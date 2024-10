Historia y futuro del gas natural

¿Te has preguntado alguna vez qué es en realidad el gas natural y cómo comenzó la historia de su uso? ¿Y qué le deparará a los inversores su futuro? Aprende más sobre el Gas Natural con XTB.

El gas natural en bruto se extrae como un combustible fósil que se formó hace millones de años en enormes cantidades, resultantes de restos de materias orgánicas - plantas antiguas y animales. Ha desempeñado un papel importante en la mezcla energética de muchos países de todo el mundo, y se ha usado para calefacción, cocinar, generar electricidad, la producción de ingredientes químicos, fertilizantes y otras aplicaciones industriales. A pesar de su uso generalizado, la historia de la extracción del gas natural está marcada por controversia y dificultades. El proceso de extracción del gas natural convencional o depósitos de gas no convencional (principalmente gas de esquisto), conocido como fracking, ha sido muy criticado por su potencial impacto en el entorno y la salud humana debido al fuerte efecto invernadero - dióxido de carbono - o uso de sulfuro de hidrógeno en el proceso de perforación. Además, la fluctuación de precios y tensiones geopolíticas asociadas con el suministro y demanda de gas natural han derivado en volatilidad en los mercados mundiales. Sin embargo, a pesar de los desafíos, se espera que el gas natural continúe siendo un componente crítico en el conjunto de energía mundial en el futuro. A medida que los gobiernos y negocios priorizan cada vez más la reducción de las emisiones de gas invernadero, el gas natural se ve como una alternativa más limpia al carbón o el petróleo. Además de su uso como combustible puente hacia una futura energía más limpia, el gas natural también se está desarrollando para usarlo en aplicaciones innovadoras, como son el combustible para el transporte y como materia prima para la producción de combustibles renovables. Mientras que el futuro del uso del gas natural es prometedor, la competición entre las fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica no deja de crecer, y se espera un incremento de la presión regulatoria sobre las emisiones de dióxido de carbono de la producción del gas natural y su consumo. Aparte, algunos depósitos de gas natural convencionales están asociados con la minería de carbón - ahora en descenso. No obstante, con la continua inversión en innovación tecnológica, se espera que la industria del gas natural continúe siendo un jugador importante en el mercado global de la energía en las próximas décadas. A medida que el mundo transiciona a una futura energía limpia, la producción de gas natural seguramente continuará desempeñando un papel fundamental en el conjunto de la energía, proporcionando una fuente de energía fiable y una interesante opción para los inversores. ¿Qué es el Gas Natural? El gas natural convencional es uno de los combustibles fósiles más versátiles que tiene múltiples usos como fuente de energía y en la producción de diversos bienes. El gas natural se forma de material orgánico bajo gran presión en formaciones rocosas bajo la superficie de la tierra y es una mezcla que ocurre de manera natural. Constituído por gas metano de carbón, etano, propano, dióxido de carbono y otros hidrocarburos, este combustible gas se obtiene principalmente de depósitos de gas natural a través de una fracturación hidráulica profunda, perforación vertical y horizontal por debajo de la superficie de la Tierra. A menudo el gas natural se asocia con lechos de carbón y depósitos de petróleo bruto. Esta fuente no renovable se forma durante millones de años a través de un complejo proceso que comienza con los restos de antigua flora y fauna que se junta en el tiempo en cuencas sedimentarias. A medida que se acumulan los sedimentos, éstos ejercen presión sobre el material orgánico, haciendo que se descompongan en hidrocarburos. Estos hidrocarburos migran a través de capas de roca y buscan un banco adecuado, desde donde pueden extraerse. Son necesarias unas condiciones específicas, incluyendo la temperatura y presión correcta, y la presencia de ciertos minerales para la creación del gas natural. La mayoría de extracciones del gas natural implican pozos de perforación en la superficie de la Tierra y el uso de varios métodos de extracción de gas de enormes cantidades de depósitos bajo tierra a gran presión, a menudo asociados con actividades de minería de carbón. Una vez extraído, el gas natural de combustión - gracias al intenso calor - puede usarse para gran variedad de finalidades como la calefacción de hogares y negocios, generación de electricidad y la propulsión de vehículos. Mientras que el gas natural es una fuente muy valiosa, también es un combustible fósil no renovable que tiene un gran impacto medioambiental, especialmente su extracción en los pozos de gas de esquisto. El proceso de extracción y transporte de depósitos de gas natural puede liberar gases de efecto invernadero en la atmósfera, contribuyendo al cambio climático y calentamiento global. Sin embargo, se considera un combustible fósil de relativa combustión limpia que produce menos emisiones que el carbón o el petróleo. Además, los avances tecnológicos hacen que sea posible capturar y almacenar emisiones de carbón del gas natural, reduciendo su impacto en el medio ambiente. El gas natural licuado, desempeña un papel fundamental en nuestro sector de la energía y sistemas. Su formación es un proceso complejo y fascinante que lleva millones de años completar. Aunque existen preocupaciones ambientales respecto a su uso, es una alternativa atractiva a otros combustibles fósiles debido a sus bajas emisiones. