Wall Street intenta rebotar 📈 Amazon y Microsoft bajo presión tras informe de Rothschild & Co Redburn

La sesión de hoy en Europa estuvo dominada por los vendedores, con el DAX de Alemania cayendo casi 1.8% y el FTSE 100 del Reino Unido retrocediendo cerca de 1.3%. Las acciones de la tabacalera Imperial Brands subieron más de 2% tras un incremento en los volúmenes de ventas de tabaco. El WIG20 cayó más de 1.7%, acercándose a la zona de 2,900 puntos.

Después de una fuerte ola inicial de ventas, los índices estadounidenses comenzaron a recuperarse alrededor de las 16:00 BST. El S&P 500 cae ahora solo 0.2%, tras haber llegado a retroceder casi 1.1% poco después de la apertura en Wall Street.

Sin embargo, el sector tecnológico sigue bajo presión, con Microsoft y Amazon liderando las caídas. Los analistas de Rothschild & Co Redburn rebajaron la recomendación de ambas compañías de “comprar” a neutral, y recortaron el precio objetivo de Microsoft mientras dejaron sin cambios el de Amazon en USD 250 por acción. El precio objetivo de Microsoft fue reducido a USD 500 por acción. La decisión se atribuye principalmente a lo que la firma considera niveles excesivamente altos de inversión relacionada con la IA.

Home Depot y Nvidia también bajo presión

Home Depot cae casi 4% después de recortar nuevamente su objetivo de ventas anual, señalando un debilitamiento de la demanda en la economía estadounidense y un consumo más cauteloso.

Nvidia retrocede más de 1% antes de publicar mañana sus resultados, que se difundirán tras el cierre de la sesión en EE. UU.

Macro de EE. UU.

Bienes Duraderos (Core) – Revisión MoM: 0.3% vs 0.4% esperado y 0.4% previo

Bienes Duraderos – Revisión YoY: 2.9% (igual a previsión y dato anterior)

Pedidos de Fábrica MoM: 1.4% (igual a previsión, previo -1.3%)

Índice NAHB del mercado de vivienda: 38 vs 37 previsto y 37 anterior

El oro sube 0.6% y continúa rebotando desde la zona de la EMA de 50 días, mientras que la plata gana más de 1%. Los futuros del Índice del Dólar estadounidense operan ligeramente al alza, y el EURO repuntó marginalmente desde 1.157 a 1.158.

Donald Trump anunció que Arabia Saudita invertirá USD 600 mil millones en EE. UU. bajo un nuevo acuerdo comercial, mientras que funcionarios saudíes señalaron que la inversión podría llegar a USD 1 billón. EE. UU. también está considerando restricciones a la exportación de chips avanzados de IA destinados a Arabia Saudita. Las discusiones incluyen además una posible cooperación nuclear civil, que podría ampliar la colaboración futura en materia militar. Es probable que parte de esos USD 600 mil millones se destinen a la infraestructura de IA en EE. UU..

Materias primas y criptomonedas

El petróleo sube por cuarta sesión consecutiva y se acerca a USD 65 por barril. Los futuros del gas natural Henry Hub rebotan con fuerza, subiendo de 4.22 a 4.38 en solo tres horas entre las 16:00 y 19:00 BST.

El sentimiento en criptomonedas sigue débil:

Bitcoin cayó a USD 90,000 , pero recuperó niveles hasta más de USD 93,000 .

cayó a , pero recuperó niveles hasta . Ethereum borró sus caídas, subiendo de USD 2,930 a alrededor de USD 3,150.

Cacao

Los futuros de cacao intentan estabilizarse en ICE tras una fuerte caída. Desde el 1 de septiembre, los precios del cacao han retrocedido casi 35%. La administración Trump eliminó el arancel recíproco del 10% sobre materias primas que EE. UU. no produce, incluido el cacao, pero el cacao de Brasil aún enfrenta un arancel de seguridad nacional del 40%, limitando el impacto.

Costa de Marfil informó que los envíos del 1 de octubre al 16 de noviembre alcanzaron 516,787 toneladas, una caída de casi 6% interanual. Por el lado de la oferta, productores de Costa de Marfil y Ghana describen árboles saludables, desarrollo rápido de mazorcas y condiciones ideales de secado. Mondelez informó que el conteo de mazorcas está 7% por encima del promedio quinquenal.

En demanda, los datos siguen siendo débiles:

Las moliendas de Asia cayeron 17% (mínimo en 9 años).

Las europeas cayeron 4.8% (mínimo en 10 años para un 3T).

Norteamérica subió 3.2%, aunque distorsionado por nuevos informantes más que por consumo real.

