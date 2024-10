xStation 5 - Correlacion de graficos

En esta lección aprenderás: Cómo comprobar desde la plataforma si dos instrumentos están correlacionados.

Cómo agregar hasta 5 instrumentos en el mismo gráfico.

Cómo personalizar la correlación en los gráficos según sus necesidades.

Las correlaciones en los mercados financieros miden esencialmente el grado en que dos instrumentos se mueven en relación entre sí. Los traders encuentran muy importante calcular las correlaciones, para reducir y diversificar el riesgo de sus carteras, así como para identificar oportunidades de trading adicionales Con la plataforma xStation 5, usted puede poner 5 instrumentos en el mismo gráfico. Esto se hace fácilmente mediante el ícono “Comparar gráficos” en la barra de herramientas: Si no ve el ícono "Comparar gráficos" en su barra de herramientas, simplemente haga click con el botón derecho en cualquier gráfico y seleccione “Personalizar” barra de herramientas. Y seleccione “Comparar Gráficos”: Una vez seleccionado, el ícono de comparador de gráficos, aparecerá en la barra de herramientas. Si tiene el gráfico de BMW y quisiera compararlo con el gráfico de Daimler, lo único que tendría que hacer es click en el ícono “comparar gráficos” y aparecerá en la ventana. Para adjuntar un nuevo instrumento, Ferrari por ejemplo, simplemente repita los mismos pasos: Para cambiar el color de cualquiera de los instrumentos, haga click derecho sobre el gráfico y seleccione la opción “Personalizar gráfico”: La nueva ventana aparecerá. Seleccione la pestaña “Comparación” y personalice el gráfico con sus colores de preferencia. Para eliminar gráficos adicionales, simplemente haga click en el botón “X” en la parte inferior derecha del gráfico: Con la plataforma xStation 5, usted puede analizar correlaciones rápida y cómodamente como nunca antes.

