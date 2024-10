Indicadores macroeconómicos

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

¿Qué son los indicadores macroeconómicos? ¿Cómo puedo utilizarlos?

Para tener éxito en tus inversiones, debes aprender a entender las publicaciones de datos macroeconómicos e indicadores. Empecemos con la explicación de indicadores macroeconómicos clave que mandan en el mercado: PIB - Producto Interior Bruto El PIB es el indicador más importante de la economía de un país, y muestra el valor total del mercado para todos los bienes y servicios producidos en un año en concreto. El PIB a menudo se ve como un indicador a seguir, por lo que muchos inversores se centran en dos informes que se publican meses antes del informe final y preliminar del PIB. Dichos informes pueden provocar una considerable volatilidad en el mercado. IPC - Consumer Price Index (o Índice de Precio al Consumo) es probablemente el indicador de inflación más importante. Es una estimación estadística formada al utilizar los precios de una muestra representativa de artículos cuyos precios se recogen periódicamente. El IPC simplemente mide una subida en los precios de los bienes y servicios, y se divide en categorías y subcategorías. Si la publicación del IPC es más alto de lo esperado, quiere decir que la presión de la inflación es alta y que el banco central puede incrementar los tipos de interés, lo que llevaría a un incremento en el valor de la divisa. Ventas minoristas es un indicador que se publica cada mes y es una información crucial para los traders de FX porque muestra el gasto de los consumidores. Cuanto más alto sea el número, más alta la expectativa de la economía, por lo que una publicación positiva quiere decir que la expectación es mayor en un futuro crecimiento del PIB. Debido a que el análisis fundamental se basa en la observación y análisis de situaciones macroeconómicas, vamos a mirar las publicaciones más detalladamente. Los datos de empleo también pueden ser un factor importante en los mercados financieros. Dos de las impresiones de datos con más impacto son las tasas de desempleo y las nóminas no agrícolas de EEUU. Las tasas de desempleo muestran el porcentaje de la población activa total que está desempleada pero buscando trabajo activamente y con ganas de trabajar. Antes de estudiar la reacción del mercado con los datos de empleo, vamos a analizar la dependencia interna del mercado laboral. El constante incremento del nivel de desempleo es una manifestación del deterioro de la situación económica del país, cosa que los mercados financieros perciben de manera negativa como una señal de retroceso de la divisa. El mercado concluye que cuanto más alto el nivel de desempleo, más débil es la divisa. Los datos cíclicos más importantes que se publican en los EEUU tienen lugar cada primer viernes de mes a las 2:30 p.m., y se les conoce como nóminas no agrícolas o NFP (non-farm payrolls). Los trabajos creados recientemente en todos los sectores salvo la agricultura, reflejan las condiciones económicas del país. Los valores de índices altos son una señal positiva y pueden contribuir a la apreciación de la divisa de un país. Echa un vistazo a la publicación del mercado en GBP/USD: En este caso el NFPs fue mucho mayor de lo esperado, lo que llevó a un fortalecimiento en el valor del dólar El impacto de los tipos de interés en las tasas de cambio de divisas Vamos ahora con los factores más importantes que determinan el comportamiento de las divisas extranjeras - los tipos de interés. La decisión sobre tipos de interés Cada trader debe saber que un incremento en los tipos de interés quiere decir para muchos inversores que la inversión es más segura en ese país. El capital libre "circulando" en mercado internacionales puede transferirse rápidamente al fortalecimiento de la divisa, causando su apreciación. La situación contraria, la reducción de los tipos de interés, causa que la divisa pierda su valor. Digamos por ejemplo que el Consejo del Banco Central Europeo baja inesperadamente los tipos de interés clave en 25 puntos base hasta el 1,25%. Veamos la reacción del mercado EUR/USD: Como se puede observar, la publicación de datos fundamentales dirige el mercado y aumenta la volatilidad. Por favor, ten en cuenta sin embargo que la reacción del mercado a menudo varía de acuerdo al sentimiento de mercado o las expectaciones existentes, y a menuda pueden estar ya cotizadas o descontadas. Si quieres saber más sobre otros indicadores macroeconómicos importantes, puedes unirte a nuestros webinarios formativos de XTB.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.