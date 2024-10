¿Qué es el análisis técnico de los mercados financieros?

Tiempo de lectura: 13 minute(s)

A menudo los inversores realizan inversiones basándose en el análisis fundamental o técnico. El análisis técnico es la disciplina de inversión utilizada para evaluar e identificar oportunidades de inversión analizando tendencias estadísticas obtenidas de la actividad de inversión, tales como el movimiento del precio y la cantidad. Esta división para la inversión y situación del mercado es un elemento necesario para comenzar a invertir en mercados financieros.

En este artículo aprenderás: ¿Qué es el Análisis técnico?

Herramientas básicas del análisis técnico

Aplicación práctica del análisis técnico A menudo los inversores realizan inversiones basándose en el análisis fundamental o técnico. El análisis técnico es la disciplina de inversión utilizada para evaluar e identificar oportunidades de inversión analizando tendencias estadísticas obtenidas de la actividad de inversión, tales como el movimiento del precio y la cantidad. Esta división para la inversión y situación del mercado es un elemento necesario para comenzar a invertir en mercados financieros. ¿Qué es el Análisis Técnico? El análisis técnico es un método ampliamente reconocido de análisis de gráficos cuyo objetivo es predecir futuros precios de acciones, divisas o materias primas. ¿En qué se diferencia del análisis fundamental? Ambos análisis difieren prácticamente en cada aspecto. El análisis fundamental no es de los más fáciles porque, por ejemplo, en el caso de una compañía que cotiza en bolsa, incluye información sobre el entorno global, macroeconómico, regional e industrial, así como informes publicados por la empresa. Sin embargo, a la hora de utilizar el análisis técnico, tan solo nos interesa el movimiento del precio, cómo se ha comportado en el pasado. Gracias a esta información, somos capaces de determinar un posible movimiento futuro del precio de la compañía, divisa u otro activo financiero. El análisis técnico se basa en 3 principios básicos: El mercado descuenta todo - el precio actual de mercado tiene en cuenta toda la información disponible sobre un cierto activo, la situación micro y macroeconómica así como las condiciones políticas y económicas.

- el precio actual de mercado tiene en cuenta toda la información disponible sobre un cierto activo, la situación micro y macroeconómica así como las condiciones políticas y económicas. Movimiento de precio en tendencia - los precios siguen tendencias específicas (alza, baja, lateral), hasta que haya señales claras de una inversión de tendencia.

- los precios siguen tendencias específicas (alza, baja, lateral), hasta que haya señales claras de una inversión de tendencia. La historia se repite - el análisis técnico se centra en predecir los movimientos futuros del precio basándose en la historia, esta asunción se basa en la repetición en el tiempo de ciertos patrones. Tipos de gráficos A la hora de analizar gráficos de instrumentos financieros individuales, los inversores a menudo lidian con tres tipos de gráficos - de líneas, de barras y de velas. El gráfico de líneas es la herramienta más básica para presentar los movimientos de precio, contiene menos información, pero es más fácil de leer. A menudo es el utilizado a la hora de analizar tendencias a largo plazo. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Los gráficos de barras y velas contienen mucha más información que el anterior. Ambas opciones muestran el precio de apertura durante cierto intervalo, el precio de cierre, así como el rango de fluctuaciones de precio que han tenido lugar en un momento específico. Por este motivo, los gráficos de barras y líneas a menudo se utilizan para llevar a cabo análisis técnicos. Ejemplo de gráfico de barras, Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Gráfico de velas, Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Tendencia La definición de una tendencia se puede explicar de manera sencilla: es la dirección en general hacia donde algo se está desarrollando o cambiando. Si los compradores tienen ventaja - entonces estamos lidiando con una tendencia alcista

Si los vendedores tienen ventaja - entonces estamos lidiando con una tendencia bajista

