baja tipos como espera el mercado. La propia incógnita de la Fed: Con las probabilidades de subida de tipos en septiembre prácticamente repartidas al 50%, cualquier sorpresa inflacionaria en los próximos datos de precios podría reactivar el temor a un endurecimiento monetario justo cuando el mercado ya cotiza a máximos.

En definitiva, el rally de Wall Street combina un cóctel excepcionalmente favorable —beneficios empresariales sólidos, gasto masivo en inteligencia artificial e inflación bajo control— que ha llevado al S&P 500 y al Nasdaq 100 a niveles históricos. En contraste, hay poco margen para el error: las valoraciones son exigentes, la concentración tecnológica es alta y la trayectoria de tipos de la Reserva Federal sigue siendo la variable más incierta para lo que resta de 2026.