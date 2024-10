¿Qué son los Sistemas Automáticos de Trading?

Los Sistemas Automáticos de Trading son programas informáticos creados e instalados en MetaTrader que ejecutan órdenes de compra/venta en cualquier activo negociable en un mercado financiero. Estas órdenes podrán ser realizadas de forma automática por el ordenador o, si el usuario lo prefiere, el ordenador emitirá sólo señales de compra/venta cuando se cumplan las condiciones de mercado adecuadas y establecidas en el Sistema, sin que lleguen a ejecutarse. Los Sistemas se han ido situando poco a poco como la principal alternativa de inversión a las rentabilidades ofrecidas por otras formas de inversión tradicionales. Sin embargo, en la actualidad siguen siendo una herramienta desconocida para la mayoría de los inversores, ya que sólo los grandes (a nivel institucional) utilizan el trading algorítmico de una manera más activa. Consiste en ordenar al sistema en qué activos especular, cuando entrar y salir del mercado, con qué gestión del riesgo y capital hacerlo. El sistema a partir de ahí, ejecuta automáticamente las operaciones. La inversión mediante sistemas automáticos está cada vez más extendida tanto en el mercado español como en Europa y Wall Street. La parte más importante en el proceso de creación de un sistema automático es el backtesting. Antes de probar el sistema automático que hayamos creado o que queramos seguir, debemos probar si funciona y es capaz de ganar en el mercado. Al igual que con el trading manual, la fase demo es vital. No deberíamos probar jamás ningún sistema sin asegurarnos de que gana en todos los mercados. Un sistema podría ganar solo en mercados laterales, sin tendencia, o en mercados con baja volatilidad, pero perder en mercados alcistas, o de alta volatilidad? Por ello la fase de testeo ha de ser prolongada. También se puede usar la combinación de distintos sistemas: tendenciales y no tendenciales. La gestión del riesgo es fundamental. Debemos estudiar minuciosamente los peores draw down o peor racha de pérdidas del sistema durante el backtesting. La principal ventaja de este tipo de trading es que elimina el factor humano y el psicológico.

