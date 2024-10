Protección de Activos de los Clientes

XTB evalúa cada año la solvencia de las instituciones donde se depositan los fondos de los Clientes y, sobre esta base, decide si continúa o cesa la cooperación con cada Entidad. XTB mantiene los fondos distribuidos entre diversas Entidades Bancarias para garantizar la seguridad de los activos depositados

Protección de tus fondos ➔ XTB da una gran importancia a la protección de los Activos de los Clientes depositados en las cuentas mantenidas por XTB. Los fondos de los clientes solo se depositarán en Entidades Bancarias de reconocido prestigio. XTB evalúa cada año la solvencia de las instituciones donde se depositan los fondos de los Clientes y, sobre esta base, decide si continúa o cesa la cooperación con cada Entidad. XTB mantiene los fondos distribuidos entre diversas Entidades Bancarias para garantizar la seguridad de los activos depositados ¿Qué significa "segregadas"? El capital de nuestros Clientes se mantiene en cuentas bancarias separadas del capital propio de XTB, asegurando que en el improbable caso de insolvencia, los fondos del Cliente se le devolverán en vez de emplearse como un activo al servicio de los acreedores de XTB. El capital está "blindado" en cuentas bancarias administradas por XTB, con los Clientes como únicos beneficiarios, independientes de nuestros propios fondos. ¿Está garantizado mi capital? XTB está incluida en el esquema de compensación gestionado por el Polish National Depository For Securities con el fin de garantizar los pagos de efectivo a los Clientes hasta el nivel legalmente establecido, y la compensación del valor acumulado de los instrumentos financieros perdidos por el Cliente en los siguientes casos: a) Que se declare el Concurso de Acreedores de XTB, o b) Que una solicitud de Concurso se desestime sobre la base de que los activos de XTB no son suficientes para cubrir las costas procesales, o c) Que las Autoridades Polacas de Supervisión Financieras entiendan que, debido a razones directamente relacionadas con la situación financiera, XTB es, y seguirá siendo en el futuro inmediato, incapaz de cumplir sus obligaciones ante los Clientes. En XTB tu capital estará protegido. El dinero que no esté invertido se mantiene en un banco alemán de forma segura en cuentas segregadas que cumplen con la normativa alemana relativa al Fondo de Garantía de Depósitos (“EdB”, Sistema de Compensación de Bancos Alemanes). Así, tus fondos están protegidos en caso de insolvencia del banco hasta el límite que garantiza la normativa (100.000 € por Cliente).



Tu cuenta con XTB está asociada a una cuenta bancaria tradicional que está abierta en J.P. Morgan SE, un banco que actúa bajo la legislación alemana, autorizado como una entidad de crédito por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) y supervisado conjuntamente por BaFin, el Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank) y el Banco Central Europeo (BCE). J.P. Morgan SE es una empresa europea registrada en Fráncfort del Meno, Alemania.

