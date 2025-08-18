Warren Buffett impulsa la acción de UnitedHealth

Warren Buffett anunció el viernes que la empresa que ha adquirido recientemente es la controvertida United Healthcare. El último año no ha dado muchos motivos de satisfacción a los inversores de UnitedHealth, pero tras este anuncio, están recuperando la confianza en la compañía.

Las acciones reaccionaron con un alza del 14% durante la sesión del viernes. Esta noticia también contagió el sentimiento positivo a otras empresas del sector, donde se observaron notables ganancias durante la última sesión.

¿Por qué la empresa perdió un valor tan significativo?

Los problemas de la empresa comenzaron en diciembre de 2024, cuando su director ejecutivo recibió un disparo mortal en las calles de Nueva York. Perder a un director ejecutivo en circunstancias tan drásticas es suficiente para provocar una caída en las valoraciones, pero lo que realmente hundió a la empresa fueron los hechos sobre su conducta que salieron a la luz durante la investigación.

Al final, se descubrió que el asesinato no fue un robo, sino que fue presuntamente cometido por un excliente tan insatisfecho con la calidad del servicio de la empresa que recurrió a tal acto.

Los verdaderos problemas para la empresa comenzaron cuando empezó a circular una gran cantidad de información negativa. Entre otras cosas, se reveló que había una investigación antimonopolio en curso contra la empresa, que el entonces director ejecutivo había ocultado hasta que vendió sus acciones de UHC. Además, salió a la luz la práctica de "Retrasar, Denegar, Defender", que consistía en negar sistemáticamente a los clientes los beneficios a los que tenían derecho, con la esperanza de que los clientes, física y financieramente agotados, no pudieran impugnar eficazmente estas decisiones. La gran cantidad de informes negativos contra la empresa provocó un desplome de la confianza y las valoraciones. En 2025, la empresa perderá hasta el 62 % de su valor desde su punto máximo.

Fuente: Xstation

Desde un punto de vista técnico, el último mínimo en el nivel 235 servirá como soporte. La resistencia potencial durante los movimientos alcistas serán las recientes aperturas de huecos bajistas. Especialmente difícil de superar podría ser la segunda zona en torno a 486, que coincide con los límites inferiores del canal de consolidación de principios de este año.

¿Cambios futuros en la empresa y perspectivas de mejora?

La compañía ha intentado, con resultados dispares, gestionar múltiples crisis simultáneamente. Los resultados de UnitedHealth han sido decepcionantes en los dos últimos trimestres. Los ingresos y las ganancias han disminuido notablemente tras varios años de crecimiento continuo. Esto probablemente se deba al caos interno, al boicot a la compañía tras las acusaciones y al abandono parcial de la práctica, ya mencionada, de denegar beneficios. Pero ¿está justificado el pesimismo de los inversores hacia la compañía? Todo indica que la compañía ha caído a niveles tales que sus valoraciones se han vuelto muy atractivas. No solo Warren Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, decidió comprar acciones por valor de 5 millones de dólares, sino que el reconocido inversor de la crisis financiera, Michael Burry, también realizó su compra.

¿Cuál es la situación financiera de la empresa?

A pesar de los recientes problemas, United aún puede presumir de una combinación de altos márgenes de beneficio en comparación con el sector (alrededor del 5%, la rentabilidad por dividendo más alta pagada regularmente), superior al 2%, una relación precio-beneficio razonable de 13 y un bajo endeudamiento en comparación con la competencia, con una ratio de endeudamiento de tan solo el 70%. Además, United se beneficia de una importante cuota de mercado en el sector asegurador estadounidense, que asciende al 33%.

Los indicadores de valoración son muy bajos y ofrecen perspectivas de crecimiento.

UnitedHealth Group supera a la competencia en términos de ingresos proyectados.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Oportunidades y amenazas

La empresa ha estado significativamente infravalorada. En gran medida, esta infravaloración se caracteriza por un pánico más o menos justificado, no plenamente respaldado por datos financieros mucho más débiles. La reciente caída de la valoración se basa en posibles factores de riesgo que aún no se han materializado. A pesar de las recientes controversias, la situación de la empresa es estable, y las grandes empresas parecen convencidas de que lo peor ya ha pasado. Cabe recordar que las empresas del sector sanitario suelen adoptar una postura defensiva, con un crecimiento superior a la media durante periodos de recesión o crisis económica. Es posible que Warren Buffett y Michael Burry perciban amenazas para los mercados y la economía que otros inversores aún no han reconocido. Por otro lado, esto podría ser el resultado de una importante corrección no justificada por los datos financieros ni las perspectivas de rendimiento futuro.