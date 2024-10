¿Por qué elegir XTB?

Con sus más de 20 años de historia, XTB se ha posicionado como uno de los mayores brókers cotizados del mundo. En este artículo, te explicamos sus orígenes y por qué deberías invertir con XTB.

A la hora de invertir, elegir un buen bróker resulta vital para poder sacarle el máximo partido a nuestras operaciones. Con sus más de 20 años de historia, XTB se posiciona como una alternativa sólida para todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo de la inversión, ya sea a través de Acciones, ETFs, Planes de Inversión o Bonos. En este artículo, te contamos qué es exactamente XTB y cómo es su oferta. ¿Qué es XTB? XTB es uno de los mayores brókers cotizados de acciones y ETFs del mundo. Fundado en 2002 en Varsovia (Polonia), XTB cuenta actualmente con más de un millón de Clientes y ha logrado expandirse internacionalmente tanto dentro como fuera de Europa. En concreto, la compañía opera en diecinueve países: Polonia, España, Portugal, República Checa, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Turquía, Chipre, Chile, Belice, Dubai, Tailandia, China y Vietnam, y ha logrado posicionarse como un actor de interés dentro del sector inversor. En España, XTB abrió sus puertas en 2008, ofreciendo a los inversores una plataforma intuitiva desde la que realizar sus operaciones. En un principio, la compañía se enfocó principalmente en derivados, pero con el paso de los años ha ido diversificando sus instrumentos financieros para proporcionar a sus clientes una oferta diversa con la que poder cumplir sus objetivos financieros. Así, en 2018 la empresa incorporó las Acciones y ETFs a su cartera de productos, y en 2023 añadió la tecnología de inversión fraccionada, que permite a los inversores invertir en fracciones de Acciones y ETFs y ajustar de una forma mucho más eficiente el importe que desean invertir. Además, a finales de 2023 la compañía lanzó al mercado los Planes de Inversión, un producto que permite a los ahorradores crear carteras personalizadas de fondos cotizados (ETFs) y realizar aportaciones periódicas. XTB está supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNMV) y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF), así como por otras autoridades financieras como la FCA, DFSA y CySEC, entre otras. Desde 2016, cotiza en la Bolsa de Varsovia, habiéndose convertido ya en una de las compañías más grandes del país. ¿Qué productos ofrece XTB? XTB cuenta con una amplia gama de productos para dar respuesta a las necesidades de todo tipo de usuarios. En concreto, la oferta de la compañía incluye: Acciones : XTB cuenta con más de 3.000 Acciones de las principales empresas cotizadas del mundo, como Telefónica, BBVA, Banco Santander, Inditex Apple, Nvidia, Tesla o Microsoft.

: XTB cuenta con más de 3.000 Acciones de las principales empresas cotizadas del mundo, como Telefónica, BBVA, Banco Santander, Inditex Apple, Nvidia, Tesla o Microsoft. Fondos de Inversión Cotizados (ETFs ): XTB dispone de más de 450 ETFs con lo que los usuarios podrán invertir tanto en empresas cotizadas como en materias primas, bonos o incluso el mercado inmobiliario.

): XTB dispone de más de 450 ETFs con lo que los usuarios podrán invertir tanto en empresas cotizadas como en materias primas, bonos o incluso el mercado inmobiliario. Planes de Inversión: Carteras personalizadas en las que cada inversor escoge hasta 9 Fondos Cotizados (ETFs). Estos Planes permiten realizar aportaciones siempre que se desee o programarlas de forma periódica para que vayan creciendo a medida que pasa el tiempo. Más allá de estos instrumentos de inversión, XTB también apuesta por la educación financiera. Cada semana los analistas de XTB publican contenido en las redes sociales sobre la situación del mercado, las últimas noticias o los principales eventos macroeconómicos del mercado, como las reuniones de la FED o del BCE. En nuestro canal de Youtube, además, nuestros usuarios podrán encontrar análisis de las acciones más destacadas del mercado y las noticias financieras más relevantes del momento. ¿Qué plataformas de inversión ofrece XTB? XTB ofrece dos plataformas de inversión con las que los usuarios podrán invertir desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea un móvil, un smartwatch, un ordenador o una tablet: xStation5, disponible para ordenadores, y XTB App, disponible para dispositivos móviles. Disponibles tanto para dispositivos Android como para iOS, a través de estas plataformas de inversión los usuarios podrán invertir en todo tipo de instrumentos financieros, como Acciones, ETF o Planes de Inversión. Además, también podrán acceder a un amplio conjunto de herramientas financieras que les ayudarán a tomar sus decisiones de inversión, como las últimas noticias sobre los mercados, ideas de inversión, un potente conjunto de indicadores técnicos y herramientas macroeconómicas, entre otras. ¿Qué comisiones aplica XTB? XTB no aplica comisiones de compra-venta para los primeros 100.000 euros de inversión mensual, independientemente del instrumento en el que se quiera invertir. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 2% (mínimo de 10 euros). ¿Está remunerada la cuenta de inversión de XTB? XTB ofrece a sus usuarios un interés del 4% anual para su capital no invertido durante los 90 primeros días desde la apertura de su cuenta de inversión, por lo que los usuarios podrán obtener beneficios tan solo por tener dinero en su cuenta. Transcurrido este tiempo, se aplicará un interés anual del 1,65%.

