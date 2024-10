Diversificación de carteras : ¿Cómo diversificar tu cartera de inversión?

Tiempo de lectura: 5 minute(s)

La diversificación de activos es crucial para reducir el riesgo global de nuestras inversiones, pero ¿cómo podemos crear una cartera diversificada? En este artículo, te damos las claves.

Todo inversor ha debido oír hablar sobre la diversificación de la cartera en cierto momento de su vida de inversor. Se percibe como una parte esencial de las estrategias institucionales de inversión. Sin embargo, la importancia de la diversificación entre los inversores minoristas a menudo tiende a pasarse por alto. Probablemente muchos se pregunten ¿qué significa diversificación y cómo puedo diversificar mi cartera? En este artículo, te damos las claves para crear una cartera diversificada. La importancia de tener una cartera diversificada La idea detrás de la cartera diversificada es bastante intuitiva. Consiste en abrir múltiples posiciones con el fin de reducir el riesgo total de la cartera. “No poner todos los huevos en la misma cesta”, como reza el dicho. Lo mismo puede (y debe) aplicarse a la inversión. Ya que todas las inversiones conllevan cierto riesgo, una diversificación de la cartera adecuada es crucial, ya que ayuda a reducir el riesgo global de la cartera de inversión. Aspectos clave de la diversificación de cartera Existen varias formas sencillas de poner en práctica de verdad algunas estrategias de diversificación: Número de activos - la idea de diversificación se basa en incrementar el número de valores en una cartera de inversión. Sin embargo, los inversores que aplican el enfoque "cuantas más acciones poseo, mejor" pierden un punto importante.

- la idea de diversificación se basa en incrementar el número de valores en una cartera de inversión. Sin embargo, los inversores que aplican el enfoque "cuantas más acciones poseo, mejor" pierden un punto importante. Correlación – Una cartera puede considerarse diversificada cuando está compuesta por activos correlacionados negativamente (o al menos activos que tienen una correlación baja). Por lo tanto, el riesgo puede mitigarse a medida que los precios de ciertos activos se mueven en diferentes direcciones.

– Una cartera puede considerarse diversificada cuando está compuesta por activos correlacionados negativamente (o al menos activos que tienen una correlación baja). Por lo tanto, el riesgo puede mitigarse a medida que los precios de ciertos activos se mueven en diferentes direcciones. Diversificación por industrias – una cartera diversificada debe tener exposición a muchos sectores. Significa que una cartera de acciones debe ser una combinación de empresas de diferentes sectores de la economía..

– una cartera diversificada debe tener exposición a muchos sectores. Significa que una cartera de acciones debe ser una combinación de empresas de diferentes sectores de la economía.. Diversificación geográfica – Se espera que la diversificación de una cartera de inversión en diferentes áreas geográficas también reduzca el riesgo total.

– Se espera que la diversificación de una cartera de inversión en diferentes áreas geográficas también reduzca el riesgo total. Diversificación de activos – Finalmente, los inversores que quieran construir una cartera equilibrada deberían familiarizarse con los diferentes tipos de activos. Dicha estrategia puede incluir acciones, bonos, materias primas, metales preciosos, efectivo e inmuebles. Una cartera de activos múltiples cuidadosamente seleccionada debería diversificar el riesgo, protegiendo así el patrimonio contra la volatilidad y las oscilaciones del mercado. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Una baja correlación contribuye enormemente a una reducción de riesgo a la hora de comparar carteras con activos correlacionados. Por tanto la diversificación de inversión con correlación baja o negativa debería ser de gran importancia para los inversores aversos al riesgo. Fuente: Columbia Management Investment Advisers (via yieldstreet.com) Los ETFs pueden resultar ser una solución interesante para los inversores que quieren lograr exposición a diferentes mercados. En vez de comprar múltiples acciones, puede diversificar el riesgo comprando un ETF centrado en un sector específico en el mercado financiero (como la energía, finanzas, metales preciosos, etc.). Existen muchos ETFs que monitorizan a los principales índices, bonos, mercados de metales preciosos y otras materias primas: la variedad de instrumentos es amplísima. Es por eso que los ETFs se han vuelto una solución muy popular entre los inversores. Se puede decir que la diversificación del riesgo se ha vuelto mucho más accesible para los inversores minoristas estos días. Cartera diversificada con materias primas Las propiedades de diversificación que los inversores buscan para equilibrar su exposición a las acciones y los bonos pueden obtenerse invirtiendo en materias primas. A medida que los mercados se han interconectado cada vez más en los últimos años, las materias primas podrían resultar ser la pieza que falta del puzzle. Los inversores pueden conseguir la diversificación de la inversión operando las materias primas a través de la plataforma de trading de XTB. Hay varias maneras de hacerlo: Operar materias primas con ETFs – varios ETFs permiten a los inversores ganar exposición a algunas materias primas como el oro, plata, metales industriales o gas natural. Los fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds) pueden ser una excelente manera de diversificar el riesgo en medio de las crecientes expectativas de inflación en 2021. Los investigadores académicos e inversores profesionales han encontrado pruebas de correlación entre diversos activos en los últimos años. Mientras, las materias primas se colocan aparte por sus factores de riesgo distintos comparados con las acciones y los bonos, por tanto deberían tomarse en consideración a la hora de crear una cartera de inversión diversificada. De hecho, las materias primas proporcionan una cobertura natural contra las pérdidas entre periodos de alta inflación. Las expectativas de inflación se han disparado recientemente, lo que puede estar asociado con el aumento de los precios de las materias primas, la reapertura de las principales economías y de la demanda reprimida, pero también un enorme estímulo fiscal y monetario. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Los cambios de precio en el petróleo han estado positivamente y significativamente correlacionados con las expectativas de inflación. Fuente: Yardeni Research (yardeni.com) Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. El peso de los precios de las materias primas industriales en las expectativas de inflación son buenas. Fuente: Yardeni Research (yardeni.com) Aparte de esto, los inversores también querrán buscar exposición indirecta a los precios de las materias primas. Invertir en acciones, cuyos precios dependen fuertemente de ciertas materias primas, es otra manera de crear una cartera diversificada. Como ejemplo, las compañías de minería de cobre dependen del cobre, lo que indica que sus acciones están positivamente y significativamente correlacionadas con los precios del cobre. La misma situación puede aplicarse a otras materias primas (mineros de oro y productores de petróleo). Merece la pena señalar que esta solución tiene una gran ventaja sobre la inversión directa en materias primas, ya que algunas compañías también pagan dividendos. Hemos comentado los aspectos clave de la inversión en dividendos en nuestro artículo titulado “Invertir en acciones”. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Nuestro escáner de ETFs puede resultar de mucha utilidad a la hora de buscar ETFs basados en materias primas. Fuente: xStation5

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.