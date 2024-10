Introducción a Osciladores e Indicadores

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

En este artículo aprenderás: Los osciladores e indicadores técnicos más populares

Sus ventajas y desventajas

Cómo utilizar indicadores como el RSI o el MACD

Los indicadores y osciladores son herramientas que ayudan a identificar la tendencia predominante y el sentimiento del mercado, y también se utilizan para determinar los puntos de inflexión así como puntos de entrada y salida. En este artículo haremos una pequeña introducción a los indicadores y osciladores más populares y utilizados:

Algunos de los indicadores más populares son: ● Medias móviles: SMA/EMA ● Bandas de Bollinger

Algunos de los osciladores más populares son: ● MACD ● RSI Bandas de Bollinger Las Bandas de Bollinger son bandas volátiles colocadas por encima y debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar, por lo que cuanto más anchas sean las bandas, mayor será la volatilidad. Echemos un vistazo a lo que posiblemente deberíamos buscar para comprar, así como qué señales de venta podemos ver al utilizar las bandas de Bollinger. Tendencias a la alza Si una tendencia a la alza es fuerte, alcanzará a la banda superior regularmente. Esto muestra que el activo está impulsándose hacia arriba y la actividad de compra permanece fuerte.

Cuando el precio se retira del la tendencia a la alza, si permanece por encima de la banda media y luego vuelve hacia la banda superior, muestra mucha fuerza.

Durante la tendencia a la alza, el precio no debería romper por debajo de la banda inferior; si lo hace, indica que la tendencia a la alza se ha ralentizado y podría revertirse. Tendencias a la baja Si una tendencia a la baja es fuerte, alcanzará a la banda inferior regularmente. Esto muestra que la actividad de venta permanece fuerte.

Cuando el precio se retira (hacia arriba), en tendencia a la baja, si permanece por debajo de la banda media y luego vuelve a la baja inferior, muestra mucha fuerza.

Durante la tendencia a la baja, el precio no debería romper por encima de la banda superior; si lo hace, indica que la tendencia a la baja se ha ralentizado y podría revertirse. Osciladores Los osciladores obtienen su nombre del hecho de que oscilan (de manera similar a una onda sinusoidal) alrededor de la línea horizontal llamada línea de balance. Esto hace referencia a tus puntos de precio y momento zero, que es el punto en el que el momentum ni sube ni baja. Si se diera este caso, diríamos que el mercado está estable y que aún no se observa tendencia direccional. Características de los osciladores Determinan cuando el precio será susceptible de corregirse (cuando el mercado está exhausto de permanecer en la misma tendencia).

Da una señal para vender en la zona de sobrecompra y una señal para vender en la zona de sobreventa.

Muestra divergencia entre osciladores y precios, lo que es muy útil para tomar decisiones de trading. MACD El indicador MACD lo desarrolló Gerald Appel. Muestra la diferencia de dos medias móviles exponenciales con una media exponencial de nueve periodos de la diferencia como una señal lineal. Actualmente un indicador MACD típico se define como 12-26-9, donde la media de 12 y 26 días calculan la diferencia, y la media de 9 días es la señal lineal. El resultado es un oscilador suave que puede ofrecer señales a la transacción: la intersección de la línea cero, divergencias, y la intersección de la señal de entrada en zona de sobrecompra o sobreventa. Veamos algunas señales de trading generadas por MACD. La señal de compra de MACD se genera cuando la MACD (línea azul) cruza sobre la Señal de Línea MACD (línea roja). Igualmente, cuando la MACD cruza por debajo de la señal de línea MACD, se genera una señal de venta. Podríamos introducir operaciones basadas en MACD cuando la línea azul cruza la línea cero. Entonces, la señal de compra se genera cuando la línea azul cruza por encima de la línea cero, y la señal de venta se genera cuando la cruza por debajo. El cruce de la media móvil MACD es una de las muchas formas de interpretar el indicador técnico MACD. Utilizar el historiograma de MACD y las señales de divergencia MACD son otros dos importantes métodos de uso del MACD. RSI (índice de fortaleza relativa) El RSI es un indicador de momentum técnico que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes, para determinar cuándo el instrumento subyacente está sobrecomprado o sobrevendido. En general debería señalar cuando podría ocurrir una potencial corrección en el movimiento reciente. El RSI es probablemente el oscilador más común, y normalmente se utiliza en periodos de 14 días. Un valor RSI que caiga en la zona entre 0 y 30 se considera sobrevendido. Los traders asumen que un par de divisas sobrevendido es un indicador de que la tendencia de mercado bajista muy probablemente se revierta y pueden tratarlo como una oportunidad. Por otro lado, si el valor RSI entra en los niveles entre 70 y 100 de la escala, se observa como una sobrecompra. Esta señal sugiere que el nivel de resistencia del activo se acerca o ya se ha alcanzado, y es muy probable que su precio baje; los traders lo interpretan como una oportunidad de venta. Por ejemplo, si ves que el RSI para el EURUSD ha subido por encima de 70, se genera una señal y podrías vender el par. Ventajas e inconvenientes: Los indicadores técnicos y los osciladores pueden ser herramientas muy útiles. Pueden mostrar cuándo se puede abrir una operación, y la dirección hacia la que irá. Sin embargo, vale la pena recordar que se basan en el pasado, no en el futuro. Esto quiere decir que de vez en cuando pueden enviar señales falsas que pueden llevar a pérdidas. Por eso un trader responsable no se fiará siempre de ellos, y los utilizará para confirmar o refutar una señal.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.