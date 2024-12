¿Qué son los mercados emergentes y cómo invertir en ellos?

Tiempo de lectura: 5 minute(s)

Los mercados emergentes son economías en transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados y una opción de interés para los inversores que buscan diversificar su cartera. En este artículo, te contamos qué son, cuáles son sus ventajas y riesgos y cómo invertir en ellos.

Los mercados emergentes son un imán para un gran número de inversores. El término suscita tanto interés porque es un área idónea para quienes quieren diversificar su cartera y subirse a la ola de economías con alto potencial. Sin embargo, invertir en estos mercados también supone asumir riesgos importantes. En este artículo, exploraremos qué son los mercados emergentes, qué países son considerados como tal, cuáles son sus ventajas y sus riesgos y cómo invertir en ellos. ¿Qué son los mercados emergentes? Los mercados emergentes se definen como economías en transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Se caracterizan por un rápido crecimiento económico, una mejora en sus infraestructuras y un aumento en el nivel de vida de su población. Aunque aún no han alcanzado los estándares económicos de los países desarrollados, las economías emergentes lo son porque están en proceso de integración en el mercado global. Y es, precisamente, esa perspectiva positiva de futuro la que los hace destinos atractivos para la inversión extranjera. Características de los mercados emergentes Independientemente de la región del mundo que sean, todas las economías emergentes del momento tienen unos rasgos o características comunes: Presentan un alto potencial de crecimiento económico.

Fomentan el crecimiento de la clase media y el aumento del consumo interno.

Aportan reformas estructurales orientadas a fortalecer la economía.

Tienen mayor volatilidad económica y política que los mercados ya desarrollados. Listado de países emergentes en el mundo Atendiendo a esas características, es lógico que los mercados emergentes se encuentren principalmente en Asia, América Latina, África y Europa del Este. Es decir, en áreas que no son potencias mundiales, pero que aspiran a serlo en algún ámbito o sector. En ese sentido, según reconocidas instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la lista de países emergentes incluye, entre otros: Todos estos países son motores de crecimiento en sus regiones y brindan oportunidades únicas en sectores pujantes como la tecnología o la energía a través de recursos naturales. Ventajas y riesgos de invertir en mercados emergentes Desde la perspectiva de la inversión, ya se ha demostrado que invertir en mercados emergentes puede ser una estrategia rentable. Pero, al mismo tiempo, es fundamental conocer y entender tanto sus beneficios como los riesgos que tiene asociados, ya que estos también existen. Dentro de las ventajas de invertir en economías emergentes, podemos destacar: Crecimiento económico acelerado . Son economías que tienden a crecer más rápidamente que las desarrolladas. Por ende, ofrecen oportunidades muy notables en términos de rentabilidad.

. Son economías que tienden a crecer más rápidamente que las desarrolladas. Por ende, ofrecen oportunidades muy notables en términos de rentabilidad. Diversificación de cartera . Los activos de mercados emergentes tienen una correlación más baja con los mercados desarrollados, lo que te ayuda a diversificar riesgos.

. Los activos de mercados emergentes tienen una correlación más baja con los mercados desarrollados, lo que te ayuda a diversificar riesgos. Alta penetración tecnológica . Por ejemplo, países como India o China han experimentado un crecimiento exponencial en el uso de internet y de dispositivos móviles. De ese modo, han facilitado el auge de negocios digitales.

. Por ejemplo, países como India o China han experimentado un crecimiento exponencial en el uso de internet y de dispositivos móviles. De ese modo, han facilitado el auge de negocios digitales. Crecimiento del sector energético sostenible . A su vez, en Brasil o Sudáfrica, la inversión en energías renovables se ha convertido en un motor de crecimiento, lo que atraído capital extranjero y ha reducido su dependencia de fuentes tradicionales.

