XTB mantiene su compromiso con la Educación Financiera para Jóvenes con el Curso "Invertir desde Cero" en CUNEF

La educación financiera para jóvenes es un pilar fundamental para construir un futuro sólido. Por eso, desde XTB llevamos muchos años colaborando con distintas Universidades para acercar este concepto a las nuevas generaciones. En este artículo, resumimos nuestra primera sesión en CUNEF, donde nuestro analista, Manuel Pinto, acercó conceptos básicos de inversión a los alumnos.

La educación financiera para jóvenes es un pilar fundamental para construir un futuro sólido, y en XTB estamos comprometidos con hacerla accesible para todos. Con ese propósito, hemos lanzado el curso "Invertir desde Cero" en colaboración con CUNEF, una de las instituciones más prestigiosas en formación económica y empresarial. La Primera Jornada: Un Comienzo Prometedor La primera sesión de este curso, diseñado para estudiantes que se inician en el mundo de las inversiones y compuesto por otras cuatro sesiones que se irán desarrollando en los próximos meses, marcó un hito al combinar teoría y práctica de manera dinámica y accesible. Durante la jornada, los estudiantes aprendieron: Los conceptos básicos del mercado financiero.

Cómo identificar oportunidades de inversión.

La importancia de la gestión del riesgo y la toma de decisiones informadas. Además, las sesiones incluyeron casos prácticos y ejercicios interactivos que despertaron gran interés y participación entre los asistentes. Nuestro equipo de formadores de XTB, con amplia experiencia en los mercados, guió a los estudiantes con ejemplos reales y consejos clave para empezar a invertir con confianza. La sesión fue dirigida por Manuel Pinto, Responsable del Departamento de Análisis. Con más de una década de experiencia en los mercados financieros, Manuel es un referente en el análisis técnico y fundamental, además de un apasionado por la divulgación financiera. Su capacidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla y práctica hizo que esta primera jornada fuera especialmente enriquecedora para los estudiantes. Manuel ha participado en múltiples eventos y formaciones a nivel nacional, colaborando con medios especializados y compartiendo su conocimiento sobre mercados y tendencias globales. Su implicación en este curso refuerza el compromiso de XTB por acercar a los jóvenes el conocimiento financiero de la mano de los mejores profesionales. El Compromiso del Club de Bolsa y el Liderazgo de su presidenta Un agradecimiento especial al Club de Bolsa de CUNEF, cuya visión y compromiso con la formación financiera han sido clave para que este curso se lleve a cabo. Bajo el liderazgo de Paula Esteban Cebollero, presidenta del club, no solo hemos encontrado un socio académico excelente, sino también un ejemplo del talento y dedicación que las nuevas generaciones tienen para ofrecer. Paula, con su impecable organización, formalidad y entusiasmo, demostró que los jóvenes no solo están interesados en el mundo financiero, sino que tienen mucho que enseñarnos sobre compromiso y buen hacer. Su iniciativa para acercar este curso a sus compañeros no solo nos impresionó, sino que reafirmó nuestra creencia en el potencial de los futuros profesionales. En un contexto donde a menudo se habla con escepticismo sobre la juventud, XTB apuesta firmemente por apoyar su implicación y esfuerzo. Las generaciones que están por llegar tienen el poder de transformar el futuro, y nosotros estamos aquí para acompañarlas en ese camino. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Un Compromiso con el Futuro de los Jóvenes En XTB, creemos que la educación financiera para jóvenes es una herramienta imprescindible para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones. Este curso es una de las muchas iniciativas que, desde hace años, hemos puesto en marcha para promover la formación financiera, entre las que se encuentran: Ofrecemos talleres y charlas adaptados a distintos niveles y necesidades educativas.

Trabajamos mano a mano con universidades e instituciones educativas para integrar contenidos prácticos y actualizados.

Nos enfocamos en formar a los estudiantes no solo para entender los mercados, sino para tomar decisiones responsables y sostenibles en su vida financiera. ¿Por qué "Invertir desde Cero", Nuestro Curso de Educación Financiera para Jóvenes, es Único? Nuestro curso ‘Invertir desde Cero’ ofrece múltiples ventajas que pueden ayudar a mejorar los conocimientos financieros de las nuevas generaciones y acercarlas al mundo de la inversión de manera más informada: Accesibilidad : Está diseñado para estudiantes sin experiencia previa, derribando barreras de entrada al mundo financiero.

: Está diseñado para estudiantes sin experiencia previa, derribando barreras de entrada al mundo financiero. Practicidad : A través de ejemplos reales y herramientas tecnológicas, los participantes aprenden a aplicar los conceptos en situaciones reales.

: A través de ejemplos reales y herramientas tecnológicas, los participantes aprenden a aplicar los conceptos en situaciones reales. Impacto Duradero: Los conocimientos adquiridos trascienden el aula, ayudando a los estudiantes a gestionar su economía personal e iniciar su camino como inversores. Universidades: Un Llamado a Fomentar la Educación Financiera para Jóvenes El éxito de este curso en CUNEF refleja la creciente necesidad de que las instituciones educativas incorporen formación financiera en sus programas. En XTB, llevamos tiempo colaborando con otras universidades para expandir el impacto de esta iniciativa e impulsar la educación financiera de nuestros jóvenes. Si representas a una universidad y estás interesado en enriquecer la formación de tus estudiantes con talleres y cursos como "Invertir desde Cero", te invitamos a contactar con nuestra Responsable de Formación, Marta Salas, en marta.salas@xtb.es. Juntos, podemos formar a las próximas generaciones de inversores responsables y bien informados. ¡Descubre Más! Te invitamos a ver el tráiler de esta primera jornada, donde resumimos los momentos clave y la energía que vivimos en el aula. Haz clic aquí para acceder al vídeo y sentir la emoción de un aprendizaje transformador.

