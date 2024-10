xStation 5 - Diseño básico

En esta lección aprenderás: Las principales características de xStation5

Cómo entrar en la plataforma

Qué instrumentos están disponibles en la xStation5

Como xStation 5 es una plataforma basada en un navegador, no necesitarás instalar ningún software o programa adicional en tu ordenador para empezar a utilizarlo. Entrar en xStation 5 Puedes entrar en la plataforma fácilmente visitando XTB.com y pinchando en el botón de acceso que encontrarás en la esquina superior derecha de la página. Para entrar, teclea tu correo electrónico/email y tu contraseña. Si has olvidado tu contraseña, solamente tendrás que seleccionar "¿Ha olvidado la contraseña?" y seguir las instrucciones que te indicamos para poder restaurarla. Una vez hayas introducido tus credenciales, la xStation se iniciará. Si tienes varias cuentas - por ejemplo una cuenta demo y una cuenta real - puedes elegir con cuál prefieres operar utilizando el menú desplegable de la esquina superior derecha de la pantalla. El cambio entre cuentas es rápido y sencillo, y no hace falta que vuelvas a introducir tus datos de nuevo. Como puedes ver, la vista por defecto de xStation está dividida en tres módulos: Ventana de gráficos El módulo superior a la derecha. Aquí es donde podrás ver los gráficos, widgets y otras herramientas de análisis para los mercados individuales, pudiendo añadirlos o deseleccionarlos a tu gusto en la parte inferior del módulo. Los gráficos en xStation 5 vienen con una gran variedad de herramientas analíticas e indicadores. Incluso hay pestañas adicionales únicas que están diseñadas para ofrecerte una imagen más clara de los mercados - incluyendo el sentimiento de mercado, mayores variaciones, un stock screener, heat map, calendario económico, noticas del mercado, y tus propias estadística de rendimiento. Normalmente este módulo te ayuda para realizar análisis de mercado en profundidad. Hay tutoriales por separado para algunos módulos adicionales.

Cotizaciones El módulo superior izquierdo, o Cotizaciones es desde donde podrás abrir y gestionar tus inversiones, observar los precios del mercado y la profundidad, y personalizar tus mercados favoritos para verlos más fácilmente. Con xStation 5 también puedes elegir entre Acciones al Contado y ETF's. Finalmente, también puedes crear tu propia ventana de Cotizaciones personalizada en la pestaña Favoritos. Terminal El módulo inferior. Aquí es donde podrás gestionar tu operativa: tus posiciones abiertas, órdenes pendientes, historial de tu cuenta de inversión, operaciones de efectivo, balance y patrimonio, y tu margen. Puedes editar tus posiciones abriendo niveles de Stop Loss o Take Profit en este módulo. Recuerda dirigirte a tus estadísticas de rendimiento para ver cómo te está yendo y en qué puntos puedes mejorar.