. A su vez, en Brasil o Sudáfrica, la inversión en energías renovables se ha convertido en un motor de crecimiento, lo que atraído capital extranjero y ha reducido su dependencia de fuentes tradicionales. Mayor flexibilidad regulatoria. En la mayoría de mercados emergentes, los gobiernos están implementando reformas que favorecen la innovación y la inversión directa extranjera en sectores tecnológicos. Por otro lado, también hay que poner en la balanza los riesgos de invertir en estos mercados emergentes, entre los que sobresalen: Volatilidad . La inestabilidad política, los cambios regulatorios y las fluctuaciones de moneda son más comunes en estos países emergentes.

. La inestabilidad política, los cambios regulatorios y las fluctuaciones de moneda son más comunes en estos países emergentes. Falta de transparencia . Algunos mercados de estas características tienen regulaciones menos estrictas, lo que puede dificultar la evaluación de riesgos.

. Algunos mercados de estas características tienen regulaciones menos estrictas, lo que puede dificultar la evaluación de riesgos. Dependencia externa. Muchos de estos países dependen en gran medida de las exportaciones o de las inversiones extranjeras, lo cual los hace vulnerables a choques externos. De cara a invertir en algún mercado emergente, se deberán analizar tanto las ventajas como los riesgos en base a nuestro perfil, es decir, en base a nuestros objetivos, conocimientos y nivel de tolerancia al riesgo, de cara a diseñar la estrategia más adecuada posible. Opciones para invertir en mercados emergentes Si se decide por invertir, hay que saber que existen varias formas de acceder a los mercados emergentes. O, más bien, diferentes instrumentos financieros con los que hacerlo. Cada uno con sus características, por lo que la elección dependerá de las necesidades de cada usuario. 1. Fondos de inversión en mercados emergentes Los fondos de inversión en mercados emergentes son una opción común para quienes buscan una exposición diversificada. Pueden ser gestionados activamente con un equipo que escoge las mejores oportunidades, o pasivamente, replicando un índice específico. 2. Fondos indexados y ETFs Los fondos indexados y los ETFs (Exchange-Traded Funds) permiten invertir en índices que agrupan acciones o bonos de mercados emergentes. A su vez, suelen tener costes más bajos y ofrecen mayor liquidez. En este sentido, dos apuntes: Los ejemplos más populares de índices incluyen el MSCI Emerging Markets Index.

Los mercados emergentes de ETF son ideales para inversores que buscan una forma fácil de entrar en estas economías. 3. Bonos de mercados emergentes Los bonos emitidos por gobiernos o empresas de países emergentes son otra alternativa. Estos instrumentos suelen ofrecer rendimientos más altos que los bonos de países desarrollados, pero también conllevan mayores riesgos, especialmente relacionados con el tipo de cambio. 4. Acciones individuales Inversores más experimentados pueden optar por comprar directamente acciones de empresas con operaciones en mercados emergentes. Eso sí, esta estrategia exige un análisis detallado de cada empresa, así como un conocimiento profundo del mercado local. ¿Es el momento de invertir en mercados emergentes? Los mercados emergentes ofrecen una combinación de riesgos y oportunidades que los hace idóneos para muchos inversores. Son destinos ideales para quienes persiguen altos rendimientos a largo plazo. Sin embargo, en esta ecuación también debe tenerse en cuenta tanto su volatilidad como su incertidumbre política. Por eso, antes de invertir, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Evaluar la tolerancia al riesgo antes de entrar en un mercado emergente.

Diversificar la cartera para protegerse frente a las posibles pérdidas.

Mantenerse informado sobre las tendencias globales que puedan afectar a estas economías. Los mercados emergentes representan una oportunidad única para quienes buscan asumir un mayor riesgo a cambio de una rentabilidad potencialmente alta. Sin embargo, requieren de una planificación estratégica y las herramientas adecuadas. Comprender cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo y comprender cómo funcionan los mercados bursátiles será clave para desarrollar una estrategia de inversión adecuada que nos permita aprovechar las posibilidades que ofrecen estos mercados.