Si el mercado fuerza el equilibrio entre ambos, estamos ante una tendencia lateral. Una tendencia alcista se da cuando el gráfico muestra una secuencia de máximos más altos y mínimos más altos. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Prevalece una tendencia bajista cuando el gráfico muestra una secuencia de máximos más bajos y mínimos más bajos. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Lidiamos con una tendencia lateral cuando no existe una secuencia clara en el gráfico, el precio se mueve arriba y abajo, permaneciendo dentro del rango de inversión. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Herramientas básicas del análisis técnico Utilizando algunas herramientas y principios básicos, cualquiera puede aprender análisis técnico y utilizar rápidamente este conocimiento para tomar decisiones de inversión. Familiarizarse con el significado de los términos que mostramos más abajo es un importante primer paso. Velas Las formaciones de velas se dividen entre tendencia invertida y patrones de continuación, que te permiten encontrar los puntos importantes del mercado o te señalan una tendencia de continuación. Los patrones de velas a menudo se utilizan para ayudar a los analistas de mercado tanto a largo como corto plazo. Las formaciones de continuación de tendencia más populares: Patrones de tres métodos de caídas/subidas Patrón de tres métodos de subida - una vela alta verde forma una tendencia alcista. La vela alta va seguida de un grupo de pequeñas velas que indican que existe cierta resistencia a la tendencia actual. Estas velas a menudo aparecen en color rojo, pero lo más importante es que sus cuerpos están dentro del rango de la vela verde grande, y las sombras también está dentro del rango. La apertura de la última vela (a menudo la quinta de la fila) está por encima del nivel de cierre del anterior día de corrección, y cierra a un nuevo nivel máximo. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Patrón de tres métodos de caída - existe una tendencia bajista en el mercado que se refleja en la formación de una vela roja larga. Durante las siguientes tres sesiones se forman velas con cuerpos bajo, que se orientan en dirección contraria a la tendencia actual. Es mejor si los cuerpos de las velas del periodo de corrección son verdes. Los cuerpos de todas las velas permanecen dentro del rango de la primera vela roja. La apertura de la siguiente y la última vela de esta formación deberían tener lugar cerca del nivel de cierre de la sesión anterior, y su cierre a un nuevo nivel mínimo. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Las formaciones de tendencia inversas más populares: Alcista / bajista

Martillo

Estrella fugaz

Morning / evening star Patrón alcista / bajista Fuente: xStation Formación Estrella fugaz Fuente: xStation Formación Martillo Fuente: xStation Patrones de velas - ejemplos prácticos En el gráfico a continuación podemos observar ejemplos de los patrones de velas descritos anteriormente. El primer círculo verde es un patrón alcista y el segundo círculo es una formación de martillo alcista. El primer círculo rojo muestra un patrón bajista, mientras que el segundo es la formación de shooting star. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Formaciones de Precio Las formaciones de precio son patrones específicos que pueden verse en el gráfico anterior en cualquier franja de tiempo. Permiten la identificación de puntos clave en el mercado o confirman la continuación del movimiento del precio. Además pueden usarse para determinar el rango mínimo de movimiento del precio tras la confirmación de un patrón. Los patrones de continuación de tendencia más populares son: Bandera

Triángulo Ejemplo de formación triángulo: Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Los patrones de reversión de tendencia más populares son: Doble techo

