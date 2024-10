Entrevista a Lex Van Dam, el famoso trader de Goldman Sachs

1. ¿Es cierto que se te considera como uno de los gestores de hedge fund con más éxito de Reino Unido?

La verdad es que no lo sabía, ¡desde luego da un poco de miedo! Bueno, ya en serio, nunca me consideré un éxito - no suelo mostrarme tan vanidoso. Solo quiero poder llevar a cabo mi profesión lo mejor que pueda, y soy muy afortunado de que el trading resulte también ser una de mis pasiones, que me ha ayudado a superar épocas más difíciles. En mis seminarios siempre digo que el momento en el que pienses que eres genial en esto del trading, es cuando tienes que dar un paso atrás y tomarte un respiro. Es importante mantener las emociones a raya, ya que es precisamente con las emociones cuando puedes perderlo todo. Por supuesto estoy muy agradecido por el reconocimiento de mis compañeros y clientes de la industria, pero no me gusta pasar mucho tiempo pensar en mí mismo de esta forma. Creo que la industria financiera puede lograr más cosas trabajando juntos, intercambiando conocimientos, habilidades y recursos para crear más oportunidades a los traders e inversores individuales, y es algo con lo que prefiero ocupar mis pensamientos.

2. ¿Qué experiencia y formación tienes de trading? ¿Podrías contarnos algo más sobre tu carrera hasta convertirte en un gestor de hedge fund?

Estudié econometría en Holanda, y llevé a cabo algunos trabajos de investigación. Mi profesor había trabajado en la aseguradora Aegon en Holanda, y me comentó si quería realizar un trabajo de investigación en verano con él en La Haya, tras lo cual acumulé más experiencia de trabajo en Londres, con Goldmand Sachs, donde me permitieron pasar un par de meses. Después de unas cuantas entrevistas buenas de trabajo para la mesa de trading de Reino Unido, comencé a trabajar para Goldmand Sachs en 1992. Principalmente hice market making en finanzas incluso aunque no quería, tuve que hacerlo. Si un cliente era vendedor, yo tenía que ser un comprador. Allí aprendí que el precio que ves en la pantalla no tiene por qué ser el precio real necesariamente. Y eso sigue así a día de hoy. El precio que ves en Nueva York no es necesariamente el precio real.

Después mi trabajo en Goldmand Sachs cambió a jefe de mesa en Nueva York. Allí aprendí algunas lecciones valiosas. Cuando empiezas gestionando capital del propio banco, tienes que justificar de verdad por qué operas y/o por qué deberían dejarte operar. Si tienes mucho dinero y pierdes parte de ese dinero, la verdad es que no hay donde esconderse. La presión es incomparable. Y aún así no era muy difícil de descifrar. Era una técnica de trading direccional relativamente simple: hacíamos acciones tanto en largo como en corto y algo de futuros y derivados. La vida de un prop-trader a finales de los 90 no era tan complicada. Ahora se trata sobre todo de pelearte con los ordenadores, lo que es complicado porque tienen un montón de apalancamiento. Después de Goldman Sachs me uní a GLG, en aquel momento el grupo más fuerte de gestión de Hedge Funds, donde gestioné el Fondo de Oportunidad Europeo y el Fondo Agresivo Global. Un nuevo desafío de gestionar el dinero que pertenecía a los clientes. Le añadía una capa más de complicación porque hablábamos mucho con los clientes. Diariamente te juzgaban tanto interna como externamente basándose en tus capacidades y no tienes detrás a una gran organización que te facilite la vida.

La gente que lleva operando mucho tiempo, como yo, normalmente sabe que no importa cuanta experiencia tengas, operar sigue siendo un desafío. Nunca he tenido la sensación total de comprender al mercado. Y cuando me da esa sensación sé que estoy a punto de perder mucho dinero.

Siempre digo que los traders particulares que operan su propio dinero desde casa también son mis colegas, porque incluso para un trader profesional como yo, que ya lleva mucho tiempo en este mundillo, aún nos enfrentamos al mismo desafío - ¡los mercados! No importa si tienes un título universitario o no, de dónde vengas, vivas u operes - al final eres tú contra el mercado. Eso es de lo que trata realmente.