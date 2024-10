Análisis de mercado en xStation5

En esta sección aprenderás: Cómo ver el sentimiento de mercado de los traders de todo el mundo

Por qué el Stock Screener es una de las herramientas más importantes de xStation5

Cómo determinar la tendencia con Heatmap

Cuando se opera en los mercado financieros , es bueno tener cuanta más información posible. xStation5 le provee de datos a tiempo real y ventajas a la hora de identificar una oportunidad de trading frente a otras plataformas. En esta sección repasaremos las funciones más importantes de la plataforma xStation5 , diseñadas para ayudar al trader a ser más consistente y exitoso en sus inversiones. Top movers/ Variaciones La funcionalidad Variaciones le muestra los mercados que han ganado o perdido más valor en un determinado perídodo de tiempo. A diferencia de Market Sentiment, esta función muestra la actual ganancia o pérdida de un instrumento en particular, en el período que establezca usted para visualizarlo, con los activos que mayor variación han sufrido . Aquellos activos que han tenido mayor variación positiva aparecerán en el lado derecho y los que mayor variación negativa han tenido aparecerán en el lado izquierdo. Podrá aplicar filtros para mostrar un mercado en específico, y también cambiar el período para ver las mayores variaciones del día, del mes o de un mercado en específico. Stock Screener La pestaña Stock Screener permite filtrar acciones, acotando la búsqueda a los filtros deseados por el usuario, por ejemplo, capitalización, precio, ganancia y ratio de la acción, pago de dividendos, retorno y opción BETA. Hay muchos más filtros aparte de éstos disponibles, para verlos sólo ha de hacer click en el botón “mostrar más fitros”.Cuando seleccione los filtros que le interesan, puede expandir o acotar la escala de cada filtro al nivel que desee, y el listado de acciones se reducirá a lo requerido. Puede acotar también el listado de acciones por país o tipo de industria. Esta herramienta ayuda al inversor a encontrar fácilmente datos de las acciones deseadas que no están a la mano generalmente de los inversores retail. Pongamos el ejemplo de que quiere comprar una acción, que pague dividendos, que haya obtenido un crecimiento sólido en los últimos años y que pertenezca al sector de IT. Generalmente realizar esa búsqueda por su cuenta conllevaría visitar muchas páginas y datos de compañias que realmente no se muestran de una forma clara al inversor .Con xStation5 , esa búsqueda produce resultados inmediatos.

