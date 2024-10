Términos y vocabulario básico

Comprender el vocabulario básico de las inversiones es clave para operar con éxito en el mercado bursátil.

Operar en los mercados puede ser extremadamente intimidante y complicado cuando empiezas de cero. Con tanta cantidad de información online accesible, así como las formas de interpretar los gráficos cada vez más numerosas, datos y mercados, es fácil resultar abrumado o sucumbir al miedo a lo desconocido. Una de las mejores cosas a tener en cuenta es la simplicidad. Comenzar paso a paso con términos y definiciones simples que utilizarás en tu vida de trader. Spread El spread en los mercados financieros es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid) de un instrumento. Cuando introducimos una operación en el mercado, el spread también es el precio principal de la posición. Cuanto más ajustado esté el spread, más bajo será el coste de la operativa. Cuanto más amplio sea el spread, más alto será el coste. También puedes ver el spread como la distancia mínima hacia la que se tiene que mover el mercado en tu favor antes de poder empezar a obtener beneficios. Por ejemplo, digamos que nuestro mercado EURUSD cotiza con un precio de compra de 1.0984 y el precio de venta es de 1.0983, por lo que el spread se calcularía restando 1.0983 de 1.0984 - resultando un spread total de 0.0001 o 1 pip. Una vez introducida la operación en el mercado EURUSD, si mercado se mueve al menos 1 pip a tu favor, es cuando tu posición puede empezar a generar beneficios. Ésta es también la razón por la que cuando introduces la primera operación, comenzarás con pérdidas. Cómo entender el coste del spread con xStation

Si estás utilizando la plataforma MT4 necesitarás calcular el valor monetario del spread a mano. Sin embargo una de las funcionalidades de la xStation es una avanzada calculadora de trading que determina instantáneamente el coste del spread dependiendo del tamaño de tu transacción. Ejemplo: Una transacción de 1 lote en EURUSD con un spread de 1.1 pips proporciona un valor monetario de 8.38€, para el spread. Stop Loss Los traders experimentados confirmarán que uno de los factores claves para tener éxito en los mercados financieros a largo plazo es una gestión del riesgo prudente. Utilizar el Stop Loss es una de las medidas más populares para gestionar el riesgo de manera global. ¿Qué es una orden Stop Loss? Un Stop Loss es un tipo de orden de cierre, que permite al trader especificar el nivel concreto en el mercado en el que se cerraría la posición automáticamente si los precios cayeran. De ahí viene su nombre Stop Loss, que quiere decir parar las pérdidas, porque la orden efectivamente evita que pierdas más. ¿Cómo funcional una orden de Stop Loss? Echemos un vistazo al ejemplo superior. El trader ha abierto una posición larga en EURUSD, esperando que éste incremente su valor sobre los 1.13961, como muestra en la primera línea. Más abajo verás una segunda línea, que es el Stop Loss colocado en los 1.13160. Esto quiere decir que si el mercado cae por debajo de este nivel, la posición del trader se cerrará automáticamente - y por tanto el trader está protegido de más posibles movimientos del precio a la baja. Una orden Stop Loss te ayuda a gestionar tu riesgo y a mantener las pérdidas a un nivel aceptable y controladas en la cantidad mínima. Ahora bien, aunque las órdenes de Stop Loss son una de las mejores maneras de asegurar el control sobre tu riesgo y que las potenciales pérdidas se mantienen a un nivel aceptable, no proporcionan una seguridad del 100%. Las órdenes de Stop Loss son gratuitas, y protegen tu cuenta contra los movimientos adversos del mercado, pero ten en cuenta que no pueden garantizar tu posición siempre. Si el mercado de repente empieza a ser volátil y aparecen gaps más allá de tu nivel de stop (saltos de un precio al siguiente sin niveles de trading intermedios), es posible que tu posición se cierre a un nivel peor de lo solicitado. Esto se llama saltos en el precio. Las órdenes de stop loss garantizadas, que no tienen riesgo de saltos en el precio y aseguran que los mercados no se vayan a mover en tu contra, que cierren la posición al nivel de stop loss que hayas seleccionado están disponibles gratuitamente en la cuenta Basic de XTB. Take Profit Una orden Take Profit es una orden que se ejecuta una vez tu operación alcanza el nivel de beneficios que hayas selecionado. Cuando se produce una orden de take profit en una operativa, la operación se cierra al precio actual del mercado. Aunque detiene cualquier avance en el beneficio, garantiza que obtendrás beneficios una vez el activo alcanza el nivel que hayas seleccionado. ¿Cómo funciona una orden Take Profit? Echemos un vistazo al ejemplo mencionado antes. El trader ha abierto una posición corta en EURUSD esperando que éste se depreciará por debajo de los 1.13941, como se muestra en la primera línea. Más abajo encontrarás una segunda línea, que es el Take Profit colocado en los 1.12549. Esto quiere decir que si el mercado cae hacia este nivel, la posición del trader se cerrará automáticamente en beneficios - y por tanto el trader está protegido de más posibles movimientos del precio a la baja. Sin embargo, esto también detendrá cualquier posible beneficio futuro si el mercado continuara cayendo. El beneficio específico ya no será una opción y la posición se cerrará.

