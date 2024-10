XTB cierra 2023 con un beneficio récord y anuncia nuevos servicios financieros, como inversión en bonos, inversión social o eWallet

XTB acaba de anunciar sus resultados anuales preliminares de 2023:

La firma ha registrado un beneficio consolidado récord de 175 millones de euros, con una cifra de ingresos de 351 millones de euros. El año 2023 fue también un año de nuevos récords, tanto en el número de nuevos clientes como en el incremento de su actividad de inversión. La compañía cerró el año con un total de 897.000 clientes y, a día 29 de enero de 2024, se sumaron otros 38.000 clientes que crearon su cuenta a principios de año. Además, el número de clientes activos se incrementó en un 51%, hasta los 408.500 a finales del año 2023. “Los datos del 2023 suponen la consolidación de la tendencia mostrada en los últimos ejercicios y una base sólida para seguir cumpliendo las necesidades de inversión y ahorro de nuestros clientes durante los próximos. Unas necesidades que tienen su punto de encuentro en nuestra App, en continuo desarrollo y que ya ha pasado a ser la primera opción elegida por todos aquellos que quieren gestionar sus ahorros de manera activa o pasiva”, ha dicho Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía. Tras la reciente incorporación de los Planes de Inversión basados en ETFs y el lanzamiento de la remuneración en cuenta para el capital no utilizado para invertir, XTB planea continuar incrementando su oferta de inversión. Así, en el segundo trimestre de 2024, XTB ofrecerá la posibilidad de adquirir bonos emitidos tanto por gobiernos (incluyendo entre otros países España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Polonia), como por empresas globales de renombre. Además, en este periodo también se llevará a cabo el lanzamiento de la Inversión Social. Para final de año, XTB pretende añadir un producto que ofrezca un valor añadido más allá de la inversión, una eWallet o cartera virtual integrada.

