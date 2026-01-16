La autenticación en dos pasos es una medida de seguridad que añade una capa adicional de protección a la hora de acceder a una cuenta online . En este artículo, repasamos qué es, qué ventajas ofrece y qué factores de identificación podemos utilizar.

El auge y adopción global de internet ha aumentado los riesgos y peligros en línea. A medida que el mundo se interconectaba, han ido surgiendo nuevos tipos de ataques y amenazas informáticas que pueden comprometer la seguridad e integridad de empresas y ciudadanos. Este complejo escenario, en el que cualquiera puede llegar a ser víctima de un fraude o estafa, ha impulsado el desarrollo de nuevas medidas de seguridad capaces de proteger nuestros datos e información. La autenticación en dos pasos, también conocida como verificación en dos pasos o 2FA, es una de estas nuevas técnicas, pero ¿en qué consiste exactamente?

¿Qué es la autenticación en dos pasos?

La autenticación en dos pasos, también conocida como verificación en dos pasos o, sencillamente, 2FA, es una medida de seguridad que añade una capa adicional de protección a la hora de acceder a una cuenta online. Básicamente, se trata de un sistema de verificación de identidad y acceso que incorpora dos formas de identificación para poder entrar a una cuenta. Este sistema, en lugar de permitir el acceso al escribir tan solo nombre de usuario o correo electrónico y la contraseña elegida, añade una verificación adicional, como puede ser un código de un solo uso que se enviará por SMS o correo electrónico al usuario, una pregunta de seguridad cuya respuesta habría configurado el usuario previamente o una notificación push enviada al teléfono móvil, entre otros. De este modo, los usuarios estarán más protegidos en caso de que se produzca una filtración de contraseñas en internet, ya que no bastará con conocer el usuario y contraseña de la cuenta para acceder a ella.

Tipos de factores de autenticación

Un factor de autenticación es la credencial que un usuario proporciona para verificar su identidad tanto en el entorno digital como en el físico. Estos factores juegan un papel fundamental en la seguridad online, ya que permiten proteger los sistemas, redes e instalaciones frente a accesos no autorizados y posibles ataques. Entre ellos, se encuentran:

Factores de conocimiento : son criterios de autenticación basados en información que solo el usuario conoce, como puede ser una contraseña, un PIN o las preguntas de seguridad.

: son criterios de autenticación basados en información que solo el usuario conoce, como puede ser una contraseña, un PIN o las preguntas de seguridad. Factores de posesión : son criterios basados en cosas que el usuario posee, como puede ser una contraseña de un único uso (OTP), un dispositivo móvil o dispositivos dedicados, es decir, un dispositivo que contiene información personal sobre el usuario y que se emplea para la autenticación electrónica.

: son criterios basados en cosas que el usuario posee, como puede ser una contraseña de un único uso (OTP), un dispositivo móvil o dispositivos dedicados, es decir, un dispositivo que contiene información personal sobre el usuario y que se emplea para la autenticación electrónica. Factores inherentes : son criterios basados en la biométrica o datos biométricos, es decir, en las características y rasgos que son únicos del usuario, como puede ser una huella dactilar, el escaneo del iris o los propios rasgos faciales.

: son criterios basados en la biométrica o datos biométricos, es decir, en las características y rasgos que son únicos del usuario, como puede ser una huella dactilar, el escaneo del iris o los propios rasgos faciales. Factores de comportamiento : son criterios basados en patrones conductuales del usuario, como puede ser su velocidad media de escritura o la manera en la que mueve el ratón.

: son criterios basados en patrones conductuales del usuario, como puede ser su velocidad media de escritura o la manera en la que mueve el ratón. Factores de localización: son criterios basados en la ubicación en la que se encuentra el usuario, como puede ser la dirección de IP.

Además de contar con distintos factores de autenticación, a la hora de verificar la identidad de un usuario en dos pasos se pueden recurrir a distintas fórmulas. Una de las más conocidas a nivel popular es la pregunta de seguridad, por la que el usuario, tras introducir sus claves, debe responder a una pregunta cuya respuesta habría configurado previamente.

En los últimos años, además, se ha extendido la verificación por SMS o la verificación por correo electrónico, dos alternativas por las que los usuarios, tras haber introducido sus claves, reciben una clave temporal en su teléfono móvil o email, respectivamente, que deberán escribir para poder acceder a su cuenta, red o perfil.

Ventajas de la autenticación en dos pasos

La autenticación en dos pasos es un método de seguridad que nos ayuda a evitar posibles accesos no autorizados a nuestras cuentas y perfiles. Este método de seguridad puede emplearse tanto a nivel personal como a nivel empresarial, extendiendo esta capa de protección sobre todos los empleados, y como tal ofrece importantes ventajas:

Mayor seguridad : la principal ventaja de esta forma de verificación de identidad es que ofrece una capa de seguridad adicional a nuestras cuentas, ya que incorpora un paso adicional con el que verificar nuestra identidad. De este modo, resulta más complejo que un ciberdelincuente pueda acceder a nuestros perfiles, ya que, aunque pueda llegar a conseguir nuestras claves, no podrá acceder a menos que cumpla con el segundo paso de identificación.

