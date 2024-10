¡XTB celebra su 20 aniversario!

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

XTB celebra su veinte aniversario con una amplia cartera de productos compuesta por ETFs, acciones y planes de inversión y más de un millón de clientes repartidos en 19 países.

En XTB estamos de celebración: ¡cumplimos 20 años! Y lo hacemos rodeados de más de un millón de clientes y con presencia a nivel internacional tanto dentro como fuera de Europa. Tras dar sus primeros y modestos pasos en 2002, XTB se constituyó como empresa de inversión en 2004 y, un año después, consiguió uno de sus hitos más importantes: la licencia de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, con la que comenzó a ofrecer sus servicios de inversión. En 2007, XTB dio el salto internacional al abrir su primera sucursal extranjera en República Checa, y en 2008 aterrizó en España. Poco a poco, la compañía fue expandiéndose con la apertura de nuevas oficinas en mercados como Alemania, Eslovaquia o Rumanía, y en 2013 presentó su primera plataforma de inversión, xStation, allanando el camino para convertirse en una de las fintech más destacadas del sector. Tres años más tarde, la compañía dio el salto al mercado bursátil, para cotizar en la Bolsa de Varsovia. Desde entonces, XTB ha ido aumentando su cartera de productos para responder a las necesidades de sus usuarios y ayudarles a crear estrategias de inversión sólidas y diversificadas. Desde Acciones a ETFs, pasando por los Planes de Inversión que permiten combinar distintos fondos cotizados, en estos veinte años XTB ha evolucionado para convertirse en una plataforma de inversión completa para los inversores de todo el mundo, un lugar, en definitiva, en el que tu dinero trabaja para ti. ¿Qué es XTB? XTB es uno de los mayores brókers cotizados de acciones y ETFs del mundo. Fundado en 2002 en Polonia, a lo largo de su historia XTB ha logrado expandirse internacionalmente tanto dentro como fuera de Europa y ha evolucionado hasta convertirse en una completa plataforma de inversión en la que sus usuarios pueden diseñar estrategias adaptadas a sus necesidades. En concreto, XTB opera en diecinueve países: Polonia, España, Portugal, República Checa, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Turquía, Chipre, Chile, Belice, Dubai, Tailandia, China y Vietnam, y ofrece productos como acciones, ETFs (fondos cotizados) o planes de inversión, una funcionalidad con la que los usuarios pueden operar con varios títulos de forma simultánea. XTB cotiza en la Bolsa de Varsovia desde 2016. La compañía está supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNMV) y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF), así como por otras autoridades financieras como la FCA, DFSA y CySEC, entre otras. En 2008, desembarcó en España, donde ha crecido hasta convertirse en un actor destacado dentro del sector. ¿Cómo invertir en XTB? XTB cuenta con una variada cartera de productos con los que nuestros usuarios pueden crear sus estrategias de inversión. En concreto, ofrece los siguientes instrumentos: Acciones : XTB cuenta con más de 3.000 Acciones de las principales empresas cotizadas del mundo, como Tesla, BBVA, Banco Santander, Caixabank, IAG, Nvidia o Tesla.

: XTB cuenta con más de 3.000 Acciones de las principales empresas cotizadas del mundo, como Tesla, BBVA, Banco Santander, Caixabank, IAG, Nvidia o Tesla. Fondos de Inversión Cotizados (ETFs): XTB dispone de más de 500 ETFs con lo que los usuarios podrán invertir tanto en empresas cotizadas como bonos, materias primas o incluso el mercado inmobiliario.

(ETFs): XTB dispone de más de 500 ETFs con lo que los usuarios podrán invertir tanto en empresas cotizadas como bonos, materias primas o incluso el mercado inmobiliario. Planes de Inversión: son carteras personalizadas en las que cada inversor escoge hasta 9 ETFs. Esta funcionalidad permite realizar aportaciones siempre que se desee o programarlas de forma periódica para que vayan creciendo a medida que pasa el tiempo. Para acometer las inversiones, XTB dispone de dos plataformas con las que los usuarios podrán operar desde cualquier dispositivo electrónico: xStation5, disponible para ordenadores, y XTB App, disponible para dispositivos móviles. Estas dos herramientas están disponibles tanto para dispositivos Android como para iOS y, a través de ellas, los usuarios no solo podrán acometer sus inversiones, sino también acceder a un conjunto de herramientas financieras que les ayudarán a tomar sus decisiones de inversión, como las últimas noticias sobre los mercados financieros, ideas de inversión o un conjunto de indicadores técnicos y herramientas macroeconómicas. Además de sus productos de inversión, XTB ofrece un interés del 4,2% anual para su capital no invertido durante los 90 primeros días desde la apertura de su cuenta, por lo que los usuarios podrán obtener beneficios tan solo por tener dinero en su cuenta. Transcurrido este tiempo, se aplicará un interés anual del 2%.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.