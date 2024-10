Análisis Fundamental

Los métodos más populares de análisis de mercados se pueden dividir en dos tipos: - Análisis técnico - Análisis fundamental/macro Mientras que el análisis técnico se centra en el análisis de los gráficos, en análisis fundamental se basa en el análisis de los eventos políticos y macroeconómicos. Los traders tienden a centrarse en las lecturas macroeconómicas más importantes que afectan a los mercados y que proporcionan volatilidad. El efecto en el mercado depende en gran medida de la comparación entre la lectura real de una lectura macroeconómica y el valor pronosticado, en donde cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el efecto en el mercado. Además de datos macroeconómicos, uno de los factores más importante en el análisis fundamenta, es la política monetaria que llevan a cabo os bancos centrales. Los tipos de interés, operaciones en mercados abiertos e intervenciones del banco central influencian la situación en el mercado y están estrechamente vigilados no solo por el analista financiero, sino también por los traders. Es importante señalar que en general cualquier evento significativo en un país o región que pueda influenciar a la política o la economía, también puede afectar al mercado. Esto quiere decir que también puede estar conectado con eventos inesperados tales como desastres naturales y declaraciones realizadas por oficiales del gobierno y los gobernadores de los bancos centrales. Con el fin de mantenerse al día con los eventos macroeconómicos, es muy útil el uso de un calendario macroeconómico como el que puede encontrar aquí. Además, los usuarios de xStation no tienen que utilizar links externos para seguir los eventos macroeconómicos porque el calendario del mercado está incluido como una de las funcionalidades de la plataforma. Podrás encontrar más información sobre los indicadores macroeconómicos más influyentes en la Academia de Trading de XTB, o pinchando aquí.