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible es esencial explorar nuevas formas de minimizar el impacto de la extracción de gas natural en el medio ambiente. Breve historia de la extracción del Gas Natural El gas natural lleva siglos siendo conocido, pero su uso comercial es relativamente nuevo. Ha llevado cientos de años encontrar depósitos de gas natural suficientes para convertirlo en una fuente de energía efectiva, aunque la historia de su uso data de la época antigua. Alrededor del 1000 AC, en la antigua Grecia, el oráculo de Delfos se construyó sobre el Monte Parnaso en un lugar que después se demostró era una fuente de gas natural. Alrededor del 500 AC los chinos empezaron a usar “tuberías” hechas de bambú para transportar el gas que salía a la superficie. Los chinos lo usaban para hervir el agua y hacerla potable. El gas fósil natural se descubrió e identificó en Norte América en 1626, cuando exploradores franceses encontraron a nativos que iluminaban gases alrededor del Lago Erie. Es probable que descubrieran que los relámpagos provocan que el gas subiera a la superficie. Sin embargo, el primer uso comercial del gas natural tuvo lugar 160 años después, en Gran Bretaña. Alrededor del año 1785, el gas natural británico extraído como gas metano carbón de carbón para iluminar las calles y hogares. 30 años después, Baltimore, en Maryland, pasó a ser la primera ciudad de Estados Unidos en producir luces de gas natural en sus calles. En 1821, William Hart perforó el primer pozo de suministro de gas natural al norte de Nueva York. Así lo fundó la Empresa Fredonia Gas Light, que pasó a ser la primera empresa en producir suficiente gas natural extraído para uso comercial. Durante la mayor parte del siglo XIX, la quema del gas natural se utilizó exclusivamente como fuente de luz, pero en 1885, la invención de Robert Bunsen se abrió a nuevos usos de consumo del gas natural. En el siglo XX comenzaron a construirse eficientes tuberías interestatales de transferencia de reservas de gas. A día de hoy, EEUU es uno de los mayores productores de gas del mundo, con más de 2,2 trillones de pies cúbicos de gas natural producido y almacenado en este país. Después el uso del gas natural procesado se extendió a la iluminación de hogares y a las estufas caseras para cocinar y calefacción. El gas natural también comenzó a alimentar calentadores de agua y hornos, plantas de fabricación y procesado y calderas para generar electricidad. Hoy en día, la producción de gas natural es una de las fuentes básicas más importantes de energía en la Tierra. Las últimas tecnologías e Internet proporcionan la oportunidad de negociar en mercados de gas natural y obtener dinero en el mercado de las materias primas energéticas. Futuro del gas natural La industria convencional del gas natural cree que puede realizar importantes contribuciones a la energía sostenible y la descarbonización, que desempeñará un papel principal para manejar el cambio climático debido a las emisiones de dióxido de carbono. La producción de gas natural tiene la capacidad de complementar las energías renovables al proporcionar energía auxiliar para cuando las energías renovables no están disponibles debido a su intermitencia. Por tanto, el gas natural tiene un firme futuro a medio-largo plazo ya que la industria del gas acepta la transición de energía. El gas natural tiene varias ventajas, incluyendo su flexibilidad en diferentes aplicaciones como la eliminación de desechos, transporte, y como materia prima para químicos, fertilizantes y productos farmacéuticos. A corto plazo, el futuro del gas natural procesado parece prometedor a medida que el carbón se va suprimiendo paulatinamente y la energía nuclear puede ir suprimiéndose en algunos casos. Las empresas mineras también prestan atención a depósitos de gas alternativos no convencionales - el gas de esquisto o descubrimientos de gas compactado, que puede tener un rol importante en el futuro. Sin embargo, más allá de 2030 el futuro aparece menos claro. A medida que los costes de la energía renovable, especialmente la energía solar y del viento, decrecen significativamente, el papel del gas natural consumido como principal combustible de proveedor de energía sufrirá una presión creciente. Por otro lado, las empresas mineras estiman que se espera que las reservas de gas natural sean el único combustible fósil que sufra un incremento de demanda. Esto aplica especialmente en el mercado asiático, donde el consumo de gas se espera que siga subiendo hasta el año 2050. Por tanto, los inversores en gas todavía pueden encontrar interesante la inversión en gas natural como una materia prima atractiva con potencial de inversión, pero es vital monitorizar el desarrollo del mercado en los próximos años.