Doble suelo

Cabeza-hombros Ejemplo de formación cabeza-hombros: Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Ejemplo de formación doble suelo: Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Medias móviles Otra herramienta utilizada habitualmente en el análisis técnico son las medias móviles. Es uno de los indicadores más simples, pero a menudo genera buenas señales. Sin embargo requiere una apropiada instalación del parámetro principal. Por ejemplo, cuando existe una tendencia fuerte en el mercado, una media a corto plazo funcionará mejor. De acuerdo con la regla principal, mientras el precio se establezca por encima de la media, esperamos que el precio continúe subiendo. Por otro lado, si el precio permanece por debajo de la media, entonces prevalece una tendencia bajista. En el ejemplo a continuación el precio rebotó de la media y la tendencia alcista continuó. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Línea de tendencia La línea de tendencia es una de las herramientas de análisis técnico más sencillas. El ejemplo a continuación muestra una tendencia alcista, con la línea de tendencia mostrando los mínimos locales. Como regla general, mientras el precio respete la línea, debemos esperar que la tendencia alcista continúe. Sin embargo, una ruptura a la baja (flecha roja) puede anunciar un posible tambi de tendencia. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Retrocesos de Fibonacci Utilizando las herramientas de Fibonacci podemos medir el rango de impulsos y correcciones individuales. Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican los posibles niveles de soporte y resistencia donde el precio podría tomar una dirección inversa. En el ejemplo a continuación se ha medido un impulso bajista. El movimiento de corrección primero probó el retroceso del 38.2%, antes de bajar al retroceso del 61.8%. En este punto el momento bajista expiró y el precio volvió a la principal tendencia bajista. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Geometría de mercado - estructura 1: 1 Otro método de análisis de gráficos es el llamado geometría de mercado. A menudo ocurre que las correcciones bajistas así como los impulsos alcistas, en algunas tendencias, son los mismos o muy similares. La geometría puede por tanto usarse para unirse la tendencia que prevalece tras la corrección, o para guardar beneficios en un posible punto de inflexión. Ejemplo - unirse a la tendencia actual El ejemplo más abajo muestra que el precio ha estado respetando el ámbito de la primera corrección bajista durante mucho tiempo. Cada vez que el límite inferior de la estructura 1:1 se probaba (rectángulo morado), había un rebote y el precio tocaba un nuevo máximo. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Si tenemos posiciones largas (compra) en nuestra cartera, y el mercado reacciona al límite superior de 1:1, la estructura resultante del anterior impulso alcista; entonces este nivel puede usarse para guardar beneficios o el cierre parcial de la posición. A menudo los extremos locales se pueden determinar con la ayuda de la geometría, que es especialmente útil en la inversión intradía. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Zonas de Soporte / Resistencia Las zonas de soporte y resistencia son tan solo zonas horizontales marcadas por las reacciones de precio anteriores. En caso de una tendencia alcista - la ruptura por encima del reciente máximo resulta en la creación de una zona de reacción, que puede luego usarse como soporte. En este caso, el principio de polaridad invertida es aplicable - tras negar el nivel de resistencia, debería tratarse como soporte. Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Con una tendencia alcista ocurre lo mismo. En el caso de que el precio rompa por debajo del reciente mínimo (mínimo local), entonces este nivel debería actuar como resistencia en el futuro. Pude verse en el ejemplo inferior: Fuente: xStation5 Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Conclusión El análisis técnico es un buen método de análisis del mercado, pero los inversores deben recordar que ningún indicador técnico es perfecto. Ninguno ofrece señales 100% exactas todo el tiempo. Los inversores deben tener en cuenta que las señales de los indicadores que eligen a veces pueden ser engañosas. Sin embargo, un análisis técnico bien hecho puede mejorar tus beneficios como inversor. A pesar de las claras ventajas, los inversores también deben recordar que el análisis técnico no se libra de defectos o límites. Esto se debe a que el tipo de análisis se basa únicamente en datos históricos, es decir, lo que ya ha ocurrido, y nunca ofrece la certidumbre de cómo se comportará el mercado en el futuro, A veces obtienes señales mezcladas, dos indicadores diferentes muestran información contradictoria, indicando que un indicador puede mostrar una señal de compra, y el otro una señal de venta. Esto puede llevar a decisiones de inversión confusas. Además, el análisis técnico no tiene en cuenta eventos inesperados del mercado o información clave que se ha publicado y pueda tener un gran impacto en la tendencia. Por tanto, los traders deberían dedicarle tiempo y esforzarse en cómo manejar la situación en caso de que el mercado se les vuelva en contra.





Este material es una comunicación de marketing tal y como se entiende en el Art. 24 (3) de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo de 2014 sobre los mercados en los instrumentos financieros y la Directiva 2002/92/CE así como la Directiva 2011/61/EU (MiFID II). La presente comunicación de marketing no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión tal y como se indica en el Reglamento (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Abril de 2014 sobre el abuso en los mercados (reglamento de abuso en los mercados) y derogatoria de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y Comisiones Directivas 2003/124/EC, 2003/125/EC y 2004/72/EC y Comisión Delegada del Reglamento (EU) 2016/958 del 9 de Marzo de 2016, Reglamento suplementario (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los estándares técnicos regulatorios para la disposición técnica y presentación objetiva de recomendaciones de inversión u otra información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión para la divulgación de intereses particulares o conflictos de interés u otro tipo de consejo, incluyendo en el ámbito del asesoramiento en inversiones, dentro del significado que se le atribuye en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (artículo 140.1 g). La presente comunicación de marketing se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis, tomando en consideración los términos más ventajosos para el Cliente y bajo condiciones de mercado uniformes. La presente comunicación de marketing se ha preparado sin considerar las necesidades del Cliente, su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. Tampoco constituye una oferta ni recomendación de compra o venta de instrumentos financieros, subscripción, invitación a comprar, anuncio o promoción de ningún instrumento financiero.La comunicación de marketing en ningún caso inducirá a confusión o engaño al Cliente. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A (XTB), no es responsable de las acciones u omisiones del Cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados en base a la información que contiene la presente comunicación de marketing. En caso de que la comunicación de marketing contenga cualquier información sobre cualquier rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, estos no constituyen ninguna garantía o previsión de resultados futuros.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.