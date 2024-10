Gestión del riesgo - Gestionar operaciones abiertas y beneficios

Gestionar operaciones abiertas y beneficios

Los mercados de trading están muy relacionados con el concepto de probabilidad. Más aún, usted no debe solo tener en cuenta la cantidad de transacciones ganadoras, sino en hacer más ganancias cuando los mercados se mueven a su favor – y perder la menor cantidad posible cuando se mueven en su contra. Es por esto que el concepto de ratio riesgo/beneficio es tan importante. Este concepto está conectado a cómo los traders manejan sus transacciones abiertas y como pueden conseguir sus ganancias. En esta lección, asumiremos que el ratio riego:beneficio mínimo aceptado es de 1:3, y esto significa que para que el trader haga dinero, debe entonces conseguir tres veces lo que acepta perder. La razón principal para esto es ser capaz de generar ganancias con un número menor de transacciones ganadores. Tomando en cuenta este escenario, utilicemos el siguiente ejemplo: .- Cuando el trader tiene una transacción ganadora, sus ganancias suman £300.

.- Cuando el trader tiene una transacción perdedora, sus pérdidas aumentan £100. Con este ratio, el trader puede generar ganancias si tiene una tasa de éxito de solo el 30% como puede ver a continuación: 30 transacciones ganadoras x £300 de ganancia = £9,000 70 transacciones perdedores x £100 de pérdidas = £7,000 Ganancia neta = £2,000 Puede parecer que tener una tasa de éxito del 30% no es positivo, pero en el ejemplo de arriba muestra que puede ayudar a alcanzar el éxito en los mercados financieros. Este ratio ayudará a desarrollar un esquema que marcará como los traders manejan sus posiciones abiertas. Cuando usted abre una transacción, usted debe decidir cuál será su pérdida máxima aceptada, y programar un stop loss. Si usted utiliza el ratio entre riesgo y beneficio 1:3, una vez que las ganancias alcancen una cantidad tres veces superior a su stop loss, usted tendrá dos opciones: .- Cerrar la transacción: Cerrar una transacción en una ganancia tres veces superior a la pérdida aceptada nunca es una mala idea, pero lo que debe tenerse en cuenta es como usted reaccionará, emocionalmente hablando si el mercado continúa moviéndose en la dirección que usted predijo luego de cerrar la posición. Este es un momento muy difícil desde el punto de vista emocional, donde muchos traders intentarán volver a esa operación ganadora. Desafortunadamente, intentar volver y tomar decisiones basado en emociones es uno de los errores más grandes que un bróker puede cometer.



.- Cambiar el stop loss: Luego de que la posición alcanzó su target, usted puede cambiar su stop loss a un nivel inferior al actual del precio de mercado. De esta forma, usted garantiza las ganancias obtenidas y le brinda la oportunidad de tener ganancias mayores, donde la diferencia entre el precio actual y el stop loss modificado puede ser visto como la cantidad de dinero que está dispuesta a pagar para saber cuándo el mercado le dará la oportunidad de obtener mayores ganancias. Ejemplo de cambio de Stop Loss Aquí, el trader abre una posición en EUR/GBP, programando un stop loss y el target mínimo tres veces superior al valor del stop loss. Luego de que el mercado alcanza el target del trader, este cambia su stop loss a un Nuevo nivel y reasigna su nivel de target, dando la oportunidad de aumentar las ganancias en la misma transacción. El mercado alcanza un nuevo target del trader, luego de que el trader repite la acción previa de modificar ambos, el stop loss y el nivel de target. Desafortunadamente en está ocasión, el mercado no permitió al trader mantener su transacción abierta y cerró la transacción en un nuevo stop loss. Estas son dos de las maneras más populares de manejar sus operaciones abiertas y obtener las ganancias, pero hay más opciones que pueden ajustarse a su nivel de confort emocional. Por ejemplo: Cambio de Stop Loss a ganancias de 0 pip: La idea principal es cuando el mercado ha cubierto el costo de la operación, usted puede cambiar su stop loss a una ganancia de 0 pip. Este método provee confort emocional ya que lo peor que puede suceder es que pase lo que pase con el mercado, lo peor que puede suceder es que la operación se cierre sin ganancias.



Cambio de Stop Loss basado en máximos y mínimos anteriores: La idea principal es que mientras el mercado rompe un máximo en una tendencia alcista, usted puede reasignar su stop loss a un nivel ya sea por debajo del candlestick que rompe el máximo o a un nivel seguro que este por debajo del máximo anterior. Por otra parte, en una tendencia bajista un stop loss puede ser reasignado luego de que el mercado rompe el último mínimo y el stop loss puede ser programado tanto por encima del candlestick que rompe ese mínimo o por el máximo previo. Puede encontrar a continuación un ejemplo de cambio de Stop Loss basado en anteriores máximos y mínimos. Aquí, el trader abrió una transacción en el nivel de la línea azul y asignó el stop loss inicial en la línea verde, luego con cada rompimiento del último mínimo el trader asigna un nuevo stop loss en el máximo del máximo previo. Después de tres cambios de stop loss, el mercado cierra la transacción. En conclusión, existen varios métodos de gestión de operaciones abiertas e incremento de la probabilidad de alcanzar ganancias mayores, así también el crecimiento del ratio de riesgo a beneficio lo más posible. Intente evaluar que porcentaje de operaciones ganadoras requiere si aumenta el ratio de 1:3 a 1:5 o posiblemente 1:8.