: la principal ventaja de esta forma de verificación de identidad es que ofrece una capa de seguridad adicional a nuestras cuentas, ya que incorpora un paso adicional con el que verificar nuestra identidad. De este modo, resulta más complejo que un ciberdelincuente pueda acceder a nuestros perfiles, ya que, aunque pueda llegar a conseguir nuestras claves, no podrá acceder a menos que cumpla con el segundo paso de identificación. Reduce los ciberataques : al reforzar la seguridad de los usuarios, la autenticación en dos pasos también tiene potencial para reducir los ciberataques, ya que hace más complejo que un usuario pueda robar los datos de otro.

: al reforzar la seguridad de los usuarios, la autenticación en dos pasos también tiene potencial para reducir los ciberataques, ya que hace más complejo que un usuario pueda robar los datos de otro. Facilidad y flexibilidad: la autenticación en dos pasos es un proceso fácil de configurar y flexible, dada la amplia variedad de alternativas a las que pueden recurrir los usuarios para elegir su segundo factor de identificación. Además, al haber opciones completamente digitales, como los envíos de códigos por SMS o correo electrónico, esta fórmula de seguridad permite a los usuarios desprenderse de los dispositivos dedicados de carácter físico, como puede ser una llave o tarjeta, reduciendo así el riesgo de posibles extravíos.

A pesar de sus ventajas, la autenticación en dos pasos no es un sistema infalible. De hecho, haciéndose con el control del correo electrónico de sus víctimas y aprovechando los métodos de recuperación de cuenta, los ciberdelincuentes pueden saltar esta barrera y terminar accediendo a nuestros perfiles, especialmente si nuestros métodos de seguridad no son lo suficientemente sólidos. Por eso, es recomendable utilizar claves y contraseñas elaboradas, que sean difíciles de hackear, e incorporar distintos métodos de autenticación.

¿Es lo mismo la autenticación en dos pasos que la autenticación multifactor?

La autenticación en dos pasos no es el único método de seguridad al que pueden recurrir los usuarios para proteger sus cuentas. Para añadir protección adicional, los usuarios también pueden apostar por la autenticación multifactor, una medida que, tal y como su propio nombre indica, activa varios factores de verificación de identidad.

A diferencia de la autenticación en dos pasos, la autenticación multifactor, también conocida por MFA, no utiliza tan solo dos pasos para verificar la identidad de un usuario, sino que combina más de dos procesos para mejorar la seguridad de los usuarios. De este modo, al aplicar este método de autenticación, no bastaría con introducir el nombre de usuario y la contraseña y, por ejemplo, recibir un código por SMS para acceder a un perfil, sino que habría que completar, como mínimo, un paso adicional, como puede ser una autenticación biométrica o dar respuesta a una pregunta definida previamente por el usuario.

Esta medida de seguridad refuerza la protección de los usuarios por encima de la doble autenticación, ya que incorpora más verificaciones para poder acceder a una cuenta o perfil. Como consecuencia, resulta más complejo que un ciberdelincuente pueda robar la identidad de sus víctimas, lo que puede ayudar a reducir los delitos en estos entornos digitales.

Tu seguridad en XTB

En XTB, queremos proteger a nuestros usuarios de posibles estafas y amenazas. Por eso, incorporamos la doble autenticación de manera automática en nuestra aplicación: XTB App. De este modo, cualquier usuario que se haga cliente tendrá activado por defecto la doble autenticación en su cuenta, a fin de reforzar su seguridad. Además, para garantizar la seguridad de nuestros usuarios, en XTB disponemos de otros procedimientos clave que ayudarán a reforzar su protección:

Conexiones cifradas : todas las conexiones entre los servidores de XTB y la aplicación móvil de su dispositivo están completamente cifradas para garantizar el más alto nivel de seguridad.

: todas las conexiones entre los servidores de XTB y la aplicación móvil de su dispositivo están completamente cifradas para garantizar el más alto nivel de seguridad. Autorización de acceso : la aplicación de XTB permite la autorización mediante contraseña, huella digital o código.

: la aplicación de XTB permite la autorización mediante contraseña, huella digital o código. Autenticación multifactor : los cambios de clave (es decir, cambio de contraseña) o de información siempre se confirman mediante diferentes métodos de contacto (teléfono, correo electrónico, SMS).

: los cambios de clave (es decir, cambio de contraseña) o de información siempre se confirman mediante diferentes métodos de contacto (teléfono, correo electrónico, SMS). Infraestructura de red avanzada : desarrollamos constantemente nuestra infraestructura invirtiendo en las tecnologías más punteras para garantizar la seguridad de sus inversiones.

: desarrollamos constantemente nuestra infraestructura invirtiendo en las tecnologías más punteras para garantizar la seguridad de sus inversiones. Monitoreo de ciberseguridad: nuestros equipos recopilan y analizan constantemente información para detectar comportamientos sospechosos, cualquier acceso no autorizado o cambios en nuestra red.

A la hora de invertir en XTB, además, nuestros usuarios deberán tener en cuenta que nuestros gestores jamás les pedirán sus códigos SMS o contraseñas y que los datos para realizar ingresos son exclusivos de su cuenta de valores, por lo que solo podrán verlos dentro de la XTB App o web oficial. Si reciben un enlace por email o SMS para acceder a su cuenta, deberán ignorarlo, ya que podrían ser objeto de una estafa. En caso de necesitar más información o asistencia adicional, recomendamos a nuestros usuarios que se pongan en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, ya sea mediante el número de teléfono 915 706 705 o a través de la dirección de correo support@xtb.es.